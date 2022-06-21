Минобороны России показало видео пылающих натовских гаубиц на Донбассе

Гаубица М-777 на службе ВСУ. Фото: REUTERS

Минобороны публикует кадры объективного контроля армейских беспилотников, на которых можно увидеть, как от точных попаданий высокоточных российских снарядов взрываются и горят натовские гаубицы на Донбассе.

- После проведения расчетами беспилотных летательных аппаратов доразведки района огневых позиций вражеской артиллерии, по позициям 155-мм гаубиц М-777 был нанесен артиллерийский удар высокоточными артиллерийскими боеприпасами. В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены, - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что контроль точности поражения американских артиллерийских систем, стоящих на вооружении ВСУ, осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов. И как только иностранные беспилотники поднялись в небо Донбасса позиции украинских артиллеристов были моментально замечены силами российской противовоздушной обороны, а огневые точки противника подтверждены российскими армейскими беспилотниками.

- Только за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами уничтожены пятнадцать 155-мм гаубиц М-777, поступивших на вооружение украинских националистов от США и европейских стран, - отметили в Минобороны России.

Успели выстрелить по мирным объектам водоканала в Донецке лишь французские самоходки «CAESAR» калибра 155 мм. Сейчас на месте падения их снарядов работают следователи Следственного комитета России.

Работа сотрудников СК России в Донецке.

- Военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли эти объекты из французской самоходной артиллерийской установки «CAESAR» калибра 155 мм. В результате обстрелов 4 человека получили ранения различной степени тяжести, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Действия военнослужащих 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге журналистам, что в ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы были уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2». На острове Кубанский ликвидировано уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. А авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очаково и Тузла Одесской области.

Демилитаризация и денацификация на Украине затягивает в себя как водоворот не только украинское, но и натовское вооружение, которые оплачивают американские и европейские налогоплательщики из своих карманов.

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