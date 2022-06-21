Здравоохранение стало одной из ключевых тем деловой программы ПМЭФ

Фото фонда Росконгресс

Проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» в рамках Петербургского международного экономического форума выступил инициатором серии экспертных дискуссий, посвященных вопросам развития здравоохранения.

Торжественная церемония открытия Пространства «Здоровое общество» состоялась 16 июня. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

«Нет ничего дороже, чем здоровье каждого человека и здоровье нации. Приветствую всех, надеюсь, что в этом году, как и прежде, это Пространство будет наполнено энергией, новыми идеями, новыми предложениями, а на следующий год мы снова здесь встретимся более здоровыми, более красивыми, и уже с теми выполненными рекомендациями, которые прозвучат здесь», – отметила заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

Пространство «Здоровое общество» традиционно является важной составляющей программы Петербургского международного экономического форума. Сессии деловой программы в рамках Пространства «Здоровое общество» охватывают широкий спектр вопросов развития отрасли здравоохранения.

Экспертные дискуссии деловой программы Пространства «Здоровое общество» затронули темы, касающиеся развития науки и трансфера технологий, импортозамещения и инноваций в медицине, подготовки управленческих кадров, укрепления общественного здоровья и развития превентивной медицины, роли НКО в организации медпомощи и других актуальных тем здравоохранения.

Сессии деловой программы Пространства организованы при поддержке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Сеченовского университета, Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и других организаций.

Еще одним ярким мероприятием на полях ПМЭФ стал Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» – главное ежегодное деловое событие фармацевтической отрасли. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Форум проводится ежегодно и является ведущей площадкой для обсуждения деловой повестки фармацевтической отрасли.