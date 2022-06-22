Сын Илона Маска меняет пол и рвет все связи с отцом

Маска постигло разочарование в личной жизни Фото: СОЦСЕТИ

Богатейшего человека в мире, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска постигло разочарование в личной жизни – его сын Ксавье, ставший трансгендером, официально просит сменить его имя на женское, а также выдать ему новое свидетельство о рождении, чтобы полностью уничтожить любую связь со своим биологическим отцом.

Ксавье Александер Маск – один из двух сыновей-близнецов, родившихся в браке Илона Маска и Жюстин Уилсон. Недавно Ксавье и его брату Гриффину исполнилось 18 лет.

По сообщениям американских СМИ, документы о смене имени на женское Ксавье подал еще в апреле. 24 июня суд рассмотрит обращение и вместо Ксавье Александера Маска на свет появится Вивиан Дженна Уилсон.

– Причина – гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом, – говорится в заявлении Ксавье.

Какие проблемы возникли между родственниками – пока никто не знает. Известно лишь, что Маск и его бывшая супруга делили опеку над близнецами Ксавье и Гриффином, а также тройняшками Дамианом, Каем и Сэксоном, рожденными через два года после появления двойняшек.

Кроме того, у Маска есть еще двое детей: сын X Æ A-XII и дочь Экза Дарк Сайдириэль, родившиеся от союза миллиардера с канадской певице Граймс.

Маска нередко упрекают в трансфобии, особенно после каждого едкого замечания предпринимателя в соцсетях, хотя сам он утверждает, что не имеет ничего против представителей ЛГБТ-сообщества.