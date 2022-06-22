В Самарской области появятся новые производства и школы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершился XXV Международный экономический форум. По традиции в нем приняла участие делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. На стенде были представлены ключевые инвестпроекты и разработки региона. Их отличительная черта - инновационность.

Эффект бабочки и умная дорога

Проект будущего, который уже реализуется в Самарской области, - «Умная дорога». С помощью новых технологий в регионе измеряется транспортный поток, осуществляется весогабаритный контроль, повышается безопасность на дорогах и даже расследуются ДТП. Создается серьезный задел для использования беспилотного транспорта. В проекте применяются новейшие разработки, датчики на оптоволокне, проложенные вдоль трассы.

Компания «Феррони» - производитель дверей в России и Европе - представила свои разработки. Предприятие использует технологический подход в производстве, применяет биометрические данные и технологии «умного дома».

Еще один проект Самарской области не мог остаться без внимания посетителей ПМЭФ. Самарский университет им. Королева представил VR-интерактив «Эффект бабочки». Это небольшая часть виртуального музея бабочек Поволжья, которые обитают в национальном парке Самарская лука. Любой посетитель форума мог насладиться виртуальной коллекцией и получить положительный заряд эмоций.

На самарском стенде также представили макет развития территории возле стадиона «Самара Солидарность Арена», включающий в себя проект создания международного межвузовского кампуса в областной столице, продукцию АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», «Пегас-Агро», малый космический аппарат «АИСТ-2Д», применяемый для сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли.

Результат работы - новые школы и рабочие места

Работа стенда, как и в предыдущие годы, дала свои плоды. На форуме были заключены соглашения с компаниями Самарской области. Например, «Пегас-Агро» подписал контракты на 4 млрд рублей.

- Целому ряду наших предприятий мы предоставили возможность выставить свои проекты, свои технологии на нашем стенде. Собственно, ради них мы стенд этот и делаем. Для того, чтобы дать возможность нашим компаниям продвигать свою продукцию, свои технологии, чтобы как можно больше потенциальных потребителей узнали о возможностях предприятий Самарской области, - рассказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках ПМЭФ были подписаны соглашения о строительстве в регионе четырех школ на принципах частно-государственного партнерства. Самарская область получила предварительную поддержку от двух федеральных министерств по строительству межвузовского международного кампуса на территории «Самара-Арены». Подписано соглашение с потенциальным инвестором. К слову, предварительная сумма реализации развития территории - 26 млрд рублей.

Серьезные инвестиции благодаря договоренностям, достигнутым на форуме, придут в ПАО «Тольяттиазот». Планируется, что общий объем средств, направленных в новые производства, включая карбамид, развитие инфраструктуры, обеспечение парка цистерн для вывоза готовой продукции, составит около 30 млрд рублей.

По итогам соглашения Самарской области с компанией «НОВАТЭК» в регионе построят завод по сжиженному природному газу и расширят сеть заправок.

Глава региона также рассказал о реализации соглашения с Магнитогорским металлургическим комбинатом, которое было заключено в 2019 году. Его итогом стало строительство самой большой складской площадки в России.

- Именно под этот масштабный проект мы вместе с Российскими железными дорогами построили новую железнодорожную ветку. И здесь хочу поблагодарить Олега Валентиновича Белозерова. Мы очень быстро оформили свои взаимоотношения с РЖД. С апреля площадка работает.

Очень хороший пример, на мой взгляд, когда один инвестиционный проект тащит за собой другой. Под крупнотоннажный логистический центр мы как раз подтянули инвестпроект, связанный с железнодорожной веткой. А под железнодорожную ветку у нас уже заявились целый ряд инвестиционных проектов и компаний. И таким образом мы сформировали цепочку инвестпроектов. На мой взгляд, это наиболее эффективный механизм работы. Именно на него я нацеливаю своих коллег по правительству Самарской области. И очень рад, что у нас это получается.

Губернатор на Lada

Особой темой форума стало развитие отечественного автопрома. И тут Самарская область оказалась в тренде. Делегация региона участвовала в форуме со своим автопарком тольяттинского АвтоВАЗа. Поддержал регионального производителя и губернатор. Он прибыл на форум на личной Lada Vesta Sport и на ней же отправился на совещание к Президенту по вопросам развития автопрома. Что касается самого завода, коллектив настроен преодолевать сложности.

- 8 июня запустилась линия «Лада Гранта». Это серьезный успех команды АвтоВАЗа с новым руководителем – Максимом Юрьевичем Соколовым. Это первый, но, уверен, не последний успех. Но это было крайне важно. Это важно для коллектива, - не только с точки зрения производства и технологий, но и для подъема морального духа. Это определенный символ. Чего бы нам ни придумывали, каких несправедливых санкций, какие бы палки в колеса не вставляли нашим автомобилям, есть уверенность, что мы все преодолеем, - заявил губернатор.

Напомним, что в связи с последними событиями в мире, де-факто АвтоВАЗ вернулся в государственную собственность. Дмитрий Азаров особенно отметил государственную поддержку.

- В первую очередь, здесь стоит поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, который на всех этапах, очень непростых этапах, всегда в фокусе своего внимания держит и Тольятти, и Самарскую область и, конечно, АвтоВАЗ. Об этом знают все сотрудники предприятия. И, поверьте, испытывают глубочайшую благодарность и уважение к президенту именно за такой подход.