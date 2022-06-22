Половина американских семей перешла на режим жесткой экономии

Средняя цена частного дома в США тоже подпрыгнула: в этом году желание обзавестись своим жильем обойдется на 17,4% дороже Фото: EAST NEWS

Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos, как минимум 43% американских домохозяйств решили повременить с необходимым ремонтом жилья из-за цен на материалы и услуги. На фоне инфляции и роста ставок по кредитам ремонт становится для многих слишком дорогим удовольствием.

Кроме того, более половины опрошенных американцев заявили, что испытывают неуверенность в отношении крупных трат, связанных с жильем.

Со своей стороны эксперты предупреждают, что ожидать кардинальных улучшений гражданам США пока не приходится – цены, как и ставки по кредитам, продолжат расти. Если учесть, что в прошлом году средняя семья потратила на ремонт жилья $4000, а только за май уровень инфляции в годовом выражении достиг 8,6%, становятся понятны опасения простых американцев – для многих из них ремонт просто не по силам.

Кстати, майский уровень инфляции стал самым высоким в стране с 1981 года, а по данным национальной строительной ассоциации себестоимость жилья выросла по сравнению с прошлым годом на 19%.

Средняя цена частного дома в США тоже подпрыгнула: в этом году желание обзавестись своим жильем обойдется на 17,4% дороже – $447000.

В связи с невозможностью проведения текущего ремонта, эксперты в США начали публиковать рекомендации, которые могут помочь домовладельцам избежать серьезных проблем в будущем.

– Не забудьте узнать, где находится главный вентиль, перекрывающий воду в доме. В случае обнаружения протечки шланга от холодильника или стиральной машины, вы сможете закрыть этот вентиль и предотвратить более серьезный ущерб из-за потопа, – посоветовала владельцам частных домов специалист компании Hippo Кортни Клостерман.