Замминистра образования признался в отупении украинских детей

Замминистра образования Украины Андрей Витренко. Фото: СОЦСЕТИ

Недавнее решение изъять на Украине из школьной программы по литературе всех русских и советских авторов вызвало бурю возмущения в российском сегменте Всемирной сети. Но вряд ли стоит так бушевать. Причина не только в сознательной дерусификации, а в последствиях той дерусификации, которая в мягкой форме проводилась, начиная с момента обретения Украиной незалежности (независимости), а в последние 8 лет приобрела жесткий повально-обвальный и беспощадный характер.

И в этом совершенно откровенно признался замминистра образования Украины Андрей Витренко.

- Нужно выбросить всё, что хоть немного связывает нас с Российской империей. Нужно выбросить всё, что касается "страданий русской души", тяжёлые произведения для украинцев, они нам вообще не нужны, - заявил этот высокопоставленный украинский чиновник. Признание бесценное.

Дело ведь не в том, что "страдания русской души" надо выбросить, потому что это душа не просто человека и, тем более, не украинца, а русского. Вернее, не только в этом. Главное в этом признании – это прозвучавшее как бы на втором плане: это "тяжелые произведения для украинцев". Сложные для понимания.

Это в Европе русскую литературу ценили в первую очередь за описание тончайших нюансов внутреннего мира человека, за выстраивание эволюции на пути строительства души человеческой, за поиски человека в мире и внутри себя. Для украинских детей все это слишком сложно и, как выясняется, совершенно не нужно.

Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, десятки других писателей и поэтов – все они непригодны для понимания украинскими подростками и юношеством. Не говоря уже о том же Достоевском. Метания Андрея Болконского и самокопание Пьера Безухова, нравственный выбор Родиона Раскольикова и его долгий путь назад к Богу и человеку – вот это все зачем гарному хлопцу с Ивано-Франковщины или парубку с Полтавщины? Ведь "садок вишневый коло хаты" и гудение "бджол" - вот настоящее счастье, когда под рукой бутылка горилки и шматок сала с цибулей.

Зачем все эти душевные терзания юному поколению украинцев, если внутренний мир украинца в идеале должен быть подобен такому же, как у творений профессора Выбегалло авторства Стругацких - удовлетворение естественных потребностей в приеме пищи и избавление от продуктов пищеварения, как у кадавра.

А ведь в советской Украине, когда все учились по единой программе, украинские школьники ничем не отличались от российских, белорусских, армянских и – далее по списку республик. Все одинаково сопереживали Печорину, не всегда заслуженно клеймили Лопахина, и даже на Украине восхищались Петром в "Полтаве".

Они были умные, они были способные. И вот спустя каких-то тридцать лет они не в состоянии понять ни героев тех произведений, ни, получается, своих российских сверстников. Кстати, примитивизация и обкарнывание учебных программ для украинских школ с совмещением естественных предметов в какое-то неудобоваримое единое цело, похоже, завершат программу отупения украинских школьников, которые вскоре не смогут понимать и своих западных сверстников. Потому что "Страдания юного Вертера", "Песнь о Роланде" и даже "Король Лир" окажутся выше их понимания. И останутся у них только комиксы в перерывах в сборе клубники и фруктов. В середине прошлого века ученые проводили исследования умственных способностей детей в странах Европы и Африке. И выяснилось, что до где-то до трех-пяти лет дети развиваются одинаково. А разрыв в знаниях и навыках начинает развиваться стремительными темпами как раз после того, как дети в Европе идут в школу. А африканские такой возможности не имеют, оставаясь на племенном уровне развития. Картина в Африке с тех пор изменилась кардинально, но власти нынешней Украины уверенно ведут свою страну в ту Африку, которая осталась в прошлом. Стоит признать, за прошедшие годы они добились поразительных результатов.

Встав на путь упрощения обучения и примитивизации сознания, сойти с этой дороги будет практически невозможно. Потому что дальше все будет только примитивнее и примитивнее. А дети, соответственно, становиться все тупее и тупее. И закончится все чтением по слогам на экзамене в выпускном классе. И добыванием электричества из эбонитовой палочки.