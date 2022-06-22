В египетской гробнице обнаружена дверь в загробный мир

Портал для перехода души из нашего мира в загробный был искусно спрятан

Археологи в Египте обнаружили редкую гробницу, внутри которой была замаскирована панель, которую считают «ложной дверью» в потусторонний мир. Портал для перехода души из нашего мира в загробный был искусно спрятан за хорошо сохранившимися надписями и рисунками.

По словам ученых, сама гробница принадлежала одному из близких к правителю Египта людей.

Согласно верованиям древних египтян, душа умершего могла не только пройти через двери, подобные обнаруженной, но и забрать с собой из нашего мира то, что приготовили для нее люди – одежду, украшения, еду и даже слуг.

– Ложная дверь была очень важна для египтян, именно через нее душа могла перемещаться между царствами. Это были ворота к свободе, – рассказала журналистам египтолог Алия Исмаил.

Примером крайне щепетильного отношения древних египтян к подготовке путешествия умершего в загробный мир может служить гробница Тутанхамона, правившего Египтом предположительно в 1332-1323 годах до нашей эры: в усыпальнице фараона было обнаружено более пяти тысяч различных предметов, которые должны были помочь ему в потустороннем существовании.