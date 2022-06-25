«Если честно, Ален Делон целуется отвратительно»: Все женщины и одиночество актера неземной красоты

Роми Шнайдер была обручена с Делоном, а когда он ушел, пыталась покончить с собой. Тем не менее они потом не раз снимались вместе (на фото - кадр из фильма «Бассейн»). Режиссеры видели в них идеальную пару. Фото: Кадр из фильма «Бассейн», 1966 г.

На днях по сети разлетелся слух: 86-летний Ален Делон ушел из жизни с помощью эвтаназии. Один из культовых актеров ХХ века попрощался с миром таким странным способом. Но это оказалось уткой, хотя основания для слухов все-таки были.

В мае 2017 года Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. Летом прошлого года перенес инсульт. Потом - длительная реабилитация в швейцарской клинике. С тех пор Делон не появляется на публике и не дает интервью. Ухудшению здоровья актера предшествовала депрессия. В 2017 году умерла актриса Мирей Дарк, которая в течение 15 лет была гражданской женой Делона. В январе 2021-го скончалась от рака его бывшая (и единственная официальная) жена Натали Делон.

18 марта 2022 года Делон объявил, что жить больным и беспомощным ему надоело. Он хочет уйти в мир иной с помощью эвтаназии, которая в Швейцарии (в этой стране Делон живет с 1985 года) разрешена. «С определенного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов и боли».

Конечно, «свалить по-тихому» ему не удастся ни при каких обстоятельствах. Делон еще жив, а его уже начали все оплакивать. Кумир, самый красивый мужчина ХХ века, сколько бы ему ни было лет.

Из колбасника в кинозвезду

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Наполовину итальянец. Его отец Фабьен Делон (этнический корсиканец) управлял собственным кинозалом «Режина» в небольшом городке Бур-ла-Рен. Мать Эдит Арнольд проверяла билеты в том же кинозале.

Когда его родители развелись, мать вновь вышла замуж за владельца колбасной лавки Поля Булонь. Что почти предопределило судьбу сына: по всем признаком он тоже должен был стать колбасником. Ален скверно учился, отвратительно вел себя в школе, откуда его постоянно исключали. Он был согласен идти даже в колбасники, лишь бы не в школу. Терпения кромсать мясные туши ему хватило только на два года. В семнадцать лет он загорелся стать летчиком-испытателем. В 1953 году будущий актер попал на войну в Индокитае в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты. А в 1956 году, после демобилизации, устроился официантом в парижскую пивную. Все вокруг советовали показать его фото кинопродюсерам. И он бегал по кастингам.

Начинающий актер Жан-Клод Бриали, с которым Делон познакомился на очередной кинопробе, представил его режиссеру Иву Аллегре. И тот дал Делону небольшую роль в своем фильме «Когда вмешивается женщина». В 1957 году состоялся кинодебют. Через год Делон снялся уже у Марка Аллегре в фильме «Будь красива и помалкивай». Он продолжал учиться на профессионального актера, брал частные уроки фехтования, работал над речью и мимикой.

Настоящий успех пришел к нему после выхода на экраны детективной драмы Рене Клемана «На ярком солнце» (по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли»). 23-летний Делон сыграл главного героя - Тома Рипли. Это была его первая роль, где надо было показать психологию своего персонажа - аморального, но дьявольски обаятельного. Впоследствии фильм «На ярком солнце» был признан одним из лучших французских фильмов в истории кино. Только во Франции в дни премьеры (10 марта 1960 года) его посмотрели 2,5 миллиона человек. Картина обошла весь мир. И весь мир увидел Алена Делона и был им очарован.

Скверный характер

Дальше пошло как по маслу: он снимался не только у Клемана, но и у мэтра итальянского кино Лукино Висконти. В кинодраме «Рокко и его братья» сыграл не только красивого, но и благородного героя. Тогда уже заговорили о тонком драматическом таланте актера-самоучки.

Дальнейшая задача Делона состояла лишь в тщательном выборе материала. Но материал сам шел к нему в руки. Режиссеры с мировым именем сами находили его. Делон снимался у Микеланджело Антониони, Анри Вернея, Луи Маля, Жака Дере, Бертрана Блие, Жан-Люка Годара и других культовых европейских режиссеров. Его партнерами по съемочной площадке были Берт Ланкастер, Клаудия Кардинале, Моника Витти, Жан Габен, Лино Вентура...

Позже он объяснит секрет своего успеха: «Уже много лет я снимаюсь только в тех фильмах, которые мне нравятся. Я человек небедный, могу себе позволить работать в удовольствие». Он знал себе цену и давно понял, что является одним из главных актеров ХХ века. При этом критично о себе говорил, что, помимо сказочной популярности и уникальной внешности, обладает скверным характером.

Больше всего из-за его отвратительного характера страдали любящие его женщины. Их было много. Хоть и нескромно, но справедливо он говорил, что ему не составляет труда завоевать любую: «Красота всегда была при мне. Все постоянно мне о ней говорили»...

По его же признанию, он с ранних лет был без ума от женщин, особенно тех, кто был на пять - десять лет старше. «Когда я вернулся из армии, то стал жить в Пигаль (район красных фонарей в Париже). Несколько девушек зарабатывали мне на жизнь. Они были без ума от меня, потому что я был красивым», - говорил он в одном интервью.

Свадьбы не было

В июне 1958 года начались съемки фильма «Кристина» с 20-летней австро-немецкой актрисой Роми Шнайдер в главной роли. Это был ремейк фильма 1933 года, в котором роль Кристины исполнила ее мать - немецкая кинозвезда Магда Шнайдер. К этому времени Роми Шнайдер была настоящей знаменитостью у себя на родине (после выхода на экраны киноэпопеи о жизни принцессы Сисси) и самой высокооплачиваемой актрисой Германии. Ее партнером по фильму «Кристина» был еще малоизвестный Ален Делон. Летом 1958 года он с букетом красных роз приехал в аэропорт, чтобы приветствовать будущую партнершу. Романтические отношения завязались не сразу. «С первого дня съемок мы находились в состоянии войны и так цапались друг с другом, что от нас летели пух и перья», - писала актриса в своем дневнике.

Роми и Ален в фильме «Кристина». Фото: Кадр из фильма «Кристина», 1958 г.

Но на балу кинематографистов в Брюсселе Роми поняла, что любит своего ершистого партнера. Да и он сам, как следовало из его признания, полюбил ее безумно и сказал в конце съемок: «Приезжай в Париж. Будем жить вместе».

Уже осенью 1958 года 20-летняя Шнайдер поехала к Делону в Париж. Но не только ради него. Пришло время становиться мировой кинозвездой. Правда, новых ролей не было, а Делон начал очень много сниматься. «В Париже я познакомилась с настоящим Аленом, колючим, импульсивным, диковатым юношей, который не расставался с джинсами и рубашкой, всегда опаздывал на съемки, носился по городу на своем «Рено» и рассказывал невероятные истории», - потом вспоминала Роми.

Не приняла Делона и ее семья. Мама актрисы считала, что он недостоин ее дочери: «Подумаешь, какой-то Делон». Но, не имея возможности запретить эти отношения, она настояла на официальном браке. 22 марта 1959 года состоялась помолвка Делона и Роми Шнайдер. Они обручились на глазах десятка фотографов, которых пригласила Магда Шнайдер. Западные журналы пестрели их фотографиями: беззаботно-веселая, хохочущая Роми и чуть грустный Ален… Европейская пресса назвала их самой красивой парой.

Но многолетний роман так и не закончился свадьбой. Пробыв женихом и невестой шесть лет, Роми и Ален расстались. Одни говорили, что причиной расставания стал новый роман Делона. Другие - что дело в нежелании Шнайдер целиком посвятить себя семье. Осенью 1963 года Шнайдер впервые улетела в Голливуд на съемки и там из газет узнала о романе Делона с начинающей актрисой Натали Бартелеми. Когда она вернулась в их квартиру в Париже, Делон уже выехал, собрав свои вещи. Шнайдер попыталась покончить с собой и долгое время отказывалась от съемок…

В 1964 году Делон женился на актрисе Натали Бартелеми. Это был его единственный официальный брак. Натали родила сына Энтони. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страсть и нервы

13 августа 1964 года состоялась свадьба Делона и Натали Бартелеми. Он дал старт ее кинокарьере, она родила ему 1 октября 1964 года сына Энтони (впоследствии тоже актер). Этот брак продержался четыре года. Развод с Делоном в 1968-м актриса комментировала так: «Наш брак был построен на страсти и нервах, и однажды мы оба просто не выдержали». Натали Делон продолжала сниматься в кино, занялась режиссурой и писала сценарии. Она умерла год назад от рака поджелудочной железы.

Еще когда актер жил с Роми Шнайдер, в 1962 году певица и актриса Нико родила сына Ари Пэффгена, отцом которого называла Делона. Он, правда, отцовства не признал, однако мальчика вырастили его родители, давшие ему фамилию Булонь (как у отчима Делона).

Певица Нико Пэффген родила сына Ари, отцом которого объявила Делона. Актер отцовство не признал. Мальчика вырастили его родители, давшие ребенку свою фамилию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1968 году на съемках фильма «Джеф» произошла встреча Делона с актрисой Мирей Дарк. Эта встреча растянулась на 15 лет. Ровно столько они были вместе. Для Делона это был рекорд, который не удалось побить ни одной другой женщине. Мирей Дарк стала не только его возлюбленной, но и помощницей по бизнесу (духи, готовое платье). Она заключала договоры, искала помещения для новых магазинов. Вместе они снимались в кино. У нее были хорошие отношения со старшим сыном Делона, чего нельзя сказать об отношениях Энтони с отцом. Все ожидали звездной свадьбы. Но она не состоялась (Делон мотивировал это тем, что не мог иметь детей от Дарк).

Со звездой фильма «Высокий блондин в черном ботинке» Мирей Дарк Ален прожил в гражданском браке 15 лет - больше, чем с кем бы то ни было. Расстались они, как водится, из-за его измены. Фото: T.C.D/Global Look Press

Делон бросил Дарк в начале 1980-х ради молодой актрисы Анны Парийо (наибольшую известность ей принесла главная роль в фильме Люка Бессона «Никита»). Считается, что депрессия стала причиной автокатастрофы, в которую Мирей попала по дороге из Италии. Пришлось провести не один месяц в больнице, врачи чудом ее спасли. Делон был рядом. Но после того, как Мирей выписали, они расстались окончательно.

Артист бросил Дарк в 1980-е ради молодой актрисы Анны Парийо. Их роман был мимолетным. Фото: Кадр из фильма «За шкуру полицейского», 1981 г.

В 1987 году Делон познакомился на съемках клипа с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. Она была моложе на 30 лет. Мимолетный роман перерос в гражданский брак. Розали родила Делону двоих детей - дочь Анушку и сына Алена-Фабьена.

Голландская манекенщица Розали ван Бремен родила звезде двоих детей - дочь Анушку и сына Алена-Фабьена. Когда Делону исполнилось 67 лет, 36-летняя Розали ушла от него. Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее в 2001 году Ален и Розали тоже расстались, так и не оформив отношения. Делону было шестьдесят семь, когда 36-летняя Розали помахала ему ручкой, взяла двоих детей и отправилась в объятия другого Алена, по фамилии Аффлелу.

Делону приписывали роман с итальянской красавицей Клаудией Кардинале. Но актриса категорически опровергает эту связь, говорит, что мужская красота никогда не имела для нее значения, поэтому она легко отказала Делону. Со временем у них сложились дружеские отношения, но первые годы общения были непростыми - Делон не уставал ей напоминать, какой красивой парой они могли бы быть.

На съемках фильма «Полицейский» продюсеры свели двух секс-символов: Катрин Денев и Алена Делона. Ален начал ухаживать за звездой «Шербурских зонтиков» и говорить, что встретил главную женщину своей жизни. Денев повелась на флирт, пока случайно не узнала, что любовная интрижка входила в пиар-кампанию фильма. Только Делон был в курсе и получил гонорар за «игру в любовь», а Катрин Денев обнималась с ним перед камерами бесплатно. Из мести позже она скажет: «Если честно, Ален Делон целуется отвратительно».

А ЧТО СЕЙЧАС?

Похороны на кладбище домашних животных

Сегодня Делон одинок. Его одиночество разделяют собаки и трое детей, которые добросовестно его навещают: Энтони, Анушка и Ален-Фабьен.

Еще до инсульта он рассказывал журналистам, что подумывает о самоубийстве. Что хочет быть похороненным на кладбище домашних животных. А в последние месяцы начал терроризировать детей. Вначале поручил старшему сыну Энтони найти подходящую клинику, где делают эвтаназию, оплатить «услугу» и сопровождать его до конца. Энтони отказал отцу. Тогда Делон насел на дочь Анушку. Она тоже живет в Швейцарии и ухаживает за папой. Как там дальше пойдет, никто не знает. Слухи о смерти Делона опроверг его пресс-секретарь. По его заверениям, «нужный момент» еще не настал. Мы же надеемся, что этот момент не настанет. Пусть Делон живет столько, сколько ему отмерено.

5 самых известных фильмов артиста

«На ярком солнце» (1960)

«Рокко и его братья» (1960)

«Черный тюльпан» (1963)

«Бассейн» (1969)

«Двое в городе» (1973)