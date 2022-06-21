Минобороны демонстрирует противодиверсионную работу военной автоинспекции в Донбассе

За сутки через совместные посты проходит около 10 тысяч автомобилей

Минобороны России опубликовало кадры работы совместных постов военнослужащих военной автомобильной инспекции Центрального военного округа и сотрудников МВД ЛНР.

- В ходе круглосуточного дежурства военные автоинспекторы и сотрудники МВД ЛНР защищают основные транспортные направления от действий диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины, а также оказывают помощь мирному населению в построении безопасных маршрутов движения в районах высокой активности украинской артиллерии, ударных дронов и ракетных комплексов, - прокомментировали в Минобороны России.

Сотрудники военной автоинспекции совместно с органами правопорядка ЛНР проводят досмотровые мероприятия подозрительных автомобилей для предотвращения мародерства и незаконного оборота вооружения.

- Обращаем внимание на тонированные стекла, груженый транспорт, особенно если есть два телевизора, чужое имущество, проверяем транспорт на угон, оружие, обращаем внимание на граждан, которые ведут съемку с мобильных телефонов, - рассказал о ежедневной работе командир отряда ВАИ Вооруженных сил России.

За сутки через совместные посты проходит около 10 тысяч автомобилей. Военнослужащие находятся в постоянном напряжении.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы показать действия российской армии в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины специалисты подразделений связи Вооруженных Сил России подключили и перенастроили на вещание российских телевизионных каналов последнюю из семи телевизионных вышек в Херсонской области.

- Подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Благодаря проделанной российскими военными специалистами работе, около одного миллиона жителей области могут сегодня совершенно бесплатно смотреть российские телеканалы совершенно бесплатно, - сообщил Андрей, военный связист.

Отметим, что впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на малой части области около двух месяцев назад.

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