Николь Кидман смогла родить ребенка только в 41 год - после того, как искупалась под волшебным водопадом

Актриса Николь Кидман. Фото: Shutterstock

Многие еще помнят время, когда Николь Кидман считалась просто женой Тома Круза, хорошенькой блондинкой из фильмов «Дни грома», «Далекая страна» и «Бэтмен навсегда». Помнят, как начали осознавать, что она неплохая актриса (это случилось примерно после фильма Гаса ван Сэнта «To Die For» - «За это умереть не жалко»). Как она замечательно выступила в «Широко закрытых глазах» Стэнли Кубрика. И как резко взлетела ее карьера в начале 2000-х, когда каждый год выходило по несколько отличных картин с ее участием. «Мулен Руж», «Другие», «Часы», «Догвилль», «Рождение»…

С тех пор Кидман признали одной из лучших актрис ХХI века, вручили ей почетный приз Каннского кинофестиваля за достижения всей карьеры, несколько раз номинировали на «Оскар» (получила она эту премию только однажды, за блестящую работу в «Часах»).

НЕЖНАЯ КОЖА, НЕ ТЕРПЯЩАЯ СОЛНЦА

Николь родилась на Гавайях, то есть на территории США, хотя родители ее - австралийцы (отец, биохимик, в тот момент заканчивал университет в Гонолулу). У нее двойное гражданство. Выросла она в Сиднее, и там же увлеклась сначала балетом, а потом и актерской игрой - несмотря на то, что была довольно зажатой девочкой, да и сейчас остается типичным интровертом.

В англоязычной «Википедии» сообщается, что она любила репетиции в театре, потому что в помещениях театра можно было скрываться от палящего австралийского солнца (!) Впрочем, легко поверить, учитывая, что у Кидман рыжие волосы и бледная кожа, а такие люди переносят пребывание на солнце очень тяжело и мгновенно обгорают. (В случае с Николь все вообще дошло до меланомы, на ноге у нее появилось небольшое новообразование, которое срочно удалили; с тех пор она в буквальном смысле не выходит из дома без крема с защитой от солнца SPF100+. Причем пользуется недорогим, который можно купить в большинстве аптек).

Но именно эта внешность, эти фарфоровая кожа и роскошные волосы в сочетании с прелестными чертами лица, мгновенно привлекли к ней внимание кинематографистов. В конце 80-х, когда ей было всего 20 с небольшим, она уже считалась на родине известной актрисой. Триллер Филипа Нойса «Мертвый штиль» обратил на нее внимание голливудских продюсеров, и ее позвали сниматься в США, в фильме «Дни грома». На площадке она и встретила Тома Круза.

Это был странный брак, продлившийся чуть больше 10 лет (с 1990-го по 2001-й). Со стороны он казался идеальным, и супруги всячески подчеркивали, что у них все хорошо - но наверняка в нем хватало сложностей, о которых и Круз и Кидман до сих пор молчат, словно воды в рот набрав. (Всех журналистов, берущих интервью у Круза, предупреждают, что вопросы о бывшей жене и в целом о личной жизни - абсолютное табу, а Кидман за последние 20 лет произнесла о Томе лишь несколько очень вежливых фраз, типа «Он огромная фигура»).

Родить детей Крузу Кидман не смогла, хотя, по слухам, он очень этого хотел. Да и она очень хотела, но… В какой-то момент Николь разоткровенничалась в интервью - рассказала, что у нее были очень серьезные проблемы по части женского здоровья: «Не будем вдаваться в детали, но у меня были внематочная беременность и выкидыши, я лечилась от бесплодия…» Супруги в итоге усыновили двоих детей, девочку Изабеллу и мальчика Коннора. Сейчас первой 30 лет, а второму 27, и они оба под влиянием приемного отца стали убежденными сайентологами.

Кидман, кстати, столь же убежденная католичка - хотя настаивает, что абсолютно толерантна к любым религиозным течениям, и главным для нее всегда было, чтобы дети нашли свою дорогу в жизни. При этом она наверняка с огромным интересом выслушала публичные признания бывшего высокопоставленного сайентолога Марка Рэтбана. Тот, выступая с разоблачительными речами, сообщил, что именно руководство этой секты сделало все, чтобы разрушить брак Николь и Тома. Этому самому руководству показалось, что Кидман с ее католическим воспитанием уводит Тома с «верной дороги», и нужно убрать эту женщину из его жизни…

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АВСТРАЛИЙСКИХ ВОД

После развода с Крузом Кидман несколько лет не могла найти женское счастье. Вроде бы уже обручилась с музыкантом Ленни Кравицем - но отношения рассыпались. Только в 2007 году стало известно, что у нее роман еще с одним музыкантом, австралийским кантри-певцом Китом Урбаном. И в браке с ним она наконец-то смогла родить ребенка, дочку Санди. Потом признавалась, что после родов не могла поверить, что у нее наконец-то все получилось: «Вероятность была очень низкой». В Западной Австралии есть водопад Кунунурра, который, по местным поверьям, отвечает за плодовитость; хотите верьте, хотите нет, но Николь убеждена, что смогла выносить ребенка после того, как искупалась в озере под водопадом. Она тогда снималась в фильме «Австралия» и вспоминала, что семеро женщин из съемочной группы родили детей после того, как там искупались!

Что же касается карьеры, Кидман много работает и тщательно выбирает проекты: коммерческих, а тем более творческих провалов у нее немного. В последнее время каждый год выходит по сериалу и по паре фильмов с ее участием; за последнюю роль, в фильме «В роли Рикардо», она получила очередную номинацию на «Оскар», и многие до последнего момента надеялись, что она выиграет. Проиграла Джессике Честейн. Но стоит ли расстраиваться - в конце концов, какие ее годы, достанется ей и еще одна (а может, и не одна) статуэтка!