Герои спецоперации «Z»: рядовой Кадыров уничтожил два пикапа с украинскими минометчиками

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Горжусь, что я русский!», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А другой великий русский полководец Михаил Кутузов говорил так: «Нет выше чести, чем носить русский мундир».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ МЕТКИМ БРОСКОМ ГРАНАТЫ

Ефрейтор Денис Денисов

Ефрейтор Денис Денисов Фото: Минобороны РФ

«С начала специальной военной операции водитель автомобильного взвода ефрейтор Денис Денисов в условиях, сопряженных с риском для жизни, осуществлял бесперебойный подвоз топлива группировке Воздушно-десантных войск. Совершил более 20 выездов в составе автомобильных колонн, перевез свыше 100 тонн топлива. Многократно осуществлял заправку подразделений Воздушно-десантных войск на передовых позициях. Националисты, решив лишить подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Денисов. Понимая, что в случае попадания в машину с топливом, значительная часть колонны будет уничтожена, Денисов, выгодно заняв позицию, отразил нападение националистов и метким броском гранаты уничтожил группу противника.

После того, как в бою группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, колонна смогла продолжить движение. Смелые и решительные действия ефрейтора Дениса Денисова, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и доставить его в заданный район».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ПИКАПА С УКРАИНСКИМИ МИНОМЕТЧИКАМИ

Рядовой Дмитрий Кадыров

Рядовой Дмитрий Кадыров Фото: Минобороны РФ

«Механик-водитель парашютно-десантного взвода рядовой Дмитрий Кадыров в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка выполнял специальные задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь вглубь обороны противника, Дмитрий обнаружил вражеского гранатометчика. Мгновенно сориентировавшись, рядовой Кадыров сманеврировал и увел боевую машину от вражеского выстрела, тем самым сохранив жизни находящегося в боевой машине экипажа. В дальнейшем Дмитрий успешно вышел на рубеж открытия огня, занял выгодную позицию для ведения огня наводчиком-оператором. В ходе боестолкновения, грамотно меняя позиции, благодаря слаженным действиям экипажа боевой машины, были уничтожены около 10 националистов, 2 легкобронированные машины типа «Пикап» с установленными минометами. Благодаря смелости и решительности рядового Дмитрия Кадырова все поставленные перед отделением задачи были выполнены».

ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ СПАС РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Ефрейтор Сергей Клемис

Ефрейтор Сергей Клемис Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик

старший санитар медицинского взвода ефрейтор Сергей Клемис быстро и своевременно оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим на высоком профессиональном уровне. В ходе боев с украинскими националистами Сергей, находясь под плотным огнем противника, проявляя самоотверженность, оказал первую медицинскую помощь 4 раненым военнослужащим, после чего лично вынес их из-под обстрела, и сгруппировал в безопасном месте, чем спас их жизни. Также при штурме опорного пункта противника, невзирая на шквальный огонь вражеских минометов, ефрейтор Клемис, проявляя мужество и отвагу, эвакуировал с поля боя и оказал первую медицинскую помощь 7 военнослужащим.

После окончания боя обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня в честь Героя Российской Федерации гвардии полковника в отставке Павла Павловича Сюткина на главной площади Сочи с участием военнослужащих специального моторизованного полка Росгвардии состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию этого почетного гражданина города-курорта.

Фото: Минобороны РФ

Празднование началось с самого утра перед домом юбиляра, над крышей которого в небо был поднят аэростат со словами благодарности ему за ратные и трудовые подвиги.

Потом под аккомпанемент военных музыкантов воинской части Росгвардии на площади перед Зимним театром жители Сочи вместе с представителями администрации Краснодарского края и воспитанниками патриотических клубов поздравили Павла Павловича с вековым юбилеем. В адрес ветерана поступили приветственные телеграммы от Президента России Владимира Путина и главы региона Вениамина Кондратьева.

Сюткин Павел Павлович Фото: Минобороны РФ

Сегодня гвардии полковник в отставке Павел Павлович Сюткин является последним по дате награждения участником Великой Отечественной войны, прижизненно удостоенным звания Героя России за личное мужество, проявленное восемь десятилетий назад.

В честь 100-летия со дня рождения ветерана на улице Донской в Сочи, возле граффити с портретом именинника, слова торжественной клятвы произнесли ребята, пополнившие ряды юнармейцев. Военные музыканты вместе с представителями творческих коллективов города порадовали юбиляра концертной программой, составленной из композиций по мотивам известных песен военных лет.

Сюткин Павел Павлович Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА «КП»

Сюткин Павел Павлович в начале войны трудился молотобойцем на военном предприятии в Тюмени, имел бронь от призыва в действующую армию, но добровольно ушел на фронт. На передовую попал после ускоренного обучения в Ростовском артиллерийско-противотанковом училище, эвакуированном в Пермь. Боевое крещение командир экипажа самоходно-артиллерийской установки лейтенант Павел Сюткин принял в боях на Брянщине. На территории Калининской области вместе с экипажем попал в окружение, чудом смог вывести подбитую самоходку к своим. Позже освобождал территорию Прибалтики и Восточной Пруссии. Воевал фронтовик в составе 1539-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка, был командиром СУ-152, позднее командовал батареей САУ 373-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского Идрицкого дважды Краснознамённого ордена Кутузова полка 3-го Белорусского фронта.

За образцовые выполнения боевых задач, отвагу и самоотверженность Павел Павлович Сюткин, кавалер четырех боевых орденов, дважды был представлен командованием к званию Героя Советского Союза. Но по неизвестной причине наградные листы 1945 и 1946 гг., поддержанные в инстанциях разного уровня, затерялись без реализации в архивах. Справедливость по отношению к ратным подвигам фронтовика восторжествовала уже в современной России.

Указ о присвоении фронтовику звания Героя России подписал в 2008 года президент Российской Федерации Владимир Путин, и Золотая Звезда бывшему офицеру-артиллеристу, была вручена в Кремле.