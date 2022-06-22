Минобороны показало, как уничтожаются украинские беспилотники на Донбассе

Система противовоздушной обороны ЗРК «Тор-М2» знает каждого «воздушного врага» в лицо

Такие зенитные ракетные комплексы войсковой противовоздушной обороны (ПВО) круглосуточно обеспечивают войскам на Донбассе сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

- Система противовоздушной обороны ЗРК «Тор-М2» знает каждого «воздушного врага» в лицо – это самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, и, конечно же, беспилотные летательные аппараты. ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов, - комментируют кадры в Минобороны России.

Командир батареи Роман говорит, что ЗРК «Тор-М2» видит даже отдельно летящих птиц, может поражать цели даже на марше, когда движется в войсковой колонне со скоростью 45 километров в час.

В нескольких десятках километрах боевой расчет обнаруживает воздушную цель, предположительно - турецкий «Байрактар». Цель захвачена, оператор сопровождает ее. И чтобы убедиться в намерениях неприятеля, расчет дает подойти беспилотнику поближе. Нажатие кнопки и за несколько секунд ракета проделывает путь в два десятка километров. На камере объективного контроля видна яркая вспышка. Так выглядит точное попадание.

- За всю нашу работу, чаще всего это были беспилотные летательные аппараты как малоразмерные, так и крупные типа «Байрактара». Они используют разведывательные беспилотники небольших размеров для определения позиции стояния непосредственно войск, - отметил Роман.

Уничтожать приходится все виды беспилотников. Ведь даже самый маленький может сообщить артиллерии врага точные координаты наших позиций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники специальной военной операции в День памяти и скорби присоединились к общенациональной акции «Свеча памяти» в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Военнослужащие зажгли свечи и установили их на мемориале павшим Героям Отечества в виде латинской буквы V, что означает victory (победа). На табличке мемориала павшим Героям Отечества высечены имена советских солдат, сержантов, матросов и офицеров, сражавшихся за освобождение от нацизма.

Ровно в 4 утра в рамках акции «Свеча памяти» 1418 свечей зажгли на Соборной площади Главного Храма ВС РФ от частицы Вечного огня, что находится в Брестской крепости. По одной свече на каждый день Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия и панихида. Службу провел протопресвитер военного и морского духовенства, председатель Синодальный отдел по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами, иерей Олег Овчаров.