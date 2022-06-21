Губернаторы рассказали россиянам о туристической привлекательности своих регионов

В рамках ПМЭФ-2022 главы российских регионов перечислили интересные направления для внутреннего туризма Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские губернаторы пригласили путешественников посетить в этом году их регионы. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) главы российских республик и областей рассказали, куда можно отправиться в этом туристическом сезоне, что стоит посмотреть, и какие уголки России уже полюбились отдыхающим.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2022 рассказал, что его регион является транзитным для тех, кто летом едет на юг. Однако в области можно и остановиться на пару дней или даже приехать в рамках отдельного тура выходного дня, здесь есть что посмотреть и где отдохнуть.

«Мы – регион, через который проезжают на юг. М-4 пронизывает наш регион насквозь. По М-4 четыре часа от Москвы. Мы курорт выходного дня. Либо транзитный курорт. У нас есть прекрасный парк «Кудыкина гора», очень популярный, до тысячи человек в день проходит. У нас есть событийные мероприятия, такие как «Русборг». В этом году уже 13 тысяч участников. В прошлом году мы провели Fox Rock Fest. Сейчас мы работаем с другими большими фестивалями. В Липецке мы делаем большую площадку «Зеленый остров», насыщаем его необходимым оборудованием, чтобы фестивальная, событийная деятельность была там постоянно», - перечислил Артамонов.

Однако кроме Липецка в регионе есть и другие интереснейшие города, которые обязательно стоит посетить отдыхающим.

«То же самое – Елец. Это исторический город, старше Москвы. Новые отели, реконструкция, реставрация. Задонск. Это то, что у нас становится особо привлекательным», - отметил Игорь Артамонов.

Глава области добавил, что регион может быть интересен рыбакам, тем, кто хочет не просто отдохнуть от городской суеты с удочкой, но и вернуться домой с солидным уловом.

«В правильных местах есть форель, карп, линь, щука. Частные водоемы. Проходят и соревнования. Рыболовный туризм – идефикс. Хищник – круглогодичная история», - добавил губернатор.

Глава республики Чувашия Олег Николаев пригласил россиян в свой регион. Губернатор рассказал, что в республики разработан специальный турпроект, который расскажет путешественникам о местных традициях, легендах, познакомит с национальной кухней.

«Здесь мы максимально раскрываем особенности культуры, национальной кухни и других составляющих Чувашии и делаем акцент, что Чувашия – это центр женской силы», - рассказал Николаев.

Он добавил, что Чувашия находится в центральной части, поэтому посетить ее будет удобно жителям любого уголка страны.

«Чувашия находится в центре европейской части России, поэтому сюда очень удобно доехать на автомобиле, долететь на самолете, доехать на поезде – и река Волга. Четыре транспортные артерии, тем более, трасса М12, которая скоро поедет до Казани, естественно, еще и добавит сервиса, когда речь идет о пути из Москвы», - объяснил губернатор.

Николаев добавил, что в этом году по Волге уже запущены пассажирские направления, так что желающие могут приплыть в регион по воде.

«В этом году мы запустили регулярные пассажирские перевозки между Чебоксарами и Казанью по Волге. Два «Валдая» ежедневно делают по два рейса в Казань и два рейса из Казани в Чебоксары, и людям это уже очень и очень понравилось. Билетов на выходные за неделю невозможно купить», - делится глава Чувашии.

Губернатор Кемеровской области (Кузбасс) Сергей Цивилев отметил, что его регион наиболее привлекателен для горнолыжников. По словам главы области, горнолыжный курорт Шерегеш привлекает не только туристов, но и инвесторов со всего мира.

«Шерегеш вошел в топ российских горнолыжных курортов, и он теперь у нас национальный проект в области туризма, утвержден президентом. Даже удивительно, но европейские компании интересуются строительством у нас гостиниц в Шерегеше. Ведь мы раньше начинаем сезон, позже сезон заканчиваем, и особенности нашего снега, который очень ценится, вы представляете, даже в этот кризис европейцы интересуются строительством своих гостиниц. Это хороший показатель», - делится радостью Сергей Цивилев.

В свою очередь, губернатор Хакасии Валентин Коновалов добавил, что в его регионе туристическое направление активно развивается только три последних года. Здесь еще многое предстоит сделать: дороги, инфраструктура, отели, туристические экскурсии. Одним из самых интересных направлений республики считается Саяногорск.

«Мы провели большую подготовительную работу, чтобы привлечь инвесторов, разбили республику на перспективные кластеры. И в рамках этих кластеров и работаем. Инвестиции идут. Например, перспективная территория у нас Саяногорск. Работа проводится большая, и результат есть», - говорит губернатор.

Любителям агротуризма могла бы приглянуться Орловская область, ведь этот регион занимает лидирующие места по сельхозпродукции.

«Орловская область традиционно считается аграрным регионом. Мы действительно занимаем лидирующие места и в Центральном федеральном округе, и в целом по сельхозпродукции», - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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