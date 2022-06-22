Редкий выход Таисии Вилковой с мужем и Муцениеце в странном платье: звезды пришли на премьеру фильма «Дикая»

Таисия Вилкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что может быть прекраснее, чем фильм о красивой девушке, отдыхающей в Ницце? Только комедия о модели, весь отпуск блуждающей по якутской тайге. Отдых в России сегодня актуален как никогда, и новая приключенческая лента «Дикая» - отличная возможность убедиться, насколько красива и самобытна наша природа. Правда, для главной героини отпуск в Сибири поначалу не задался. Алена - начинающая модель. На одной из столичных вечеринок она знакомится с богатым бизнесменом, который обещает на личном самолете отвезти ее в Ниццу. Девушка предвкушает прекрасный отдых во Франции, но вместо этого состоятельный воздыхатель высаживает ее где-то в тайге (импортозамещение в действии!).

Прогулки на яхте по живописным озерам и фотосессии на фоне гор – тоже хорошо, решает Алена. Но в какой-то момент ее поклонник, желая покрасоваться, прыгает в воду со скалы и… не всплывает. А Алена остается одна в глухой тайге. При ней – только сумочка с пилочкой для ногтей, телефон без связи и помада. Рафинированной городской девушке предстоит пережить немало приключений в борьбе за выживание. И, кстати, в тайге она все же будет не одна – компанию ей составит песец.

Главную роль в фильме сыграла актриса Таисия Вилкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьера комедии «Дикая» минувшим вечером прошла в столичном кинотеатре «Иллюзион». Главную роль в фильме сыграла актриса Таисия Вилкова. 25-летняя звезда «Деффчонок» решила отдохнуть от модельного образа, который ей пришлось постоянно поддерживать на съемках – никаких высоких каблуков и мини-юбок. В кинотеатр Таисия пришла в строгом костюме, балетках и с уложенными мягкими волнами волосами.

На премьере актрису сопровождали мама и муж. Таисия бережет свою личную жизнь от посторонних глаз и редко появляется на публике вместе со своим избранником. Супруг Вилковой Семен Серзин - звезда фильма «Петровы в гриппе» - старше жены на 10 лет. Они познакомились за кулисами Московского театра имени Александра Пушкина. Сергей ставил спектакль «С_училища» по пьесе Андрея Иванова, в котором играла Таисия.

На премьере актрису сопровождали мама и муж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В марте 2020 года Вилкова и Серзин поженились. Дело было в разгар пандемии, так что жених и невеста пришли в Тверской загс Москвы в масках. А в июле 2020-го стало известно, что Вилкова впервые стала мамой. У Таисии и Семена родилась дочь Серафима.

Еще одной яркой гостьей премьеры стала Агата Муцениеце. Бывшая супруга Павла Прилучного пришла в кинотеатр в одиночестве. Агата – бывшая модель, как правило, она выбирает наряды, подчеркивающие ее идеальную фигуру. Но не в этот раз. Актриса нарядилась в довольно странное и нетипичное для своего обычного стиля свободное платье, скрывшее ее стройные формы.

Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Съемки фильма «Дикая» проходили в Москве, Карелии и Якутии. Режиссером комедии стал Владимир Котт. Кроме Таисии Вилковой в картине снимались Алексей Кравченко, Амаду Мамадаков, Дмитрий Красилов и Ирина Безряднова. В широкий прокат фильм выходит с 23 июня.