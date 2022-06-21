Минобороны: украинские националисты оккупировали психоневрологический интернат Славянска

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях:

- «В городской поликлинике Одессы № 29 (ул. Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

- «В центральной городской больнице Авдеевки (ул. Коммунальная) Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В Приволье (ул. Ломоносова) Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц».

- «В Славянске Донецкой Народной Республики на территориях психоневрологического интерната (ул. Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (ул. Свободы) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита»».

- Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник Мизинцев призывал страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 947 человек, в том числе 3 826 детей, а всего с начала специальной военной операции –2 002 773 человека, из которых 318 144 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 303 778 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 390.»

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Россией на Украину уже доставлено 34 618,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 197 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 614,5 тонны гуманитарной помощи».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

22 июня 2022 года в Музее Победы состоится акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны.В этот день вход в музей будет бесплатным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»).

В Зале Памяти и Скорби желающие смогут почтить подвиг советских воинов, возложив цветы и поставив свечку за отдавших свои жизни в боях за Родину. Посетители смогут больше узнать о Великой Отечественной войне, посетив Зал исторической правды, экспозицию «Подвиг Армии», зал «Лица Победы», посмотрев 3D инсталляцию «Дорога к победе» в Зале Славы, а также выставки, открытые для свободного посещения: «Сад Памяти»

Гостей ждет обновленный выставочный проект «Обыкновенный Нацизм», который раскрывает историческую связь современных пособников киевского режима с коллаборационистами в годы Второй мировой войны. Более 200 экспонатов расскажут о зверствах националистов в годы Великой Отечественной войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных украинских неонацистов против жителей страны в 2014–2022 годах.

Кроме того, 22 июня покажут фильмы о войне и состоятся творческие встречи с их создателями. В афише кинотеатра «Поклонка» — «Великая Отечественная в хронике ТАСС» и творческая встреча с режиссером и продюсером Наталией Метлиной и Екатериной Титовой, а также показ фильма «Бессмертный полк в Москве».

ВНИМАНИЕ!

На площади перед Музеем Победы в ночь с 21 на 22 июня (начало 21 июня в 22:30) состоится акция «Свеча Памяти»: 1480 свечей вечного огня по числу дней Великой Отечественной войны зажгут собравшиеся на площади, ветераны, почетные гости и волонтеры. Одновременно на фасаде музея вспыхнет масштабная двадцатиметровая видеоинсталляция. Акцию начнет концерт Образцово-показательного оркестра ансамбля Росгвардии.

Акция «Свеча Памяти» будет проходить по всей стране. Сегодня в Бресте факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны, белорус Валерий Касатонов. Он передал огонь Герою России старшему лейтенанту Антону Старостину, который и доставил частицу в Российскую столицу для проведения мемориальной акции «Свеча памяти». Эту частицу пламени Вечного огня доставили военным самолетом из Бреста в Главный храм Вооруженных сил России.

«Глубоко символично, что частица Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость – герой», важнейшего памятника тем, кто первыми встал на пути нацистских захватчиков, доставлена сегодня в Главный храм ВС РФ», - подчеркнул заместитель командующего РВСН генерал-майор Андрей Коробов.

В годовщину вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз, 22 июня, в Главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

СПРАВКА "КП"

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4 часа утра, в это время в 1941 году началось вторжение нацистской Германии. От частицы доставленного Вечного огня будут зажжены 1418 памятных свечей - по числу дней Великой Отечественной войны.