Головная боль, кормилица или добрый сосед: что даст России Южная Украина

Типичная картина для Донбасса-2022: девочка из Мариуполя бежит по дорожке - там, где вчера были мины, сегодня свободный путь для людей. Фото: Константин МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА Новости

Сегодня там работают военно-гражданские администрации, налаживается мирная жизнь, идет торговля с соседним Крымом.

Какое будущее у этих регионов - решат их жители. Об этом не раз говорили и представители новой местной власти, и даже Президент России Владимир Путин. Мы тоже загадывать наперед их судьбу не будем. Ясно одно: эти территории точно не будут враждебны Москве.

Так что получит Россия от «нашего» юга Украины? Об этом мы поговорили с членом Главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимиром Роговым.

Владимир Рогов.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО - ЧЕЛОВЕК

- Когда-нибудь все успокоится, стрельба стихнет. Начнется мирная жизнь. Что Россия получит от регионов, которые никто не будет заставлять быть антирусскими?

- Николай Данилевский (главный идеолог панславизма в XIX веке. - Ред.) говорил, что южнорусские земли являются запасником сил русского народа. Люди - это самое главное приобретение для большой России. Так же как и для них самое главное - приобретение России. Всегда большие проекты, будь то Российской империи или Советского Союза, на наших землях достигали колоссальных результатов. А сколько видных людей отсюда родом! Кирилл Разумовский был шестым сыном нищего казака, а стал премьер-министром (при императрице Елизавете. - Ред.). Александр Безбородко (глава МИД при Екатерине II. - Ред.) - канцлер. Брежнев сначала руководил Запорожским обкомом партии, затем пошел на повышение в Днепропетровск и стал генсеком.

- В Донбассе преимущественно живут русские. А как с Запорожьем и Херсонщиной?

- Надо понимать, как придумывалось украинство для нашей земли. Изначально тут жили православные казаки, ориентированные на Россию. У нас из поколения в поколение передавалось предание, что они называли себя не иначе как «руськие лыцари». А вот потом их из русских рыцарей стали превращать сначала в украинцев, а потом антирусских. Возьмем того же Леонида Кучму, в переписи 1989 года он русский, а в переписи 2001-го - украинец. Или еще пример: произведение Тараса Шевченко «Кобзарь» переделали в «Кобзар», чтобы звучало по-украински. В слове «арифмэтика» «ф» поменяли на «т» - получилась «аритмэтика», так меньше созвучия с русским языком. В советское время заставляли выписывать украиноязычные газеты, которые никто не читал. Запорожская и Херсонская области совершенно искусственно украинизировались.

НАКОРМИМ КОГО ХОЧЕШЬ

- Есть такое поверье: если нет ничего стоящего, то надо хвалить душевность людей и красоту природы...

- Ну что вы? А наш аграрный потенциал? Запорожье - богатейший регион, сопоставимый с Ростовской областью или Краснодарским краем. Только в 2021 году Украина продала на экспорт зерновых на 12,5 млрд долларов. Это притом что сумма занижена для ухода от налогов. Подавляющая часть всего этого выращивалась именно в Запорожской, Херсонской областях.

Эти черноземы считаются одними из самых ценных в мире. При правильном подходе тут можно получать даже два урожая. Отсюда во время первой и второй нацистских оккупаций физически вывозилась земля.

Нас не надо кормить, мы сами кого хочешь накормим. Для понимания: килограмм редиски по оптовым ценам у нас - 12,5 рубля. Крупный пучок зелени (хоть укропа, хоть петрушки, хоть кинзы) - те же 12,5 рубля. Огурцы, шикарные, которые пахнут, - максимум в пределах 40 - 45 рублей.

Всегда юг Запорожской области работал прежде всего на общероссийский рынок: вся продукция уезжала в приграничные города России и в те же Москву и Ленинград еще в советские годы. Но после переворота все это было закрыто, запрещено, и всячески преследовались люди, чуть ли не как агенты Путина, за то, что возят в Россию вкусные фрукты, овощи и зеленуху.

А кто не знает мелитопольскую черешню? Она признана лучшей в мире. У нас даже есть Институт черешни. А херсонские арбузы? В нашем регионе уникальные погодные условия - за год бывает больше 300 солнечных дней. В России уже заинтересовались идеей новой здравницы на базе трех городов. У нас же получается замкнутый процесс: крестьяне будут выращивать овощи и фрукты для тех 5 - 7 млн отдыхающих, которые будут приезжать. В Турции такая схема успешно работает.

Сравним. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР

- То есть Южная Украина - сугубо сельскохозяйственный регион?

- И тут нет! Промышленный. Чего стоит одна Запорожская АЭС (крупнейшая в Европе!) в уже пророссийском Энергодаре. Вчера она вырабатывала больше четверти электроэнергии всей Украины, а сегодня может питать и юг Украины, и Донбасс, и даже Крым. Это принципиальный вопрос. Помните энергоблокаду Крыма, которую устроили украинские националисты? Вот русский юг Украины обеспечит энергобезопасность полуострова. А это и свет в домах местных жителей, и бесперебойное водоснабжение, и гладкий курортный сезон.

Запорожье - город, рожденный Днепрогэсом. Автомобиль «Запорожец» или «Таврия» и прочие «Ланосы»... Запорожье - это авиадвигатели, двигатели для вертолетов. В свое время до 80 - 90% всех вертолетов в Советском Союзе летали именно на запорожских двигателях.

Более того, мы готовы обеспечить для России и импортозамещение.

- Это как?

- Мы составили списки из нескольких десятков предприятий с продукцией, необходимой для импортозамещения. Машиностроение, приборостроение, уникальная элементная база для сложных систем управления. Последние восемь лет искусственно было запрещено это поставлять в Россию, но даже при этом производство работало. А если это будет уже не экспорт, а внутренний рынок, то объемы только вырастут.

КРЫМ МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО

- Раз уж мы заговорили про Крым. Он как ближайший сосед сильно зависит и от Херсона, и от Запорожья.

- Самое важное - Северо-Крымский канал. В 2014 году украинские нацисты его перекрыли и устроили настоящую водную блокаду. Не будем говорить уже про сельское хозяйство, промышленность - даже населению воды не хватало, давали по часам. Туристы боялись ехать из-за этого. Миллионы и миллиарды убытков простых людей. Больше такого не будет. Раньше на полуострове даже рис выращивали! Почему бы и сейчас не возобновить?

- Еще один важный пункт - транспортная доступность.

- Сухопутный коридор - и автомобильный, и железнодорожный. Через Луганск, Донецк, Мелитополь. Сегодня в Крым ведет единственная трасса - М4 «Дон». Она летом перегружена донельзя. Там же не только Крымское направление, но и Кубань, Сочи. И весь этот поток едет по одной дороге. Гигантские пробки начиная от Ростова. Не хватает общепита, гостиниц по пути, даже в туалет очереди на заправках по 40 - 50 минут. Сухопутный коридор сильно поможет и сократит время - он же короче на сотни километров.

Это же важно и для грузовых перевозок. Нашим фермерам, чтобы довезти продукцию в Москву, надо ехать через Крым, Краснодарский край, Ростовскую область. Гигантский крюк! А если еще и железную дорогу наладят, то мы совсем по-другому дышать будем.

- Юг Украины - это море.

- Бесконечная здравница. Тот же Бердянск - город-порт и город-курорт. Это Азовское море с уникальными условиями для реабилитации детей. Даже после уничтожения Советского Союза, когда уже отменили поезд Запорожье - Москва, остался поезд Бердянск - Москва. Поток курортников всегда был большим даже из России, не говоря уже об Украине.

Тот же Бердянск, Приморск и Кирилловка могут спокойно, даже без особых дополнений, инвестиций и реформ, в нынешних условиях принимать 5 - 7 млн человек. Причем в этих городах практически всегда вода теплее, чем на любом побережье, например, Крыма.

Карта.

СКОЛЬКО ОПЯТЬ ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ?

- Есть разрушения, что-то придется восстанавливать. Где больше всего нужно чинить и сколько денег на это придется потратить?

- Если говорить об освобожденной территории Запорожской области, то ремонт минимален. Мы потянем.

Если наша продукция начнет без препон поставляться на российский рынок, то сами сделаем. Бердянск, Мелитополь, Энергодар - это целые города. Русская армия входила вежливо, аккуратно.

- Что, вам даже дотации не понадобятся, как Донбассу?

- Насчет дотационности Запорожского региона я бы не то что поспорил, а знаю, что этого не будет. Каждый вложенный в Запорожье рубль будет давать намного больше. Это регион опережающего роста. Здесь короткий отопительный период, мягкая зима, богатейший чернозем, богатейшие человеческие ресурсы и промплощадки.

Херсонщина чуть слабее в экономическом плане - просто меньше. Но тоже самодостаточный регион, если у сельхозпродукции есть рынок сбыта.

- Может, вы еще регионами-донорами станете?

- Херсон как минимум сможет заниматься самообеспечением, а Запорожье или будет регионом-донором, или обеспечит шефство над регионами России, которые нуждаются в помощи.

ТО ЛИ РАДА, ТО ЛИ РЕФЕРЕНДУМ

- Запорожье и Херсонщина де-юре пока области Украины. Когда и как они поменяют статус?

- Мы спрашиваем людей, как они это видят. Кто-то говорит, что нужен народный сбор по принципу Переяславской рады (демократия образца XVII века, решившая Запорожье объединить с Русским царством. - Ред.), кто-то - референдум. Кто-то предлагает просто попросить Президента России издать указ. В ближайшие две-три недели поймем.

В любом случае мы должны провести консультации с Россией. По Конституции принятие территории в состав Федерации возможно либо если она независима, либо если есть согласие центра того государства, которое она представляет. С точки зрения международного права мы считаемся Украиной. А просить согласия Зеленского абсурдно и смешно.

А ВСЕ СОГЛАСНЫ?

- А сами-то местные жители хотят в Россию?

- Сначала люди боялись высказывать хоть какие-то эмоции. Потом звучало: только не уходите, только не оставляйте нас, вы же понимаете, что с нами будет.

Ситуация начала резко меняться, когда люди получили доступ к российским СМИ. В этом году они впервые за долгое время вышли 9 Мая, не боясь, достав георгиевские ленточки, портреты родных, символику, с которой побеждали их деды и прадеды. И им за это ничего не было. Вышли десятки процентов населения одномоментно. Людей никак не заставишь, не смотивируешь, если они сами этого не хотят.

В украинских новостях после очередного удара «Точки У» рассказывают, что мы сами себя обстреляли. Даже те, кто был скептически настроен по отношению к выступающим за интеграцию, начали говорить: что же эти твари творят, мы же видим, кто стреляет, откуда летит.

- Но есть и те, кто настроен негативно. Их много? Что с ними делать?

- У нас нет репрессивной машины для них. Если они живут по закону, не нарушают правил, пусть живут. Они сами сделают выводы. Лучшая агитация - результаты дел, которые мы делаем. Мы перезапускаем экономику, мирную жизнь, открываем школы, садики, больницы, стараемся обеспечить достойный уровень жизни. Стоимость топлива с момента начала обеспечения снизилась в два с лишним раза.

Указ Путина по упрощенному получению гражданства сыграл большую роль. Развеял последние сомнения. За российским паспортом стоят очереди. В первый день она растянулась на пять часов, во второй - на семь, в третий - уже на девять. Сейчас очередь на получение - месяц. Мы по-хорошему не справляемся и очень рады этому.