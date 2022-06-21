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Политика21 июня 2022 9:06

Минобороны демонстрирует противодиверсионную работу военной автоинспекции в Донбассе

Вместе с сотрудниками милиции ЛНР и ДНР военнослужащие задерживают мародеров и украинских шпионов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За сутки через совместные посты проходит около 10 тысяч автомобилей

За сутки через совместные посты проходит около 10 тысяч автомобилей

Минобороны России опубликовало кадры работы совместных постов военнослужащих военной автомобильной инспекции Центрального военного округа и сотрудников МВД ЛНР.

- В ходе круглосуточного дежурства военные автоинспекторы и сотрудники МВД ЛНР защищают основные транспортные направления от действий диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины, а также оказывают помощь мирному населению в построении безопасных маршрутов движения в районах высокой активности украинской артиллерии, ударных дронов и ракетных комплексов, - прокомментировали в Минобороны России.

Сотрудники военной автоинспекции совместно с органами правопорядка ЛНР проводят досмотровые мероприятия подозрительных автомобилей для предотвращения мародерства и незаконного оборота вооружения.

- Обращаем внимание на тонированные стекла, груженый транспорт, особенно если есть два телевизора, чужое имущество, проверяем транспорт на угон, оружие, обращаем внимание на граждан, которые ведут съемку с мобильных телефонов, - рассказал о ежедневной работе командир отряда ВАИ Вооруженных сил России.

За сутки через совместные посты проходит около 10 тысяч автомобилей. Военнослужащие находятся в постоянном напряжении.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы показать действия российской армии в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины специалисты подразделений связи Вооруженных Сил России подключили и перенастроили на вещание российских телевизионных каналов последнюю из семи телевизионных вышек в Херсонской области.

- Подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Благодаря проделанной российскими военными специалистами работе, около одного миллиона жителей области могут сегодня совершенно бесплатно смотреть российские телеканалы совершенно бесплатно, - сообщил Андрей, военный связист.

Отметим, что впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на малой части области около двух месяцев назад.

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Военная спецоперация на Украине 21 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

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