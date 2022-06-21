В Москве открылась выставка фотокорреспондента Аносова о 84 днях командировки в Донбасс

Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин (справа) и фотокорреспондент Владимир Аносов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выставка фронтовых фотографий Владимира Аносова открылась 21 июня в Медиацентре «Российской газеты» в Москве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аносов провел 84 дня в Донбассе. Итогом этой командировки стали не только десятки репортажей, но и серия фотографий, объединенных названием «Выпьем за шагавших под огнем». Фотокорр побывал и на передовой, и в Донецке, Волновахе, Мариуполе. Владимир Аносов в прошлом военный офицер. Может быть, поэтому экспозиция получилась пронзительно откровенной, честной, в чем-то шокирующей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Открыли выставку главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин и его первый заместитель Юрий Лепский, Министерство обороны РФ на открытии представлял полковник Дмитрий Глазов.

"Дым над городом" - один из снимков Владимира Аносова.

«Мы открываем выставку, так совпало, в канун 22 июня. Открываем ее на улице Правды. Здесь, на улице Правды, в годы Великой Отечественной войны работали газеты «Правда», «Комсомольская правда», «Красная звезда». Отсюда уходили военные корреспонденты на фронты Великой Отечественной войны. Многие из них погибли, работая в тяжелейших условиях», - сказал Владислав Фронин, отметив, что военный журналист всегда должен быть там, где находится армия.