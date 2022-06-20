Герои спецоперации «Z»: старший сержант Руденко уничтожил в неравном бою 15 националистов

Фото: REUTERS

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Готовься в войне к миру, а в мире к войне», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А другой великий русский полководец Михаил Кутузов говорил так: «Война, предпринятая им против государства столь обширного, как Россия, есть такая глупость, на которую ни один здравомыслящий политик и полководец не должны были соглашаться».

СПАС В БОЮ РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ И ПОЛОЖИЛ ПЯТЬ БОЕВИКОВ

Сержант Денис Бовкун

Фото: Министерство обороны РФ

«Отделение под командованием сержанта Дениса Бовкуна, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных подразделений украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, Денис обнаружил в заброшенном здании группу боевиков, вооруженных пулеметом, гранатометом и стрелковым оружием. Мгновенно оценив ситуацию, Денис принял решение незамедлительно атаковать противника и открыл огонь из БМП по вражеским позициям. В ходе завязавшегося боя боевая машина пехоты сержанта Бовкуна, получила повреждения от выстрела из ручного гранатомёта. Несмотря на полученную контузию, Денис смог эвакуировать из горящей машины товарищей, получивших ранение и не способных самостоятельно покинуть БМП, в безопасное место. Оказав помощь раненым, сержант Бовкун продолжил вести бой с националистами и уничтожил 5 боевиков. Смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна в сочетании с профессионализмом и самоотверженностью его подчиненных обеспечили стремительное наступление на позиции боевиков и привели к освобождению населенного пункта».

УНИЧТОЖИЛ В ОДНОМ БОЮ ДЕВЯТЬ МАШИН ВРАГА

Младший сержант Станислав Письмарёв

Фото: Министерство обороны РФ

«Экипаж боевой машины пехоты (БМП), в составе которого действовал наводчик-оператор младший сержант Станислав Письмарёв, участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по населенному пункту, Станислав обнаружил группу вооруженных боевиков, которые оборудовали позиции на территории заброшенного предприятия, о чем немедленно сообщил командиру. Было принято решение выбить боевиков с занимаемых позиций. В ходе боя, умело действуя в составе подразделения, младшим сержантом Письмарёвым было уничтожено 7 боевых

и 2 легкобронированные машины противника. Враг понеся значительные потери как в технике, так и в живой силе, находясь в окружении, решил сложить оружие и сдаться в плен».

УНИЧТОЖИЛ В НЕРАВНОМ БОЮ 15 НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший сержант Константин Руденко

Фото: Министерство обороны РФ

«Старший сержант Константин Руденко в составе подразделения выполнял задачу по обеспечению безопасного продвижения колонны в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по заданному маршруту, Константин обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив обстановку, Константин Руденко принял решение навязать бой противнику, несмотря на их численное превосходство. Скрытно подобралась к противнику, группа под руководством старшего сержанта Константина Руденко и внезапно атаковала националистов. В ходе боя Константин уничтожил пикап противника с установленным минометом и до 15 боевиков. Несмотря на ожесточенное сопротивление, группа националистов была полностью уничтожена. Своими грамотными действиями и высоким профессионализмом старший сержант Руденко обеспечил выполнение боевой задачи, при этом не допустив потерь среди личного состава».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили двадцати военнослужащим и сотрудникам ведомства, проявившим личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции государственные награды.

Торжественное мероприятие состоялось в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова.

Пять сотрудников полиции Управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, четырнадцать росгвардейцев – медалями «За отвагу» и один военнослужащий ведомства - медалью Жукова.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что значительный вклад в дело освобождения регионов Донбасса вносит личный состав Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, ежедневно проявляя самоотверженность и мужество. И сегодня мы приветствуем наших героев, чей несгибаемый боевой дух и отвага заслужили особый авторитет, а их присутствие на поле боя неизменно порождает смятение в стане врага.

Глава Росгвардии также подчеркнул, что бойцов, находящихся на передовой поддерживает весь многонациональный народ России, верящий в несокрушимость нашей армии.