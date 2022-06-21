Видео пусков крылатых ракет расчетами комплексов «Искандер» опубликовало Минобороны России

Ракетные комплексы «Искандер» уникальное изделие

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.

«На позиции, к пуску готов! Выполнить залп!», - слышны команды. Даже в переговорах по внутренней связи бойцы называют ОТРК «Искандер» - «Изделием».

Ракетные комплексы «Искандер» уникальное изделие: бортовые системы управления позволяют находить оптимальный маршрут полета от момента старта до падения на цель через 500 метров. Точность попадания крылатой ракеты - радиус метра.

«Вся установка затянута маскировочной сетью. Это не только визуальный камуфляж. Материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов Вооруженных сил Украины и иностранных спутников. Фактически, установка становится невидимой для разведки противника. Момент запуска наиболее опасен - ведь установка находится на открытой позиции, и враг может нанести ответный удар. Впрочем, на это у него не так много времени, да и пытаться обнаружить комплекс на позиции все равно, что искать иголку в стогу сена. Однако же едва ракета уходит в небо, расчет покидает позиции», - комментирует начальник расчета Роман.

В небе над боевыми позициями ВСУ российский беспилотный летательный аппарат контролирует цель.

Расчет «Искандера» ждет только команды. Сила удара его ракеты способна уничтожить самые крупные объекты. И противодействовать ему практически невозможно: «Искандер» – единственный в мире оперативно-тактический ракетный комплекс, на котором применяются как баллистические ракеты, так и крылатые.

«Вот как эта, - показывает Александр, командир батареи. - Она способна лететь на максимально низкой высоте по траектории заданной оператором и может огибать рельеф местности, а при подлете к цели ставить ложные электронные помехи. Они являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника.»

Вообще непобедимый и сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки посетил приграничные регионы, в которых сформированы сводные отряды полиции. За время работы данных подразделений полицейскими выявлены преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава ведомства сделал особый акцент на укреплении эффективного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и региональными органами власти.

Министр также обратил внимание руководителей на важность внимательного и чуткого отношения к людям, прибывающим в Россию из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что вся необходимая помощь, относящаяся к компетенции органов внутренних дел, должна быть предоставлена им своевременно. Необходимо в кратчайшие сроки оказывать содействие гражданам в оформлении документов, индивидуально подходить к каждому случаю, не допускать формализма.

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