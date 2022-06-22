Как разрабатывать и внедрять инновации, чтобы обеспечить компаниям технологическую независимость

Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

В рамках Петербургского экономического форума тема импортозамещения была одной из основных. Как России сохранить и преумножить научно-технический потенциал? Возможно ли сократить жизненный цикл научных разработок? И как «подружить» науку, бизнес и органы власти? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала Ольга Михеева, советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

- Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» - относительно молодая организация. С какой целью она была создана?

- Прикладная наука должна, прежде всего, работать и выполнять задачи экономики и текущей потребности производства, поэтому в 2019 году в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего». За короткий срок он объединил шесть регионов: участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республики Мордовия и Чувашия. Мировой уровень центру был присвоен по итогам федерального конкурса по поручению Президента РФ Владимира Путина. Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» – этоконсорциум объединения большого количества учёных, вузов, индустриальных партнёров, институтов по развитию. Все они работают по отлаженной системе управления, которая направлена на обеспечение вертикальных и горизонтальных связей взаимодействия между участниками Центра, реализацию комплексных научно-технических проектов, их защиту, коммерциализацию полученных результатов.

- Какие отношения Центр связывают с Петербургом?

- Санкт-Петербург для нас– опорный регион. Здесь открыто наше представительство на базе филиала «Ростех» – нашего якорного партнера наряду с компаниями «Роскосмос» и ОАО «РЖД». Мы очень плотно работаем с вузами Петербурга, потому что задача Центра – это развитие и повышения качества науки и образовательных программ региональных вузов. А в Петербурге традиционно сосредоточена лучшая научная школа России, поэтому нам очень важно взаимодействовать, впитывать навыки, опыт и наработки, которые есть у профессуры и научного сообщества петербургских университетов. Мы тесно сотрудничаем с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Санкт-Петербургским государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». Вместе с университетом Петра Великого мы начинали формирование концепции НОЦ «Инженерия будущего».

- Петербургский экономический форум стал для вас местом встречи с партнерами?

- Да, участие в форуме – это уникальная возможность одновременно встретиться с нашими настоящими и будущими друзьями, с которыми нужно выстраивать сотрудничество, ведь на каждом этапе нашей работы появляются новые задачи.

- Как НОЦ «Инженерия будущего» выстраивает систему взаимодействия вузов, регионов, бизнеса?

- Это непростой процесс, ведь мы не юридическое лицо. Центр объединяет участников самых разных регионов и строить работу можно только на правах доверия и самостоятельного управления. Особенность нашей структуры в том, что у нас нет жесткого административного управления. Некоторые наши участники - представители региональных вузов - по своему научному статусу выше наших лидеров, но при этом они к нам прислушиваются и выдерживают все поставленные сроки выполнения тех или иных задач. У нас большой пул сотрудничества и сейчас мы перешли к новой фазе, когда нужно перестраивать программу решения вопросов импортозамещения.

- То есть НОЦ «Инженерия будущего» - это своего рода место притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны?

- Да, мы выступаем, как управляющая компания, как интегратор всех процессов. Мы знакомим участников друг с другом, находим партнеров, исполнителей, если есть заявка на инновацию, ищем те формы и источники финансирования, которые помогут обеспечить развитие технологии. Наша задача - находить, отрабатывать и отстаивать заявки, получать финансирование, потому что никто из индустриальных партнеров на ранней стадии научной разработки вкладываться в ее развитие не будет. Но есть специальные институты, созданные государством, которые готовы этим заниматься, и мы должны наладить с ними взаимодействие - помогать готовить заявки, получать гранты и двигаться к тому результату, который уже можно предъявить и обсудить с индустриальным партнером.

- Что может предложить НОЦ «Инженерия будущего» в части импортозамещения?

- Мы понимаем, что перед нами стоят серьезные задачи, поэтому, не дожидаясьпоручения от Министерства науки, мы проработали имеющиеся у нас предложения. Эта инициатива принадлежит губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Собранные предложения мы распределили по уровням технологической готовности проектов, посмотрели аналогию импортного товара или технологии, которую может заместить данная разработка, посмотрели, кто потенциально может изобрести, и кто потенциальный потребитель данной продукции. Все эти наработки собрали в таблицу и направили в наши корпорации. Сейчас по этой информации уже есть обратная связь и мы с ней работаем. Есть корректировки, есть жёсткие требования переработать предложения, но это нормально, так как наука не готова была к такому вызову. Да и сами индустриальные партнеры столкнулись с ним относительно недавно.

- Какие мероприятия НОЦ «Инженерия будущего» провела в рамках Петербургского международного экономического форума?

- Наша деловая программа была направлена на реализацию актуальных текущих задач, стоящих перед Российской Федерацией в научно-технологической и социально-экономической повестке. Особое внимание мы уделили проработке вопросов взаимодействия регионов с вузами, с органами власти, с федеральными структурами. Нам было очень важно понять, как и каким образом выстроить модель работы.Потому что жизненный цикл научной идеи от ее разработки до внедрения в производство сегодня составляет 7-10 лет, но сейчас с такими сроками отвечать на вызовы невозможно. У нас есть полтора-два года на развитие технологий, но такое ускорение принять на себя только ученые не могут. Ответственность за сокращение сроков должны разделить люди, которые владеют технологическими регламентами, регулируют те или иные отрасли, ведь в ходе работы можно войти в противоречие с существующей нормативной базой. Сегодня многие технологические требования и госты изначально заточены под те технологии, которые уже были на рынке, поэтому требуется ускоренное содействие институтов развития.

Одно из наших важнейших мероприятий в рамках ПМЭФ - стратегическая сессия «Научно-технические решения по импортозамещению и импортоопережению. Проблемы и пути их решения». Сначала состоялась панельная дискуссия в процессе которой некоторые участники поделились экспертным мнением и тем самым дали установку на обсуждение, а потом прошла форсайт-сессия или, другими словами, «мозговой штурм». Должностные лица, которые отвечают за развитие патентования результатов интеллектуальной деятельности, представители предприятий, университетов, корпораций - все сообща искали ответ на вопрос: как выстраивать работу с инновациями, чтобы найти точки соприкосновения научного сообщества и производства. Чтобы от иммпортозамещения перейти к импортоопережению.

- К каким результатам пришли?

- Мы выработали большую таблицу предложений: по какому пути двигаться, какие вызовы перед нами стоят. Какие проблемы может решить сама корпорация, отредактировав свои внутренние документы и подходы, а какие вопросы нам необходимо выдвинуть для решения на уровень федерального правительства и, в том числе, на законодательный уровень. Затронули тему регулирования технических документов, как выстраивать кратчайшее взаимодействиепо получению грантов, как работать с федеральным институтом патентования. Все это очень важно, потому что многие вопросы порой не возникали или отодвигались на задний план. Не было комплексного подхода, а мы понимаем, что должна быть четкая структура работы, чтобы каждый понимал, как, когдаи с кем работать.

- Получается, что НОЦ «Инженерия будущего» решает проблемы участников рынка: формулирует задачу и идет с ней на тот уровень, на который необходимо - федеральный, региональный. И процесс начинает идти.

- Апо-другому не получится! Вариться в собственном соку, молчать о проблеме, даже если есть понимание, как ее решить,в нынешней ситуации недопустимо, потому что тогда не удастся получить результат.

- Немного расскажите о том, как именно вы работаете. Например, чем занимаются Центры патентного ландшафта, трансфера технологий? Какие задачи они решают?

- Каждый центр создан для решения определенного круга задач. Центр патентного ландшафта - распределенный, его методологическая сердцевина находится на базе управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Распределенные команды будут находиться в каждом университете региона - это лучшие специалисты университетов-участников НОЦ в области патентоведения, которые понимают, каким образом выстраивать работу с результатами интеллектуальной деятельности, как правильно оформлять патенты, как быстро это нужно делать или, наоборот, на что-то не стоит тратить время и деньги. Они будут анализировать рынок, чтобы понять, к чему быть готовыми. Сейчас все вузы работают по-своему, а мы должны будем выстроить единый подход, методологию, дорожную карту - куда обращаться, с кем работать, какие и как готовить документы.

Трансфер технологий - это центр, который призван продвигать научную разработку. Это целый комплекс решений, который будет опираться на анализ потребности импортозамещаемой продукции. Поэтому для нас важно формировать понимание рынка - сегодняшнего, завтрашнего, какие количественные и качественные требования имеются к разработке. Ну и, конечно, нужно работать с учеными - учить их продвигать, защищать свои разработки, понимать, с кем они конкурируют. Это тоже часть продвижения.

- То есть, сегодня ученый - не только изобретатель, но и тот, кто может объяснить: зачем и для кого он работает?

- Да, поэтому с ученым сообществом Центр тоже активно взаимодействует. Мы предоставляем информацию, которая развивает способность научных сотрудников общаться с аудиторией, чувствовать ее и не бояться. Важно обучить ученого тем навыкам, которые понадобятся ему вне своей научной среды. Это, например, готовность хотя бы в общем видепроанализировать рынок, на который он выходит, конкурентов, критично оценить свою разработку и, может быть, самому принять решение о ее корректировке. Ученый должен все это понимать, если он хочет выйти на рынок и разговаривать с бизнесом на равных.Не все это могут и умеют, поэтому мы готовы помочь научным сотрудникам наладить отношения с бизнес-сообществом и не потерять себя.