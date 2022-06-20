Почему Николай Дроздов не хочет быть похожим на гепарда и что у него общего с Лениным

Николай Николаевич прославился как ведущий «В мире животных», но считал, что телесъемки тормозили его научную карьеру. Фото: Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

Николай Николаевич говорит, что терпеть не может подарки. А свой день рождения скромно отметит дома за чашкой чая. Или...

- Выпьем молока или сиропа. Никакого алкоголя, - уточняет Дроздов. - Когда дома есть дети, а у меня уже внуки имеются, алкоголь – это плохой воспитательный пример.

Почти полвека (до 2018 года) он вел передачу «В мире животных», которую смотрела вся страна, и которая сделала Дроздова всесоюзной знаменитостью. Правда сейчас он иногда ворчит, что еженедельные съемки тормозили его научную и преподавательскую работу.

- Я продолжаю работать профессором МГУ (географического факультета – Ред.). Радуюсь, что не надо ездить на записи передачи. Меня часто называют основателем и бессменным ведущим «В мире животных», потому что я очень долго вел эту передачу. Но я только третий по счету ведущий. Первым был мой учитель режиссер-документалист Александр Михайлович Згуриди. Он основал эту передачу, когда ему было 63 года, к этому времени он снял более 100 фильмов о природе. Из-за того, что ему больше нравилось снимать кино, чем вести передачу, он вернулся к любимому делу. И нашел себе замену. Вторым ведущим был журналист «Комсомольской правды» Василий Михайлович Песков…

КОНФОРМИСТ КАК ЛЕНИН

Беседовать с Дроздовым непросто. Любой вопрос он уводит в область, которая интересна ему. Вот однажды журналисты спросили его, на какое животное он хотел быть похожим, он ответил коротко: ни на какое. И пустился (минут на тридцать) в аргументацию почему. Но эти аргументы все окружающие слушали раскрыв рот, словно у экрана телевизора.

- Возьмем для примера гепарда. Он ухаживает за гепардихой только в брачный период, а потом они расходятся, - говорил Дроздов. - И она одна выращивает детёнышей, защищает их от хищников. А папаше – всё пофигу. Он пошел дальше гулять. Так ведут себя все кошачьи, это их инстинкты и привычки. И медведь тоже никогда не будет ходить за медведицей, кроме короткого брачного периода… Чего же на таких безответственных существ быть похожим?

Заговоришь с Дроздовым на одну тему, а поток знаний и ассоциативное мышление унесут его к совершенно другим берегам. Например, спроси о религии, он вывернет на тему... Владимира Ильича Ленина. Николай Николаевич – человек глубоко верующий, несмотря на естествознание (его двоюродный прапрадед — митрополит Филарет, причисленный к лику святых). При этом он восхищается Лениным, который вслед за Марксом говорил, что религия – это опиум для народа. Парадокс.

- В университете я сдал на пятерку научный атеизм, - вспоминает Дроздов. - Хотя атеизм - никакая это не наука. Доказать, что бога нет так же невозможно, как и доказать обратное, что бог есть. Это сугубо вопрос вашей веры. Но на экзамене я не стал спорить с преподавателем. Проявил конформизм. Не лучшее качество. Потом подумал: у Владимира Ленина в аттестате зрелости - почти все «5», в том числе по закону Божьему. Значит, Ленин тоже не стал спорить с учителем, что Бога нет. Если Ленин позволял себе конформизм, почему я не могу?.. Кстати, я ездил в Шушенское и даже купался в той же реке, что и Владимир Ильич, когда он был в Шушенском в ссылке. Оттуда Ленин писал гневные письма властям, что ему вовремя не доставляют политическую литературу из Европы. Вообразите себе: какое было положение ссыльных в царской России!

ПРО ГОЛОДНЫХ СТУДЕНТОВ

- Я знаю, что ничего не знаю, - вдруг говорит Дроздов цитатой из Сократа. – А еще Сократ сказал, что голодные студенты лучше воспринимают знания, - и Николай Николаевич переходит к теме вегетарианства. – Есть сугубо растительноядные млекопитающие, например, гориллы и орангутаны. Вот они абсолютные вегетарианцы...

Но тему вегетарианства не стал раскрывать подробно. Для него это пройденный этап. Он убежденный вегетарианец почти полвека. Он говорит о том, что увлекает его сегодня.

- Очень хочется понять, как возникла ноосфера, область разума человека, которую изучал Владимир Вернадский, - признается Дроздов. - Наука еще не нашла ответы на очень многие вопросы. Чем больше ты узнаешь, тем периметр твоего незнания увеличивается. Жалею, что мало успел сделать…

Когда был школьником, я до 9-го класса учился в сельской школе в Успенском в Подмосковье. Это была обычная деревенская школа, где учились вместе мальчики и девочки, хотя в то время в городах были школы раздельные.

В 1951-м году мы переехали в Москву. Отец получил квартиру. Он был доктором наук, занимался фармацевтикой, разрабатывал новые лекарства. Как только война началась, ему поручили изобрести лекарство от простуды и от кишечных инфекций. У него была своя лаборатория в старой церкви буквально в прифронтовой зоне, там он изобретал эти лекарства, которые сразу отправляли на фронт. Тысячи солдат были спасены благодаря моему отцу. В благодарность за это через 6 лет после окончания войны в порядке очереди государство дало ему квартиру в Москве. И в 9-м классе я перешел в обычную московскую школу, где учились только мальчики. Там никто не отвлекался на хулиганства, никто не дергал девчонок за косички, - все сидели и учились. Уровень обучения в деревенской школе и в городской, тем более столичной, - очень разный и я скатился. Вместе «4» и «5», которые я получал в Успенском, у меня появились двойки и тройки. Я очень много читал, у меня была абсолютная грамотность. Но даже по сочинению я получал "тройки" с длиннющим (буквально до края листа) минусом, потому что «не раскрыл образ», чему не учили нас в сельской школе.

Но я быстро взял себя в руки и за год все наверстал и вновь поднялся почти до отличника. В это же время стал ходить в детскую секцию ВООП (Всероссийское общество охраны природы) при Дарвиновском музее. Дальше пошло-поехало…

- Николай Николаевич, у вас всегда на лице улыбка. Неужели не знакомо уныние?

- А зачем унывать? Я лучше подумаю о том, почему луна и солнца имеют одинаковый зрительный диаметр. В то время как разница между ними колоссальная (Солнце больше Луны примерно в 400 раз – Ред.). Что лишь подтверждает истину: не все то, что очевидно на глаз, верно. Всем советую: не теряйте интерес к окружающей природе. Мне по-прежнему очень многое интересно. Я могу замереть у экрана и смотреть сюжет про коалу, хотя, кажется, знаю про него всё. И у меня действительно почти всегда хорошее настроение. Надо радоваться каждой минуте жизни. И верить, что всё будет хорошо.