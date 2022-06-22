Клеймить, забыть, простить: Звезды спорят, что делать с уехавшими из России

Максим Галкин. Фото: Кристина Безбородова

После начала специальной военной операции на Украине многие российские знаменитости потянулись за кордон. Кто-то просто в отпуск, другие по работе. А кто-то и в эмиграцию - молча или заявив о несогласии с внешней политикой Отечества. От тех, кто остался, досталось и первым, и вторым, и третьим.

Мы собрали самые яркие высказывания: в одних есть здравый смысл и гражданская позиция, в других — только эмоции и злость*.

Нет ли в основе праведного гнева в адрес уехавших чего-то еще помимо патриотизма? Жить вдали от родины - та еще мука?

Кажется, тут есть о чем подумать.

СКАЗАНО

Президент России Владимир ПУТИН:

Владимир ПУТИН.

«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей ментально находятся не с нашим народом, не с Россией. <...> Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну».

(В ходе встречи с правительством, полпредами и губернаторами 16 марта с. г.)

ПО УЕХАВШИМ - ПЛИ!

«Иначе как предательством это не назовешь»

Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров, режиссер:

«Не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек.

Я вообще не очень понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина. Он хороший шоумен. Ну уехал он. Их сейчас сравнивают с теми, кого большевики высылали: там был Бердяев, Зворыкин, Бунин. А Галкин, при всем при том, что я к нему хорошо отношусь… [не тот случай]».

Отар Кушанашвили.

Отар Кушанашвили, блогер, шоумен:

«Уехал ли Ургант навсегда? Скажу откровенно: Урганту наср…ть на вас. А мне наср…ть на Урганта. И всем эстрадным артистам наср…ть на вас, всем популярным ведущим, культовым блогерам. Почему вас так занимает в дни, когда небосклон затянут тучами, судьба ублюдков, пи…асов и шлюх, я не понимаю. Не беспокойтесь о судьбах миллионеров, занимайтесь своими семьями».

Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы:

«Есть те, кто убежал в другие страны, в теплые края - переждать. А еще хуже - вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь».

Иван Охлобыстин.

Иван Охлобыстин, актер, режиссер:

«Чулпан-то по-бабьи влетела: тут ляпнула, здесь переляпнула. Если раньше на такое смотрели спустя рукава, то теперь для людей тема очень болезненная. И вот Хаматова попала в жернов, и ее засосала вся эта бандеровская история, к сожалению. Алла Борисовна, конечно, прекрасная, но всему есть предел. Вот Галкин - это не часть нашей культуры, это что-то из оформительского цеха. У меня все программы с ним вызывали оторопь. Ничего не могу о нем сказать как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение».

Никита Михалков.

Никита Михалков, режиссер:

«Восемь лет жили своей жизнью, никто не возмущался. Если они верят в то, что, скажем, Донецк и Донбасс бомбили русские, - значит, они принимают косвенное участие в этих преступлениях. Они молчали. Кто уехал - им есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь и тратили там. Я считаю, что в такие моменты это предательство».

Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров, музыкант, продюсер:

«Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать - это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним!»

Антон Шагин.

Антон Шагин, актер:

«Сейчас в связи со спецоперацией многие - кто на отдых, кто куда - уехали. Окончательно маски сброшены. И меня это радует. Я считаю, что это иудово племя. Это люди с сердцем изначально предательским».

Михаил Ширвиндт.

Михаил Ширвиндт, актер, телеведущий:

«Мало кто понимает, что Россия - это ведь не березки... Россия в первую очередь народ. И если народ остался, а уехали вы, то вы в лучшем случае - дерьмо».

Марат Башаров.

Марат Башаров, актер:

«Хочется сказать им: «Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы, вдруг став якобы свободными, мигом «прозрели».

ПРИЛЕТЕЛА ОТВЕТКА

«Это Россия уехала от вас…»

Андрей Макаревич.

Андрей Макаревич, музыкант:

«Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия - они, а не вы».

Алла Пугачева.

Алла Пугачева, певица:

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»

Юрий Шевчук.

Юрий Шевчук, музыкант:

«Сейчас ситуация какая-то странная. Назревает очередная драка. Те, кто уехал на Запад, - интеллигенция, замечательные журналисты. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, остались вот в такой стране, говорят, что это очень нехорошо. А оставшиеся в России укоряют уехавших: а что же вы струсили и сбежали. Споров много, ссор много. Меня это очень удручает».

Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин, продюсер:

«Мы не должны делить своих и чужих. Это то, чего ждут от нас третьи лица. То, что сегодня мы начали «охоту на ведьм», и то, что ты не можешь сказать что-то поперек вообще, начинается агрессия - это неправильно. Агрессии не должно быть внутри».

Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, спикер Совфеда:

«Нам надо, чтобы не было «охоты на ведьм» - это самое плохое, если такое начнется. Я думаю, что само общество дало ответ на поступки некоторых людей. Это самое важное, — что общество отторгло такого рода поведение в самый тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, взвешенно думать об интересах страны, обеспечении безопасности, о защите суверенитета».

Окарине Кучера.

Оскар Кучера, актер:

«Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар».

*По материалам информационных агентств, соцсетей, телеканалов, публикаций в "КП" и других СМИ.