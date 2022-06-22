Супермодели на пенсии: что стало с главными подиумными красавицами девяностых

Королевы подиумов 90-х: Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд. Фото: EAST NEWS

ПЕРВАЯ ЛЕДИ

Карла Бруни, 54 года

Фото: EAST NEWS

Свое восхождение на вершину высокой моды Карла Бруни начала сравнительно поздно, в 19 лет. Но быстро наверстала упущенное время. Состоятельная итальянская семья, детство в Париже, затем закрытый престижный пансион для девочек и наконец Сорбонна. Но что заставило в итоге Бруни бросить все ради подиума, остается загадкой.

За время своей модельной карьеры в коллекции любовников Бруни оказались музыканты Мик Джаггер и Эрик Клэптон, актеры Кевин Костнер и Венсан Перес. «Мужчина хочет быть всегда первым в сердце и постели женщины. Женщина всегда хочет быть последней», - отмечала итальянка.

Фото: EAST NEWS

Но в 1999-м она резко объявила об уходе из мира моды. К тому моменту она снялась в нескольких фильмах, зарекомендовав себя как неплохая актриса, и начала музыкальную карьеру.

В 2007-м Бруни оказалась в центре любовного скандала. Во время романа с писателем Жан-Полем Энтовеном она закрутила с его 23-летним сыном Рафаэлем, от которого и забеременела. Писатель был шокирован и порвал с любвеобильной моделью, а она в свою очередь бросила Рафаэля.

Уже на следующий год Карла познакомилась с президентом Франции Николя Саркози и сразу вышла за него замуж, став первой леди. Но французские СМИ ьыли не очень благосклонны к кумиру прежних лет и чаще всего критиковали Бруни за лишние килограммы. Сегодня Карла с Саркози воспитывает двоих детей и, по словам экс-модели, только теперь она стала по-настоящему счастлива.

БЕЗУПРЕЧНАЯ

Клаудия Шиффер, 51 год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот кого женщины всего мира и должны «благодарить» за культ «90-60-90» так это Клаудию Шиффер. В девяностые годы именно ее фигура была признана эталоном.

Шиффер не мечтала о карьере модели. Напротив она увлекалась химией и физикой, побеждала на олимпиаде по математике и думала о карьере юриста. Но в 1987 году в ночном клубе Дюссельдорфа девушка попалась на глаза скауту Мишелю Леватону, который уговорил ее поехать в Париж на пробные съемки для журнала.

Клаудию называли самой чувственной супермоделью 90-х, которая сводила с ума своей сдержанной сексуальностью. «Секс в чистом виде не продается - продаются мечты», - философствовала немка.

Шиффер стала абсолютной чемпионкой по числу снимков, опубликованных на обложках, - около 900. В 1995-м она была признана самой красивой девушкой мира, по версии журнала Paris Match.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биография Клаудии безупречна: никаких скандалов, пьяных вечеринок (Шиффер практически не употребляет алкоголь), полностью обнаженных съемок, даже уши у нее не проколоты!

Среди возлюбленных модели - иллюзионист Дэвид Копперфильд. Правда, до сих пор непонятно, был ли то настоящий роман или только пиар-компания. Сейчас Шиффер счастлива в браке с режиссером Мэтью Воном, с которым у них трое детей.

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

Наоми Кэмпбелл, 52 года

Фото: EAST NEWS

Модельная карьера Наоми началась, когда девушке исполнилось всего 15 лет. Недалеко от школы ее заметил скаут модельного агентства Бет Болдт, который разглядел в ней будущую Черную пантеру. Вскоре Наоми стала первой чернокожей моделью на обложке Time, а затем французского и английского Vogue. Критики отмечали ее пластичность и необычайную грацию.

«Какая разница, что творится у меня внутри? Главное – выгляжу я отлично, а остальное – не ваше дело», - смело отвечала завистникам девушка.

Неоднократно Наоми оказывалась в центре скандалов из-за своих провокационных выходок: хамила обслуживающему персоналу, плевала в полицейских. В 2007 году модель приговорили к общественным работам, но это не стало уроком для нее.

«Она - гусар», - отметила экс-главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, отметив, что Наоми умеет пить любые алкогольные напитки.

Фото: EAST NEWS

В 2008 году в жизни супермодели случился роман с российским бизнесменом Вячеславом Дорониным, который продлился до 2013 года. Прежде среди ее любовников был боксер Майк Тайсон, актер Роберт де Ниро.

Сойдя с мирового подиума, Наоми занялась благотворительностью. В 2021 году она впервые стала мамой - родила дочь (Наоми публично опровергла слухи, что ребенок был усыновлен). Причем до сих пор неизвестно, кто является отцом малышки. Но это не голливудский актер Майкл Фассбиндер, с которым Кэмпбелл встречается в настоящее время.

КОРОЛЕВА БИКИНИ

Синди Кроуфорд, 56 лет

Фото: EAST NEWS

Ее модельная карьера началась на кукурузных полях, где за летними работами Синди сфотографировали для местной газеты. Этот снимок попал на глаза знаменитого фотографа Виктора Скребнески, который предложил девушке попробовать себя в качестве модели. «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты любого американца», - говорил о ней Карл Лагерфельд.

Фото: EAST NEWS

В послужном списке Синди 4-летний брак с актером Ричардом Гиром, дружба с Джорджем Клуни и многолетняя любовь с бизнесменом Рэнди Гербером, с которым они женаты уже более 20 лет.

В 2000 году модель объявила об окончании карьеры и посвятила себя семье.

«Тело, которое было у меня в 21, дал мне Бог. Тело, которое у меня сейчас – результат моей работы. Да, у меня есть целлюлит, но я все равно ношу купальники!», - смело заявляет экс-модель даже в свои 50+.

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

Кейт Мосс, 48 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В золотой век супермоделей Мосс подкупала своей нестандартностью: небольшого роста - 168 см, андрогинная внешность, длинные светлые волосы, болезненная субтильность. К слову, из-за худобы Кейт приписывали злоупотребление наркотиками и, откровенно говоря, это было недалеко от истины.

«Правда, что у вас были проблемы с алкоголем?» «Это у алкоголя были проблемы со мной!», - отвечала модель.

Кейт изменила мир моды: кутюрье все чаще стали отказываться от моделей с формами в пользу девушек с андрогинной внешностью.

«Красота есть то неуловимое и почти невыразимое в словах свойство, которое позволяет женщине немного побыть стервой перед тем, как её вывезут на помойку», - отмечала Кейт.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее личная жизнь была полна бурных романов. Среди возлюбленных - актеры Джонни Депп (дала в его пользу показания на скандальном суде с Эмбер Херд) и Джек Николсон. Отношения с музыкантом Питом Доэрти подорвали репутацию модели: с ним Кейт активно баловалась наркотиками, а когда об этом написали репортеры, некоторые бренды расторгли с Мосс контракты. После этого модели пришлось лечиться от наркозависимости и алкоголизма. Если эти две привычки Кейт победила, то вот курить не бросила.

Последним из 37 бойфрендов на настоящее время стал князь Николай фон Бисмарк, пра-пра-правнук знаменитого Железного канцлера, объединителя Германии Отто фон Бисмарка. По профессии Николай фотограф, а в силу своего знатного происхождения знаком с многими отпрысками королевских семей Европы. Но недавно пара рассталась, и теперь Кейт Мосс в поисках своего возлюбленного №38.

ХАМЕЛЕОН

Линда Евангелиста, 57 лет

Фото: EAST NEWS

С детских лет Линда мечтала о карьере модели. Если бы не мама, то она бы и школу не закончила. На одном из конкурсов красоты, где девушка провалилась, ее заметил скаут и пригласил на работу в Нью-Йорк.

Линду называли невероятно капризной, особенно она недолюбливала репортеров, которым отказывала в интервью, признаваясь, что очень стеснительная.

Линда c Дональдом Трампом, 1991 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Модели невероятно сложно рекламировать то, что ей категорически не нравится, - какой бы великой актрисой она при этом ни была», - признавалась девушка.

Благодаря своей готовности идти на эксперименты, Евангелиста получила прозвище «Хамелеон» - за четыре года она 17 раз сменила прическу и цвет волос. При этом коронной стрижкой остается ее дерзкое каре.

Особенно часто Линда Евангелиста меняла прическу и цвет волос. Фото: EAST NEWS

В 1990-е годы Линда была одной из самых востребованных моделей. «Меньше, чем за 10 тыс. долларов, я даже с кровати не встану», - как-то раз заявила модель. Правда, спустя годы она сожалела об этом: «Эти слова преследуют меня везде. Сегодня я совсем другой человек. Теперь я встаю с постели по гораздо более важным причинам».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Личная жизнь модели оказалась трагична. В начале 90-х она развелась и закрутила роман со звездой «Твин Пикса» Кайлом Маклахленом, но до свадьбы дело не дошло. Ради французского футболиста Фабьена Бартеза Линда бросила карьеру, но выкидыш на шестом месяце беременности разрушил мечту о семье - пара рассталась. Это сильно подкосило модель, по ее самооценке и здоровью (Линда набрала располнела). Следом - неудачный роман бизнесменом Франсуа-Анри Пино, нынешним мужем Сальмы Хайек. Тот бросил Линду, когда узнал, что она беременна, а затем долго отказывался признать их сына. Добиться алиментов женщина смогла только через суд.