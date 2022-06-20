Дмитрий Дибров разоблачил Максима Галкина

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин, уехавший с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в Израиль, не так давно признавался, что лишился работы и рекламных контрактов в России. Не секрет, что для многих знаменитостей именно реклама тех или иных товаров и услуг приносила немалые деньги. Простые граждане, веря звездам, спешили приобрести нахваливаемую ими продукцию. По словам телеведущего Дмитрия Диброва, в погоне за звонкой монетой некоторые артисты откровенно лгут соотечественникам.

Дмитрий Дибров сделал заявление во время беседы с Лерой Кудрявцевой. Как считает телеведущий, Максим Галкин никогда не пользовался товарами и услугами, которые рекламировал.

"Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал?", - обратился многодетный отец к Кудрявцевой в эфире шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ. В ответ блондинка только пожала плечами.

По мнению Диброва, аналогичным образом ведут себя и другие знаменитости. Здесь можно вспомнить скандал с Ксенией Собчак, которая рекламировала телефон известного бренда. При этом сама ходила с телефоном конкурентов.

Добавим, что Галкин 18 июня отпраздновал 46-й день рождения. Он впервые за долгое время опубликовал фотографию с Аллой Пугачевой и детьми.