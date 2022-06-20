Минобороны: артбатарея ВСУ специально бьет по Харькову, чтобы в освободившихся квартирах устроить боевые позиции

Фото: REUTERS

По достоверной информации киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ «развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова».

- По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами, - пояснил планы врага начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

В это время Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать и сообщать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- «В Лисичанске Луганской Народной Республики в школах № 9 (ул. Докучаева), № 14 (ул. Гарибальди), № 28

(ул. Московская) и в детском саду № 6 (квартал 40 лет Победы) военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, а в многоквартирных домах (ул. Победы) огневые позиции и снайперские точки. При этом, на прилегающих к зданиям территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО, а эвакуация местных жителей умышленно не проводилась».

-«В Приволье Луганской Народной Республики в детском саду «Калинушка» (ул. Крупской) националисты разместили снайперские позиции, тяжелую технику и РСЗО, в помещениях дошкольного учреждения насильно удерживают жителей близлежащих домов».

- «В Запорожье на территориях школы № 12 (просп. Моторостроителей), школы-интерната № 2 (ул. Игоря Сикорского) и детского сада № 81 (ул. Казачья) дислоцированы подразделения украинских вооруженных формирований, размещено тяжелое вооружение и военная техника».

- «В густонаселенных районах Краматорска Донецкой Народной Республики в зданиях профессиональных училищ № 14 (ул. Героев Украины) и № 28 (ул. Парковая), лицея № 4 (ул. Дворцовая), школ № 7 (ул. Дружбы) и № 12 (ул. Василия Стуса) подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения безопасности удерживают в учебных заведениях».

- Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить на них ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры, - отметил Михаил Мизинцев, и выразил сожаление, что «данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права».

- Все это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны, - подчеркнул Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 21 662 человека, в том числе 3 312 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 980 826 человек, из которых 314 318 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 299 388 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 189».

- «В субъектах России штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 47 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 758 392 таких обращения из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 004,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено

1 193 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 393 тонны гуманитарной помощи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк: жители уже несколько дней не могут выйти на улицу

Центр города заволокло черным дымом, повреждены жилые дома и предприятия (подробности)

Почему Киев начал признавать катастрофические потери ВСУ

Политолог Алексей Мухин объяснил изменение риторики Киева по потерям в армии Украины (подробности)