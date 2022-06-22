На рынке труда начинается кризис: Каких работников в этом году могут уволить, а кому поднимут зарплату

- А мы, ремонтники, теперь нужны как никогда! Фото: Влад КОМЯКОВ

«Безработица в России к концу 2022 года вырастет в два раза!» - пестрят апокалиптическими заголовками западные СМИ. Хотелось бы привычно воскликнуть: «Клевещут, супостаты!», но давайте попробуем разобраться.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), который изучает стратегии долгосрочного развития экономики, к концу года в 53 регионах России безработных станет примерно в 1,5 раза больше по сравнению с январем 2022 года. А в 16 краях и областях их количество удвоится. Однако Минтруд заявляет, что все у нас хорошо и уровень безработицы в апреле 2022 года снизился до 4% - это исторический минимум.

Так что же на самом деле происходит и что ждет рынок труда в этом году?

СТАТИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Федеральная служба по труду и занятости для своих отчетов берет за основу официальных безработных. То есть тех, кто встал на учет и получает пособие. Но далеко не все из нас, потеряв работу, тут же бегут регистрироваться на биржу труда. Официально перед пандемией безработных у нас было 700 тысяч, сейчас - 614 тысяч. А сколько безработных у нас на самом деле - тайна великая. Эксперты уверяют, что в статистику попадают процентов 30 от реального числа безработных. Остальные 70% прячутся в тени и ищут работу самостоятельно.

И ситуация в обозримом будущем едва ли улучшится. Оглянемся вокруг: падение международных перевозок, разрушенный экспорт и импорт, уход иностранных компаний, сокращение объемов производства тех предприятий, которые их обслуживали... К гадалке не ходи - сотни тысяч человек по всей стране остаются не у дел.

Аналитики Центра стратегических разработок говорят, что больше всего безработных будет в регионах, где развита промышленность: автопром, полиграфия и печать, изготовление ювелирных изделий, лесная промышленность и производство изделий из дерева (список самых уязвимых - в рубрике «Прогноз»). Сокращение рабочих мест в промышленности потянет за собой безработицу в «обеспечивающих» отраслях - транспорте, доставке, оптовой торговле и т. д.

Прогноз. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕЛИКИЙ ИСХОД

Отдельная тема для разговора - уходящие из страны иностранные фирмы. Весной больше тысячи компаний объявили о приостановке работы в России. Все это время они держали персонал либо в отпусках, либо в простое. Надеясь, что вся эта ситуация (ну, вы поняли) скоро закончится и можно будет возобновить работу.

Но терпеть колоссальные убытки слишком долго инвесторы не готовы. Поэтому «приостановка деятельности» сменяется уходом. Та же ИKEA объявила, что продает заводы и окончательно закрывается. Сотрудников начали сокращать.

- По разным оценкам, потенциальных «иностранных» безработных в России от 350 тысяч до 450 тысяч человек, - говорит проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Большинство компаний подталкивают своих работников на увольнение по соглашению сторон и предлагают им компенсационный пакет (это могут быть деньги, страховки и т. п. - Ред.). А потом уволившийся сотрудник начинает искать работу сам и в статистику как безработный не попадает.

В июне стало известно, что автоконцерн Volkswagen предложил сотрудникам своего завода в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые договоры, пообещав выплату в шесть окладов. В «Фольксваген Груп Рус» уточнили, что их компенсационный пакет включает не только денежную выплату, но и оплаченную до конца года медстраховку, а также закрепленное за сотрудником IT-оборудование в подарок - компьютеры, планшеты и т. д. На подобные условия трудно не согласиться. Ведь максимальная сумма пособия по безработице в России в первые три месяца составляет всего 12 800 рублей, потом падает до 5000.

Но есть и другой способ «расставания» - без потери работы для сотрудников.

«Некоторые из уходящих компаний продают свои российские подразделения отечественным предпринимателям либо бизнесу из дружественных стран, сохраняя рабочие места (например, так поступили McDonald’s, Renault, Reebok)», - пишут аналитики ЦСР в своем отчете.

В последние месяцы прошло около 60 подобных сделок, что вселяет некоторый оптимизм.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КИНА НЕ БУДЕТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОНЧИЛОСЬ

Западные компании не работали на российском рынке сами по себе. По разным оценкам, на них было завязано еще около 1,5 млн человек: это доставка, хранение, производство комплектующих и т. д. Теперь объемы производства снизились, и прежнее количество работников им будет уже не нужно.

- Поэтому напряжение на рынке труда мы увидим, когда процесс сокращения персонала иностранными компаниями закончится, - подчеркивает Александр Сафонов. - Основной приток безработицы будет к сентябрю - октябрю.

Вот главные отрасли, которые понесут потери вслед за уходом из страны крупных иностранных компаний.

Грузоперевозки

По заявлению Ассоциации грузовых перевозок, около миллиона автомобилей сейчас вынужденно простаивают. Водителей увольняют. Идти в таксисты им смысла нет: тарифы на пассажирские перевозки растут, а у людей нет столько денег, чтобы «в булочную на такси». Перестроиться на грузоперевозки по России смогут далеко не все, внутренних рейсов гораздо меньше, чем было по маршруту Россия - Европа.

Строительство

Объемы строительства упали примерно на 20%. Связано это с ростом ставок по ипотеке (они только сейчас возвращаются к февральским значениям) и общим снижением спроса: сейчас люди не спешат покупать квартиры, поэтому рынок недвижимости замер. К тому же дорожают строительные материалы: их производство во многом зависит от импортных материалов и оборудования.

Производство товаров на экспорт

В зоне риска компании, которые выпускали продукцию для западных стран. Например, стекольная промышленность, которая сократила объемы производства на 30%.

- Наши заводы отправляли стекло за рубеж, а также продавали свою продукцию внутри страны. Например, автомобильным заводам, многие из которых сейчас встали, а также большие объемы стекла шли на жилищное строительство, - расписывает беды стекольщиков Александр Сафонов.

На экспорт работали и многие мебельные предприятия. Так, компания «Аскона» в Коврове Владимирской области производила миллион матрасов в год для кроватей ИKEA. Найти такое количество покупателей внутри страны будет крайне сложно. А работают на «Асконе» 5700 человек.

Продажи авто

Волна сокращений ждет и дилерские центры, которые продавали европейские машины.

- Тут в цифрах оценить ситуацию сложно, - рассуждает Александр Сафонов. - Не потому, что их много, а из-за того, что некоторые уже переориентировались на продажу китайских автомобилей. Но в этом сегменте есть еще одна проблема. Авторынок сильно просел за последние месяцы (в мае продажи новых машин рухнули на 83,5%. - Ред.). Цены взлетели: если раньше условный автомобиль стоил миллион, то сейчас - 1,5 млн рублей. А у населения денег не прибавилось. Для примера, в Казахстане машины тех же марок стоят на 30% дешевле чем, у нас. Рынок продаж машин в первую очередь рассчитывает на среднего покупателя, который зачастую приобретает машины в кредит. А цена кредита тоже выросла.

Кинопрокат

Количество кинотеатров сейчас будет сокращаться в разы: без западных новинок им тяжело.

- В целом по стране работу в этой сфере потеряют около 50 тысяч сотрудников, - считает Сафонов.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАБОТОДАТЕЛИ ВЗЯЛИ ВЕРХ

А ведь дела только начинали налаживаться. В 2021-м впервые за долгие годы на российском рынке труда стал царствовать не работодатель, а соискатель. Был дефицит рабочих рук практически везде: от рабочего персонала до офисных сотрудников, юристов, айтишников. Люди легко расставались с такими специальностями, как кассир или охранник, надеясь найти своим способностям более достойное применение. А работодатели были вынуждены повышать зарплату, пытаясь удержать сотрудников.

Еще в начале этого года кадровый голод наблюдался в большинстве сфер, где от работника не требуется высокая квалификация. В дефиците были курьеры, водители, официанты.

Но весной, почуяв дыхание кризиса, люди бросились активно искать работу. Количество новых резюме на сайтах трудоустройства начало расти, а работодатели, наоборот, притихли. Число откликов на каждую вакансию в апреле увеличилось на 44% по сравнению с февралем. Спрос на курьеров, водителей и продавцов резко уменьшился. Уход западных брендов и сложности с логистикой снизили потребность в этих специалистах. Рынок начал меняться, и меняться кардинально.

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ ДЕГТЯ

Инженер - всем работникам пример

Допустим, водители, курьеры и продавцы сейчас не в фаворе. Но на кого сохранится (или даже вырастет) спрос в ближайшее время?

- В условиях дефицита импортных запчастей и технологий в разы увеличился спрос на специалистов-ремонтников, - говорит руководитель департамента аналитики сервиса «Зарплата.ру» Юрий Михеев.

- Долгое время предприятия будут нуждаться в IT-специалистах, - дает свой прогноз проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Всегда будет не хватать врачей и учителей - это мировая классика рынка труда. Что касается отраслей импортозамещения, то сохранится высокая потребность в инженерных специальностях.

Но здесь есть одна проблема. Инженер не может взяться ниоткуда. Его надо учить как минимум пять лет, еще два-три года нужно, чтобы получить хоть какой-то опыт.

- Сейчас инженеров крайне мало, а высококлассных - еще меньше, - продолжает Сафонов. - И дело даже не в том, что их зарплата раньше была невысокой. А в конкуренции со стороны западных поставщиков. Когда они поставляли нам дешевые комплектующие, то не было экономического смысла производить их у себя. Возьмем, к примеру, полупроводники. В России нет литографического оборудования, которое позволяло бы производить полупроводники на высоком технологическом уровне. Чтобы оно появилось, нужно восстанавливать инженерную школу. А это сложно.

Александр Сафонов уверен: процесс импортозамещения пойдет быстрее, если мы пригласим недостающих сотрудников из дружественных стран. Но приглашать надо точечно - на ту работу, где у нас пока проблемы со своими специалистами.

СЧАСТЛИВЧИКИ

Зарплаты повысят выборочно

- У бюджетников зарплаты повысятся, - не сомневается Александр Сафонов. - В оборонке - обязательно, потому что туда сейчас идет большой объем госзаказов. Повысят оплату и предприятия, которые сотрудничают с оборонкой. Кстати, в этом году уже подняли зарплату (от 10 до 20%) на металлургических предприятиях. В коммерческом секторе будет ситуация лоскутного одеяла. Не будет повышения в развлечениях, спорте, досуговых центрах: доходы населения сейчас перераспределяются в пользу продуктов, одежды и «коммуналки». Повысят зарплату ремонтникам (автомеханикам, наладчикам и т. п.), они сейчас очень востребованы.

А сотрудники Зарплаты.ру заметили еще одну тенденцию.

- Медианная зарплата (это такая сумма, при которой ровно половина работающих получает больше, а вторая половина - меньше. - Ред.), рассчитанная на основании размещенных вакансий на Зарплате.ру, в большинстве регионов с февраля не снижалась, - говорит Юрий Михеев. - С другой стороны, заметен рост доли вакансий с частичной занятостью. Это кризисное явление. Работодатели стараются не снижать численность сотрудников, но переводят персонал на неполную занятость, вводят четырехдневную рабочую неделю.

Итак, подытожим. Если вы еще только раздумываете, в какой сфере искать применение своим талантам, присмотритесь к следующим специальностям:

- IT-специалист (программист, тестировщик и т. п.);

- инженер;

- логист (специалист, который обеспечивает безопасность перевозок, хранение товаров, документальное сопровождение, следит за соблюдением сроков и т. п.);

- педагог;

- врач.