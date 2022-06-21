К зиме Америка обдерет Европу и отползет от Украины. Потерпите

- А вон ту группу в полосатых купальниках запишем в десантники! - На пляжах Одессы идет облава на парней для отправки на фронт. Фото: СОЦСЕТИ

Об этом ведущему Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Сергею МАРДАНУ (слева) рассказал политолог, кандидат политических наук, автор телеграм-канала «Профессор смотрит в мир» Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ.

НЕ ПОРА ЛИ НАМ ВДАРИТЬ?

- Назрел вопрос: когда Россия уже ударит по «центрам принятия решений» на Украине? Вот уничтожение Киевом российской буровой платформы в Черном море - разве не повод вдарить?

- А что значит «центры принятия решений»? Для киевского режима их два. Один в Вашингтоне, а другой в Лондоне. Вернее, под Лондоном, в бункере, где заседает комитет «Кобра» - тайное британское правительство, которое в действительности управляет Британией. А не вот эти все, как говорится в известном кино, «алкоголики, хулиганы, тунеядцы», которых мы воспринимаем как британский парламент.

- Вот мне стало стыдно, потому что я тоже их воспринимал как британскую власть.

- Тогда, я думаю, Британия давно закончилась бы. И уж точно не выиграла бы Фолклендскую войну. Но дело не в этом. Мы что, будем сейчас бить по Вашингтону? А зачем? Потом же надо будет где-то договор о частичной капитуляции Запада подписывать. Ну не в Варшаве же, правда? Очень много желающих жахнуть по Лондону, причем в основном - внутри этого самого коллективного Запада. Ну, пусть они и жахнут. И уж тем более - зачем бить по бродячему цирку, который называется офисом президента бывшей Украинской ССР?

Поэтому давайте поменьше пропагандистских формул вроде «ударов по центрам принятия решений». И побольше умных, жестких действий на фронте.

Дмитрий Евстафьев.

ПОДАРОК ТРЕМ ПОЛУГРАЦИЯМ

- Согласен. Но почему Украина ударила по старой буровой платформе именно сейчас? Ведь и в Киеве, и в Вашингтоне должны понимать, что поднимают конфликт на тот уровень, за которым уже все Причерноморье, включая Одессу, по результатам войны за Украиной не останутся.

- Это правда. Но бывают моменты, когда киевскому режиму надо любой ценой доказать, что он дееспособен, что он может устроить наступление. Накануне ведь три полуграции - Шольц, Макрон и Драги - приезжали в Киев. И нужно было организовать какой-то видимый успех. Ну, а где этот успех может быть? Пытались отбить Херсон - результат печальный. Атаки на остров Змеиный провалились, причем с чувствительными потерями. И Киеву надо было устроить хотя бы какую-то морально-пропагандистскую компенсацию.

Бог с ними, с этими платформами - вот людей жалко, которые попали под этот удар... Там нет никакой экономики, никакой политики, никакой стратегии - это чисто удар, чтобы изобразить хоть что-то.

Но это действительно загоняет ситуацию к неизбежному жесткому стратегическому ответу со стороны России. И понятно, какой ответ может быть. Вот так, от плана Е, где у Украины оставалась Одесса и выход в Черное море, Киев по собственной глупости переходит к плану Ж, где никакого моря уже просто не будет.

ОТКУДА У НЕМЦЕВ ТЕВТОНСКАЯ ГРУСТЬ

- Ладно, граждане в Киеве - заложники своей неуемной любви к пиару. Но чем объяснить метаморфозы в головах европейцев? Вот командующий германским люфтваффе сказал, что надо готовиться к ответному ядерному удару на Украине. Видимо, по русским войскам? И Шольц тоже встрепенулся и заговорил про искры демократии для России. Что это с ними?

- Ничего неожиданного. Германия возвращается к своим истокам. Меня другое удивляет. Чего так поздно-то? В тот момент, когда Берлин потерял самостоятельность, став доминионом США, тут, понимаешь, тевтонский дух проснулся! Просто люди в германской элите поняли, что иначе у них никаких шансов обыграть агрессивных соседей - поляков. Они же полностью зеркалят то, что говорят поляки. И тут мы, конечно, должны сказать спасибо «американским партнерам», что пока ключи от ядерного оружия в Европе в их руках, никто этому немецкому летчику никакой атомной бомбы не даст.

И вообще последние недели показывают непреодолимое желание США отползти из Европы. Да быстро не получится. Но то, что американцы, заталкивая европейцев глубже в конфликт на Украине, начинают сами по шажку из него выходить - медицинский факт.

ЭТО ПОМОЩЬ НЕ КИЕВУ, А ЭКОНОМИКЕ США

- Не очевидно.

- А посмотрите на новые меры поддержки Украины, которые обсуждаются в США. Это скорее помощь американской экономике, но никак не Киеву. Посмотрите на крайне аккуратные заявления руководства США. Никаких обещаний, что они пойдут на прямой конфликт с Россией. А замечательная фраза Байдена, что он не рекомендует американцам ездить на Украину?

И это на фоне немецких и польских генералов, которые собрались воевать. На фоне полублокады Калининграда которую Литва устроила. Поэтому США в сторонку отойдут, но не сразу. В Европе еще остались ресурсы, которые американцам надо получить. Вот когда они их окончательно вытянут, то скажут европейцам: да вы сами там решайте со своей Украиной... Я вам даже скажу, когда это будет, - к зиме.

- А почему к зиме? В США выборы?

- Нет. Это другое. На выборы, я окончательно уверен, Байден будет выходить как президент не войны, а мира. Просто к зиме снимутся все сливки с энергетического рынка Европы. Всю маржу, которую можно будет с европейских дурачков слупить за сланцевые газ и нефть по безумным ценам, американцы слупят. Им нужно будет хапнуть на поставках где-то на рубеже октябрь - ноябрь, может быть, начало декабря, когда Европа начнет замерзать. Вот в этот момент все и начнется. Из Вашингтона понесутся мирные инициативы. А до этого США будут имитировать свое участие в борьбе за демократию и искры свободы. Так что потерпите.

СПРАВКА «КП»

В момент ЧП на газовых месторождениях находился 121 рабочий.

- Мы сразу эвакуировали 94 человека, 15 военнослужащих остались на охране действующих буровых платформ, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Пять человек спасли, но из них трое были ранены, еще семь числятся пропавшими без вести. Но я гарантирую, что поиски их будут продолжаться.

Раненые сейчас находятся в больнице с травмами средней степени тяжести. Всем пострадавшим власти обещают выплатить денежную компенсацию в размере 3 млн рублей, а семьям без вести пропавших по 6,5 млн.