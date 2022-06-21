Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Оськин уничтожил с движущейся БМП десять диверсантов

Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Легкие победы не льстят сердца русского», - говорил легендарный генералиссимус Александр Суворов. А другой великий русский полководец Михаил Кутузов говорил так: «Я получил и чины, и ленты, и раны, но лучшею наградою почитаю то, когда обо мне говорят: он настоящий русский солдат».

ОДНОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТОЙ ЛИШИЛ ВРАГА РЕЗЕРВОВ

Старший лейтенант Андрей Никулин

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе наступления благодаря профессиональным навыкам

начальника расчета пусковой установки старшего лейтенанта Андрея Никулина, своевременным и точным его расчётам по целям, а также умелой организации работы подчиненного личного состава было поражено 4 вертолета и до 12 националистов, входящих в расчет боевых машин.

В последующем, возглавляя расчет пусковой установки нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой нацистов, тем самым лишив националистов резервов вооружения, военной и специальной техники для ведения устойчивых оборонительных действий.

Грамотными действиями старшего лейтенанта Никулина было обеспечено быстрое продвижение российских батальонно-тактических групп в вглубь обороны противника».

ТОЧНЫМ ОГНЕМ ПРИКРЫЛ ОТХОД АРТИЛЛЕРИСТОВ

Сержант Максим Репко

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Максим Репко вместе со своими подчиненными обеспечивал безопасное перемещение артиллерийской батареи в заданный район. Продвигаясь по маршруту, Максим обнаружил группу вооруженных националистов. Несмотря на превосходящие силы противника, Максим принял решение вступить в бой с врагом. В ходе боестолкновения быстро оценив ситуацию, сержант Репко дал команду подчиненным вывести из-под огня артиллерийское вооружение в безопасное место и исключить возможность его уничтожения противником. Сам Максим, с группой российских десантников остался прикрывать отвод артиллерийской техники в тыл. В ходе боя сержант Репко уничтожил более 5 националистов. В результате боестолкновения группа националистов была полностью уничтожена, а благодаря организаторским способностям, сержант Максим Репко не допустил гибель личного состава и уничтожения артиллерийской техники».

ЛИКВИДИРОВАЛ С БМП ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Валерий Оськин

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Валерий Оськин, в составе роты выполнял боевую задачу по занятию высоты в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного боевикам. Экипаж Валерия Оськина, двигаясь во главе колонны на бронемашине (БМП), обеспечивал безопасность продвижения основных сил группировки войск ВС РФ в глубину обороны противника. В ходе движения Валерий обнаружил группу националистов, численностью до 10 человек, вооруженных стрелковым оружием. Оценив ситуацию, Валерий, не снижая хода машины, прицельным огнем крупнокалиберного пулемета уничтожил группу боевиков. В результате смелых и решительных действий ефрейтора Валерия Оськина колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России к годовщине начала Великой Отечественной войны запустило новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны».

Его материалы собраны из документов фондов Центрального архива Министерства обороны России. Архивные материалы раскрывают планы немецко-фашистского командования по разграблению и порабощению народов СССР, рассказывающие о подготовке Германии к вторжению, о трагических и в то же время героических событиях начала войны. Среди документов представлены выдержки из немецкой директивы – экономического подраздела плана «Барбаросса», так называемой «Зеленой папки» Геринга, согласно которой нацисты собирались превратить оккупированную территорию в сырьевой придаток Германии.

При оккупации территории Украинской ССР нацисты в соответствии с директивой должны были опираться на антибольшевистские националистические и монархические течения, представленные

Организацией украинских националистов, сторонниками Степана Бандеры, партией Хертмана, Республиканской украинской партией, Союзом освобождения Украины. В качестве привилегии для данных групп на оккупированных территориях помимо немецкого языка разрешалось использование украинского. Однако при этом вывешивать, к примеру, украинский флаг «допустимо только вместе с немецким свастическим знаменем». Причем «знамя немецкого государства должно быть на почетном месте».

В целом, использование украинских националистов было направлено исключительно в интересах немецких нацистов.

Несмотря на трагичность первых дней Великой Отечественной войны, бойцы и командиры Красной Армии не потеряли боевого духа. Они массово проявили исключительное мужество, стойкость, самоотверженность. В это тяжелейшее время они, оказывая упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам, совершили огромное множество ярчайших подвигов, которые были навеки сохранены в донесениях и наградных материалах.

Традициям верного служения Отечеству, их мужеству и героизму верны нынешние поколения защитников нашей страны. Подвиги красноармейцев вдохновляют российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в ходе специальной военной операции.

В 1941 году красноармеец минометной роты Соловьев совершил подвиг, подорвав себя и противника гранатой: «расстреляв все патроны, тов. Соловьев увидел, что выхода нет. Плен или смерть? Доблестный патриот Родины решил погибнуть, но не сдаваться. Враги, ободренные молчанием бойца, приближались. Сделав вид, что он готов сдаться в плен, тов. Соловьев подпустил к себе группу солдат в 5 человек на близкое расстояние и бросил под себя последнюю оставшуюся у него гранату.

Взрывом гранаты он был убит, но вместе с ним были уничтожены 5 вражеских солдат».

Советские воины были сильны не только боевым духом и исключительным мужеством, но отменной военной выучкой: «Красноармеец 841-го СП 16-го СК Диков один бросился в атаку на врага. Вслед за ним поднялось все подразделение. В горячем штыковом бою красноармеец Диков заколол 15 фашистов. Трижды раненый он не покидал поля боя, продолжал расстреливать врага из-за укрытия. Видя, что к нему подбирается немецкий офицер, тяжело раненный боец подпустил фашиста на близкое расстояние, а затем уничтожил его метким выстрелом. Уходя в госпиталь тов. Диков заявил «Я еще вернусь и уничтожу еще больше фашистских гадов».

В огромном количестве бойцы и командиры Красной Армии уничтожали и фашистскую бронетехнику: «603-й СП, действуя совместно с 85-м СП 100-й СД, за 3 дня боев уничтожил более 300 танков противника. В массовом масштабе были применены бутылки с бензином, которые имели все бойцы. Личный состав показывает образцы мужества и геройства.

Капитан 85-го СП Морозов один вывел из строя 16 танков противника». Не боялись советские воины противостоять противнику в одиночку. Так, «младший лейтенант 331-го СП 100-й СД Губернатенко, заметив двигающуюся автомашину противника, один вышел на шоссе и очередью из пулемета-пистолета убил командира танкового полка фашистской армии, рассеял охрану, а машину с ценными документами доставил в штаб полка».