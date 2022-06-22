Военная спецоперация на Украине 22 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2022 года.

Сотни украинцев, которые раньше были в рядах ВСУ, сдаются в плен. Представители военной комендатуры Херсонской области пообщались с двумя украинскими солдатами, проходящими срочную службу. Юноши оказались на передовой и приняли решение перейти на сторону России, а не воевать.

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел президента Украины Владимира Зеленского в ходе его поездки в Лисичанск, при том что группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем ВС России, заявили 21 июня, в Минобороны РФ.

Россия добьется целей военной спецоперации, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на РФ, а также массовую поддержку Украине со стороны Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.