Украина. Боевая работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" в ходе специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Китай видит козыри России

Сюй Полин, глава департамента Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, рассказал про самые сильные карты России в жесткой игре с западными санкциями. По его словам, это - энергия и продовольствие. По данным Полина, Москва справляется с антироссийскими ограничениями. А общие показатели экономики РФ не проблематичны. По его сведениям, Россия даже в условиях санкций смогла за короткий срок нарастить поставки голубого топлива в ЕС почти на треть. Ну это, впрочем, до поломки турбин, качавших газ по «Северному потоку», которые канадцы ремонтировать не хотят. А ведь как качали, как качали. И в Киеве у трубы тоже пригорюнились из-за сокращения транзита, даже в арбитраж ходят подавать...

Силы ЛНР уплотняют Лисичанск

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил об изменении обстановки у Лисичанска: «Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Бои идут в Николаевке, Новоивановке, Мирной Долине, Белой Горе. Ситуация в этом районе меняется». А представитель народной милиции Луганской республики Андрей Марочко сообщил: «Наши средства обнаружения и разведки уже полностью покрывают данный населенный пункт». По его словам, противник не имеет возможности восполнить свои потери на этом направлении. Правильно, зачем лить воду в решето.

Запорожскую АЭС Россия не бросит

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил, что АЭС в Энергодаре перейдет под управление России. Вот что сказал Рогов: «Атомная станция рано или поздно будет взята под контроль РФ. Сделано это будет максимально аккуратно. Чтобы не было провокаций со стороны присутствующих в украинском «Энергоатоме» и в «Укрэнерго» агентов влияния». По данным Рогова, сейчас АЭС охраняют российские силовики вместе с бывшими нацгвардейцами Украины, которые перешли на сторону России. А в руководстве МАГАТЭ в июне заявили о том, что готовят отправку на станцию миссию экспертов. Обращайтесь, мы поможем, чтобы миссия была выполнима, а атом — мирным.

Буровые платформы в Черном море защитят

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма, заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза» в 70 километрах от Одессы, которые были атакованы ракетами ВСУ, восстановят. По его словам, уровень защиты месторождений от новых атак повысят. Шеремет сообщил: «Россия не уйдет с этих месторождений. Предпримем меры, чтобы не возникало рисков для мирных граждан и гражданской инфраструктуры». По данным глава Крыма Сергея Аксенова, с буровых платформ было эвакуировано 94 человека. Семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены. Семьи пропавших без вести газовиков (поиски которых продолжаются) получат компенсации в 6.5 млн рублей.

В Херсоне все телевышки правильно настроены

Российские военные специалисты подключили и перенастроили на вещание российских телеканалов последнюю из семи телевышек на Херсонщине. По данным Минобороны РФ, около миллиона жителей области теперь смогут смотреть Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезду», «Мир» и другие российские каналы. А вообще вещание российских телеканалов было частично возобновлено в самом Херсоне и в ряде городов области еще около двух месяцев назад. Правильное вещание — не пустые обещания.

Когда снимут ограничения на полеты в Крым

Виталий Савельев, глава Минтранса, заявил, что ограничения на полеты в Крым будут сняты сразу после разрешения Минобороны РФ. Вот что сообщил министр на канале Россия 1: «Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны. Мы продлеваем ограничения на полеты по две недели, потому что смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально восполнится. Мы на это надеемся». Пока же, по словам Савельева, увеличивается количество поездов в этом направлении. Железная дорога перевезет в Крым 2,3 млн человек (а в 2021-м было 1,1 млн пассажиров). Ограничения на полеты в Симферополь и еще 10 городов на юге были введены Росавиацией 24 февраля - и они продлевались 19 раз. Ну ничего, к концу лета все должны будут полететь туда, куда захотят.

ВСУ продолжают бить по жителям Донецка и Макеевки

ВСУ за сутки более 40 раз открывали огонь по территории ДНР. При обстрелах ранены 11 человек. Среди раненых гражданских лиц 11-летний мальчик. Украинские войска применяли реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы, выпустив 320 снарядов. Под огнем оказались девять населенных пунктов, в том числе Донецк, Горловка и Макеевка. Повреждены более двух десятков жилых домов и одиннадцать объектов гражданской инфраструктуры. А европейские телеканалы опять сообщат, что по Донецку стреляют русские войска?

Володин оценил боевые навыки Кулебы

- Для вас, Кулеба, сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать, - так спикер Госдумы отреагировал на заявление главы украинского МИДа на немецком ТВ о том, что если западные поставки оружия прекратятся, отважные украинские воины будут обороняться лопатами. Вячеслав Володин уточнил: «Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь». Ну, суток может не хватить - не всем же рукой подать до польской границы.

Турецкий «Конкорд» покинул Мариуполь

На фоне того, что российские корабли уже курсируют межу Мариуполем и Ростовом, первое иностранное судно «Азов Конкорд» только сейчас покинуло порт по российскому коридору. Отправка корабля под турецким флагом несколько раз откладывалась по техническим причинам. Экипаж «Азова Конкорд» — 14 моряков — был задержаны украинскими военными, но впоследствии освобожден российскими подразделениями и эвакуирован в безопасное место. К моменту освобождения порта Мариуполь там были заблокированы как минимум шесть иностранных судов. Покинуть гавань они не могли из-за угрозы применения украинцами оружия и из-за потенциального риска того, что акватория порта могла быть заминирована. Сейчас обе причины устранены. «Азов Конкорд» отправился в порт приписки — Новороссийск. Правильным фарватером идут моряки — черноморским портам пора брать пример.

Лондон требует от Москвы и Киева заняться судьбой наемников

Андрей Келин, посол России в Британии, заявил, что Лондон обратился к Москве по поводу двух британских наемников, которых приговорили к смертной казни в ДНР. Как сообщил Келин в интервью России-24, нота была составлена «исключительно в высокомерных и поучительных выражениях». По словам посла, это не «вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах». По его данным, ранее правительство королевства поручило ответственным людям в Киеве заняться вопросом освобождения приговоренных к высшей мере солдат удачи. Келин подчеркнул, что Лондон принципиально не хочет никоим образом взаимодействовать с властями ДНР, так как «это будет означать признание республики». Когда британцев в Донецке поставят к стенке — а это случится в середине июля — где-то в Вестминстере кто-то поперхнется пятичасовым чаем и получит апоплексический удар. Но гонор сильнее пули.