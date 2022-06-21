«Перешли черту»: в США признали, что под предлогом помощи Украине страна фактически вступила в конфликт

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Журналисты американской газеты The New York Times проанализировали действия официального Вашингтона, которые Белый дом называет «поддержкой Киева». И пришли к выводу, что предлогом этой поддержки США, по сути дела, вступили в противостояние с Россией.

Они сочли, что участие США в украинском конфликте все меньше напоминает помощь, сравнив нынешние действия правительства США в Восточной и Западной Европе с конфликтом в Йемене.

Тогда американская «помощь» сильно вышла за рамки таковой – были выделены миллиардные средства, йеменцам активно поставлялись ракетные установки, им предоставлялись важные разведывательные данные.

- Соединенные Штаты никогда официально не присоединялись к гражданской войне в Йемене, но возглавляемая Саудовской Аравией коалиция убивала мирных жителей боеголовками американского производства и выбирала цели под американским руководством. – пишет The New York Times. - Мы перешли черту в Йемене… И то, что мы сделали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем в Украине.

Байден заверяет, что ни страны НАТО не намерены вступать в прямое военное противостояние с Москвой.

- Пока Соединенные Штаты или наши союзники не подверглись нападению, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни посылая американские войска воевать на Украине, ни атакуя российские силы. – заявил президент США.

Но The New York Times напомнила, что перед президентскими выборами в США 1964 года президент Линдон Б. Джонсон пообещал, что «не будет отправлять американских парней за девять или десять тысяч миль от дома делать то, что азиатские парни должны делать сами». Но в феврале 1965 года, через месяц после своей инаугурации, Джонсон санкционировал кампанию бомбардировок Вьетнама, ставшую известной как операция «Раскаты грома». А еще через месяц после этого американские войска оказались во Вьетнаме.

Эта история поучительна в отношении «срока годности» любого президентского обещания удержать нас от войны, особенно во время выборов. – пишет The New York Times и с горечью признает. - Даже если оно верно на момент, когда оно было произнесено, оно не является гарантией на будущее.