Заболевшая после слухов о свадьбе Прилучного Муцениеце вышла в свет

Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Агата Муцениеце на днях встревожила поклонников, сообщив, что она заболела. Актриса рассказала в соцсетях, что очень скверно себя чувствует и даже не в силах встать с кровати. Агата должна была выйти на сцену, но выступление пришлось отменить из-за ее плохого самочувствия. Муцениеце собиралась сыграть в благотворительном спектакле «Мам, кто это на фото», вырученные деньги от которого должны были пойти пациентам хосписа «Дом с маяком». На своей странице Муцениеце извинилась перед подписчиками за сорванное выступление.

- Видимо, я немного переутомилась. Мне вчера было очень плохо весь день. У меня пониженное давление, очень кружилась голова, я даже встать с дивана не могла. Поэтому пришлось отменить мое присутствие. Извините, что так получилось, но здоровье есть здоровье, - рассказала Агата.

Минувшим вечером Муцениеце появилась на премьере комедии «Дикая». Фото: Борис КУДРЯВОВ

К счастью, актрисе удалось быстро восстановиться. Минувшим вечером Муцениеце пришла на премьеру комедии «Дикая». В кинотеатре она появилась в одиночестве. Агата – бывшая модель, как правило, она выбирает наряды, подчеркивающие ее идеальную фигуру. Но не в этот раз. Актриса нарядилась в довольно странное и нетипичное для своего обычного стиля свободное платье, скрывшее ее стройные формы.

Выглядела артистка отдохнувшей и посвежевшей. Похоже, от былого недомогания не осталось и следа.

Актриса нарядилась в довольно странное и нетипичное для своего обычного стиля свободное платье, скрывшее ее стройные формы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники вовсю судачат, что внезапная болезнь актрисы связана с поведением ее бывшего мужа Павла Прилучного. Мол, Агату так расстроила новость о внезапной свадьбе экс-супруга, что она слегла. В начале мая Павел улетел на Маврикий в компании коллеги по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Парочка всячески демонстрировала нежные чувства друг к другу в соцсетях. Правда, спустя три недели выяснилось, что поездка на экзотический остров была служебной командировкой – Павел и Зепюр снимались там в очередном кинопроекте. А новость об их свадьбе не подтвердилась. Но последовавший за этим совместный вояж артистов в Турцию развеял последние сомнения в том, что у них роман. Тем более, что вместе с 34-летним Прилучным и 26-летней Брутян на турецком курорте отдыхали дети звезды «Мажора» от его брака с Агатой Муцениеце.

Павел то и дело публиковал в соцсетях снимки шестилетней Мии и девятилетнего Тимофея. Актер изо всех сил старался продемонстрировать, что он отличный отец: устроил детям хороший отдых и весело проводит с ними время. Вот только подписчикам звезды не нравился тот факт, что в кадре постоянно присутствовала новая возлюбленная Прилучного. Дети Павла гуляли вместе с Зепюр, ужинали с ней в ресторане и ходили на пляж. Неудивительно, что Агата расстроилась, наблюдая за счастливой личной жизнью бывшего мужа. Тем более, что подписчики Павла подлили масла в огонь и распекли его за странный отпуск с детьми.

Выглядела Агата отдохнувшей и посвежевшей. Похоже, от былого недомогания не осталось и следа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Не у одной меня мысли про то, что дети с каждой вынуждены знакомиться и проводить время?», «А нельзя просто отдохнуть с детьми? Ничего не имею против молодых барышень, но дети есть дети», «Зачем знакомить детей с каждой новой телкой?», «Паша, не показывай плохой пример детям! Семья - это мама, папа и дети! Зачем им чужие тёти? Отдохнул бы только с детьми! Так нет, всё для меня, любимого! Эгоист короче!», «Дети такие милые, с каждой новой женщиной папы послушно отдыхают», - написали фолловеры в комментариях.