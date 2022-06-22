Турция не сдаст ни дюйма: мучительное вступление Швеции и Финляндии в НАТО откладывается

Уже пять недель вся мировая общественность наблюдает, как шведы и финны мучительно вступают в НАТО Фото: REUTERS

Вы соответствуете всем требованиям, говорили в НАТО Финляндии и Швеции. Вступление — пустая формальность, всё пройдет легко и быстро, говорили они. К июньскому саммиту в Мадриде вопрос будет решен, обещали они. Обманули…

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что прогресса в переговорах достичь пока не удалось, и решение вопроса придется отложить, минимум, до сентября. А то и дольше.

Не то чтоб новичков кинули! Брюссель борется за новых членов, как лев. Но, уже пять недель вся мировая общественность наблюдает, как шведы и финны мучительно вступают в НАТО. Кандидатуры новых членов должны получить одобрение всех участников Альянса, а Турция — против. Кто ж знал, что Анкара все свои обиды записывает в книжечку, чтоб в нужный момент их всем предъявить?

Оказалось, что у южан к северянам накопилось немало вопросов. Если одни — типа отмены шведского и финского эмбарго на поставки Турции вооружений — решаются легко, то курдский вопрос оказался настолько принципиальным, что турки грозят затормозить вступление финнов и шведов НАТО минимум на год.

Если коротко, Турция хочет, чтобы Финляндия и Швеция приняли меры против курдских организаций, которых в Анкаре поголовно считают террористами. Курды — народ, живущий на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии — много лет воюют с этими четырьмя странами за создание собственного государства, и для последних любой курд — враг номер один.

В отличие от турок, шведы и финны считают террористами далеко не всех представителей этого народа, поэтому северяне десятилетиями принимали курдских беженцев. Сейчас в Швеции их более ста тысяч, а курдянка Амине Какабаве — независимый член парламента — в этом месяце предотвратила отставку шведского правительства: при голосовании в Риксдаге её голос оказался решающим. В Финляндии курдов всего пять тысяч, но Хельсинки, как и Стокгольм, четко дал понять, что с терроризмом бороться будет, а с простыми гражданами курдского происхождения — нет.

Анкара же твердо стоит на своем: поддерживая курдов, северяне поддерживают терроризм. Значит, не созрели они пока для членства в североатлантическом альянсе.

Переговоры продолжаются в разных форматах: напрямую и при посредничестве НАТО. Переговорщики делают оптимистичные заявления, западные коллеги их поддерживают, но пока членство в НАТО для шведов и финнов сродни горизонту. Который, как известно, удаляется по мере приближения.