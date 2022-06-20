Бандитов ловит ловко Володя - мент с Рублевки

Сериал заставит зрителей вспомнить молодость. Фото: Кадр из фильма

«Милиционер с Рублевки-2»

Новые серии приквела* комедийного хита «Полицейский с Рублевки» вновь пробудят волнующие воспоминания тех зрителей, чья молодость пришлась на 1990-е.

Молодой выпускник школы милиции Володя Яковлев уже малость освоился в отделении на Рублевке в Барвихе и вполне сработался с напарницей Машей Гудковой. Оперу доверяют все более сложные дела, которые как нельзя лучше передают приметы того времени. Появляются первые телемагазины, впаривающие гражданам всякую ерунду, первая техника Apple, гремят думские выборы, а по ящику показывают диковинную борьбу - реслинг. И все это - отличная почва для разнообразных правонарушений.

Яковлев внедряется в молодежные субкультуры, осваивает карате, изучает рынок пиратского видео - все для того, чтобы раскрыть дело. «Володя во втором сезоне, как он сам думает, стал мудрее, краше и брутальнее», - рассказывает исполнитель главной роли Артем Сучков.

*Приквел - сериал или фильм, где разворачиваются события, предшествующие первоначальной истории.

ТНТ.

Понедельник - четверг, 21.00.

«Регби»

В регби в кадре играют по-настоящему. Фото: Кадр из фильма

Телевизионная премьера спортивной драмы, уже нашумевшей после показа в онлайн-кинотеатре.

Боксер Макс ввязывается в уличную драку и попадает в тюрьму. После отсидки дороги обратно в большой бокс ему нет, и он уходит в регби. А в женской команде того же клуба играет Настя, вынужденная уйти из спортивной гимнастики после конфликта с тренером.

Жесткий и бескомпромиссный спорт помогает молодым людям разобраться в себе и решить застарелые внутренние конфликты. В главных ролях Олег Гаас и Маргарита Аброськина.

Сериал снимали при активной поддержке Федерации регби России, в нем засветились действующие игроки разных команд. Говорят, после успеха сериала в сети популярность регби в России резко выросла.

СТС.

Понедельник - четверг, 22.00.

«Под защитой»

Преступный мир в очередной раз схлестнется с законом и порядком. Фото: Кадр из фильма

Криминальный боевик про борьбу полиции с наркоторговцами.

Капитан Станислав Дмитриев из отдела по борьбе с организованной преступностью работает под прикрытием, внедрившись в банду криминального авторитета Грачева. Дело близится к развязке: Грачев планирует продать крупную партию наркотиков и его должны взять с поличным. Но тщательно выстроенный оперативниками план вдруг рушится как карточный домик... В главных ролях Павел Вишняков и Эдуард Флеров.

НТВ.

Понедельник - пятница, 20.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Елизавета» не сдается

С завидным энтузиазмом канал «Россия 1» ставит и ставит в сетку вещания новейший и, говорят, роскошный сериал «Елизавета» про младые годы русской императрицы. И каждый раз снимает его с эфира - в пользу актуального общественно-политического вещания. Все это происходит с начала марта! Вот и в понедельник в 21.20 обещают показать 1-ю серию. Мы, конечно, в это уже не верим, но вас на всякий случай предупреждаем. Ну а вдруг?