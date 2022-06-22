Долги и заблокированные счета: бывший муж устроил неприятности Полине Гагариной

Супруги до сих пор совместно работают в рамках компании "Творческий центр Полины Гагариной" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя полтора года после скандального развода Полина Гагарина все еще имеет дела с экс-мужем. И речь не о воспитании общей дочери Мии, на детали которого "воскресный папа" Дмитрий Исхаков не раз жаловался публично. Как выяснил сайт kp.ru, бывшие супруги до сих пор соседствуют в рамках компании "Творческий центр Полины Гагариной", которую артистка создала в 2019 году, назначив мужа руководителем. Однако, дела центра под его началом ведутся из рук вон плохо.

Как следует из базы юридических лиц, с мая-2022 счета организации "заморожены" ФНС из-за просрочки подачи налоговой декларации. И это уже не первый подобный случай: операции по счетам приостанавливали весной прошлого года по той же самой причине. При этом ни в одной другой фирме Полины Гагариной таких проблем не было. Кстати, из другой компании - ООО "Полина Гагарина" - артистка уволила мужа-гендиректора еще в 2020 году, из-за чего СМИ сделали вывод о предстоящем разводе и, как оказалось, не прогадали.

В компании Полины Гагариной заморозили счета.

Однако, "Творческий центр Полины Гагариной" проштрафился не только в Налоговой. По данным kp.ru, судебные приставы тоже имеют претензии к организации. В конце мая фирма попала в "черный список" ФССП из-за неуплаты обязательных платежей на 7000 рублей. Сумма небольшая, но, как ни крути, имя артистки теперь значится в реестре должников.

Организация попала в черный список должников.

Кстати, свой творческий центр, который ведет исключительно некоммерческую деятельность, звезда собиралась закрыть еще год назад - тогда в ЕГРЮЛ появилась отметка, что организация находится в процессе ликвидации. В прессе решили, что Полина наконец поставила точку, отказавшись иметь дела с бывшим мужем. Однако, спустя пару месяцев статус компании в базе юрлиц неожиданно сменился на "действующая": по каким-то причинам Гагарина передумала.

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