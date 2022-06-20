«Доллар — это наркотик»: О чем говорили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

На Петербургский международный экономический форум съезжаются все крупные чиновники и бизнесмены. Фото: Евгений Лучинский/roscongress.org

На Петербургский международный экономический форум съезжаются все крупные чиновники и бизнесмены. Они участвуют в сессиях и отвечают на актуальные вопросы. Вот что наговорили спикеры в этот раз. «Комсомолка» выбрала главные цитаты.

1. Максим Решетников, глава Минэкономразвития:

- Не надо пытаться залезть с импортозамещением в каждую отрасль. Мол, какая бы ни была проблема, давайте субсидию дадим. Если создадим условия для реального бизнеса, не будем ему мешать, то все пойдет.

2. Антон Силуанов, министр финансов:

- Минфин почему многие недолюбливают? Мечтателей много. А бюджет один. Баланс должен сходиться. Поэтому всех хочу призвать к реальности. Всем сестрам по серьгам не получится. Нужно помогать адресно и точечно.

3. Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей:

- Бизнес сейчас не мыслит стратегиями. Он мыслит неделями. Многим лишь бы просто не умереть. По нашим опросам, санкциями затронуты 87% предприятий. Разрыв цепочек поставок, сложности с международными расчетами и другие проблемы.

4. Алексей Мордашов, глава «Северстали»:

- У нас снизилось производство продукции. Мы были вынуждены часть сотрудников отправить в простой с выплатой двух третей зарплаты. К нам тут же прокуратура пришла, инспекция по труду. Руководители заводов сейчас и так борются за жизнь предприятий, а им еще и к следователям надо ходить. Если мы вместе боремся с санкциями и вы просите нас активнее действовать, давайте как-то поддерживать друг друга.

5. Юрий Борисов, вице-премьер правительства РФ:

- Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод (АвтоВАЗ. - Ред.)? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии. Переживем, поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят.

6. Герман Греф, глава Сбербанка:

- Экспорт сегодня становится ядом для экономики. Импорт - главным лекарством от болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства. Все перевернулось.

Конкрентно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

7. Андрей Костин, глава ВТБ:

- Наши дружественные партнеры боятся не ядерного арсенала США, не военной мощи и даже не экономической. Они боятся одного - быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие, которое имеют Соединенные Штаты, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим.

8. Максим Орешкин, помощник президента:

- Доллар - это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика - это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира.

9. Алексей Заботкин, зампред Центробанка:

- Представьте, вы живете в доме, случился ураган, и у вас сорвало крышу. Вы можете сменить ее, можете даже стропила поменять. Но вы точно не будете менять фундамент. Им является макроэкономическая стабильность: это бюджетная устойчивость и низкие темпы инфляции.

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