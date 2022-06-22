«Газета - это по-прежнему круто!»

Ответ на извечный вопрос искали руководители российских и зарубежных изданий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Битва «цифры» с бумагой

Какая судьба ждет печатные СМИ? Мы в «Комсомолке» часто об этом спорим - и на планерках, и в кабинетах за кружкой чая. И не только чая, и не только мы: эту же тему обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме, который завершился 18 июня. Ответ на извечный вопрос искали руководители российских и зарубежных изданий на сессии «Быть или не быть? Современные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ в цифровую эпоху».

- Этой дискуссии уже лет 15. Нас спрашивают - когда «цифра» добьет бумагу? - а это все никак не случается, - говорит Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда». - Я бы не противопоставляла бумагу «цифре», потому что одно не исключает другого. У бумаги есть свой потребитель и есть задачи, с которыми она эффективно справляется. И пока это бизнес, мы будем продолжать этим заниматься.

- Для нас нет вопроса - быть печатному бизнесу или не быть. Те, кто приобретает печатные издания - это аудитория, тратящая раз в месяц, неделю или день свои кровные. И это очень сильно мотивирует, - говорит Виктор Шкулев, президент Shkulev Media Holding.

Другой вопрос, что в современном мире оставаться только печатным холдингом было бы неразумно — проиграешь конкуренцию за читателя. В том числе и поэтому Издательский дом «Комсомольская правда» и трансформировался в медиагруппу, которая работает во всех современных форматах.

- Мы выпускаем как минимум пять типов контента, распространяем его в десятках разных каналов: поисковики, соцсети, Яндекс-дзен и т. д. Наша цель - быть информационными лидерами. А информация нужна там, где есть ее потребитель. И пока он есть в бумаге, мы делаем бумагу. Этот формат по-прежнему востребован, - говорит Анжелика Сулхаева. - Помимо того, что это действительно приносит существенную часть прибыли компании, это еще и очень крутой инструмент для формирования, поддержания, продвижения бренда. Он формирует вокруг бренда информационные поводы. Газеты снимаются в фильмах, появляются в клипах, к газетам по-прежнему обращаются известные личности. Чего стоят обзоры прессы Константина Богомолова и Ксении Собчак, пока они едут в «Сапсане» и читают «Комсомольскую правду» и другие издания. А когда звезда или блогер оказывается на обложке, они обязательно выкладывают это в свои соцсети. Потому что выйти в газете - это по-прежнему круто. Это значит, что ты по-настоящему популярен.

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бумага слезам не верит

А еще интернет и бумага - это не только конкуренция. Эти форматы могут прекрасно существовать вместе и решать общую задачу.

- Хочу напомнить, что в фильме «Москва слезам не верит» один из героев заявляет: не останется в будущем ни театра, ни кино, а одно сплошное телевидение. И что? Сейчас 2022 год. Есть и телевидение, и кино, и театры, причем уже несколько тысячелетий. То же самое и с газетами. Печатная пресса, конечно, сохранится. И электронные издания с печатными не заменяют друг друга, а дополняют. Издания сейчас конкурируют за доступ к аудитории. И если у вас есть и печатная пресса, и электронный формат, то и доступа к аудитории у вас больше, - говорит Михаил Федотов, директор международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Высшей школы экономики, доктор экономических наук, профессор.

Напомнил Федотов и про еще одну особенность печатной прессы. Мы читаем ее совсем не так, как интернет. На сайте увидел заголовок, скользнул глазами по паре-тройке строчек строчек - все, «употребил» информацию.

- А газета - это, прежде всего, контент. Это не бумага и не типографская краска, - сказал Михаил Федотов. Намекая, что в газеты издатели ставят самые важные и интересные статьи.

К тому же именно печатные издания позволяют человеку спокойно сесть и почитать, разобраться в вопросе, не отвлекаясь на пуш-уведомления, мессенджеры и прочие помехи в эфире. Информацию отобрали, отсортировали от всего лишнего, подали со вкусом. И ты можешь ее спокойно и удобно «употребить».

- В наше турбулентное время - сначала пандемия, теперь специальная военная операция - востребованность газет только возрастает, - говорит Анжелика Сулхаева. - За два года пандемии мы выпустили порядка 100 млн дополнительных тиражей специальных выпусков «КП», посвященных теме коронавируса. Они бесплатно распространялись по всей стране. Теперь мы запустили спецвыпуски в ДНР и ЛНР, потому что это нужно людям. И пока это будет нужно людям, мы продолжим этим заниматься.

Но есть и проблемы. Никто не отрицает, что молодежь сегодня практически не читает бумажную прессу.

- С этим надо спокойно смириться, - считает Виктор Шкулев. - Но в то же время мы видим, что зрелый период жизни человека сильно удлинился. И ядро нашего общества – те, кто зарабатывает и тратит деньги - это зрелые люди, 40+, 45+. Даже 70-летний россиянин сегодня – это активный гражданин. И это та аудитория, которая потребляет прессу, остается с ней. Надо ответственно относиться к этим людям.

По мнению Шкулева, у каждого печатного СМИ своя линия жизни.

- Кому-то пять, кому-то десять, кому-то 15-20 лет судьбой отведено, - философски заметил Виктор Шкулев. - И в 2030 году, я уверен, пресса на российском рынке будет. А в каких видах и в каких лицах – посмотрим.

Печатный ларек

Ну хорошо, убедили - бумажные газеты и журналы будут жить еще очень долго (хотя и не все). Но прогресс обязательно вмешается и в процесс общения читателя с «бумагой». Как это будет выглядеть? Михаил Фролов попробовал заглянуть в будущее.

- Те киоски, где продается пресса, вполне могут стать местами, где она печатается. Вы подходите к киоску и говорите: хочу сегодняшний номер «Комсомольской правды». Продавец отвечает: минуточку, сейчас напечатаем! Нажимается кнопка и вскоре вы получаете свежий номер газеты, - предположил профессор.

И добавил: «Есть люди, которые говорят: я за утренним кофе всегда читаю газету. Почему? Потому что мой дед читал «Комсомольскую правду» за утренним кофе. И мой отец читал. И я буду читать. Это позиция. Это традиции. А люди по своей натуре консервативны».