"Может вовлечь в хаос и страдания десятки стран": Мир пугают "Арабской осенью" из-за России

Нагнетание страхов перед якобы грядущим голодом будет психологически действовать на население арабских стран Фото: REUTERS

Одна из главных надвигающихся на мир угроз - глобальный продовольственный кризис. Голод, если попросту. Причем причиной его, как пытается убедить публику Запад - специальная военная операция России на Украине. Дескать, Москва не только свое зерно на мировые рынки не поставляет (кстати, этому мешают именно введенные против нее санкции), но и украинскую пшеницу с кукурузой вывезти не дает. И уже госдеп США сурово предупреждает: «Американское правительство намерено работать над поиском альтернативных способов вывоза зерна с украинской территории, пока Россия не изменит свою позицию по данной проблеме». Понятна логика? Россия сознательно провоцирует мировой голод, Соединенные Штаты делают все, чтобы это предотвратить…

Как обстоят дела на самом деле, узнать нетрудно. В начале июня президент России Владимир Путин подробно объяснил, что вызвало дестабилизацию продовольственного рынка и как можно вывезти зерно с Украины (см. «Дословно»). Но политическая задача Западом поставлена: выставить Москву и ее лидера злодеями, которые хотят уморить голодом миллионы невинных. Ведь специалисты считают, что помимо 300 миллионов уже голодающих в беднейших странах планеты угроза голода к концу года может нависнуть еще над 300 миллионами. Представьте заголовки западных СМИ: «Устроив в прошлом веке голодомор Украине, сегодня Россия хочет убить голодом полмира!»

Есть уже и конкретные проработки решения этой чисто военно-пропагандистской задачи. Как утверждают некоторые западные политики и эксперты, мир ждет повторение «арабской весны» (см. «Из досье «КП») - из-за дефицита пшеницы в странах Ближнего Востока назревает предреволюционная ситуация. «Арабская весна-2» может вовлечь в хаос и страдания десятки стран. И тут же подбрасывается такой тезис: первая «арабская весна» во многом была спровоцирована тем, что Россия из-за суровой засухи 2010 года ввела высокие пошлины на экспорт своей пшеницы и Египет не смог из-за дороговизны закупить необходимые объемы продовольствия, что и подтолкнуло народные волнения. И вот снова та же Россия «мутит воду», зажимая свой и украинский хлеб, чтобы спровоцировать «голодные бунты» в арабском мире…

- Все эти прогнозы и алармистские заявления о грядущем всемирном голоде, который охватит развивающие страны, в том числе и Ближнего Востока, где может вспыхнуть «арабская весна-2» и еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе, - кампания, инспирированная силами, выступающими против России, - считает Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН. - Обвинения нашей страны в том, что ее военная операция на Украине препятствует доставке зерна из России и Украины на мировые рынки и провоцирует грядущий всемирный голод совершенно не соответствуют действительности. По статистическим данным Украина занимает, в зависимости от критериев оценки, пятое-седьмое место по поставкам зерновых на мировой рынок. США, Канада, Австралия, Индия, Китай, Франция являются гораздо более значимыми поставщиками, чем Украина. Это во-первых. Во-вторых, «арабская весна» в 2010-2012 годах была вызвана конкретными внутренними и внешними факторами. Они известны, да и сейчас протестные манифестации в арабском мире, получившие мощный импульс тогда, продолжаются, потому что кризис нигде так и не был в полной мере разрешен.

Если говорить о начале «арабской весны» в Тунисе и Египте, продолжает Борис Долгов, то надо вспомнить заявления западных лидеров тогдашних, прежде всего президента Франции Саркози: они открыто говорили, что спекуляции международных монополий с ценами на продовольствие и способствовали началу «арабской весны». Поэтому обвинения России якобы в причастности к той «арабской весне» совершенно несостоятельны.

- Могли бы вы дать сжатый итог первой «арабской весны» и спрогнозировать, каким мог бы быть итог второй?

- В Тунисе и Египте сначала к власти пришли исламисты, но так и не смогли решить ни одной проблемы, из-за которых и начинались арабские революции, и в итоге были смещены. Ни в одной арабской стране, где происходили волнения «арабской весны», не стало жить лучше, это совершенно очевидно. Ну а если все-таки удастся раздуть новую «весну», то ее последствия все равно ударят, прежде всего, по позициям Евросоюза, которому уготована новая волна мигрантов. Нагнетание страхов перед якобы грядущим голодом будет психологически действовать на население арабских стран, и это спровоцирует усиление миграционных процессов.

Возьмем Францию, куда гарантированно будут стремиться новые мигранты. Там проживает самое большое по численности арабо-мусульманское сообщество, которое составляет примерно 10 процентов населения страны, около 7 миллионов - мигранты из мусульманских стран или их потомки. Это сообщество имеет свои религиозные, профессиональные, правозащитные структуры и давно борется за то, чтобы быть мусульманами во Франции. А это вызывает определенное сопротивление части традиционного французского общества, доходящее до взаимного насилия. Чуть больше года назад 20 отставных генералов и более тысячи офицеров различного ранга, служивших в армии, полиции и жандармерии, обратились с открытым письмом к президенту Макрону, в котором призывали его спасти страну от развала. Иначе растущий хаос приведет к гражданской войне. Но власти на это письмо предпочли не отвечать, более того, пообещали наказать тех, кто его подписал.

ДОСЛОВНО

Из интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия 1» 3 июня 2022 года

Об истоках продовольственного кризиса

«Она [неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия] начала складываться с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика просели и нужно было их восстанавливать. И ничего лучшего не нашли, в тех же США, финансовые и экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики».

О вывозе зерна из Украины

«В мире производится ежегодно примерно 800 млн т зерна. Сейчас говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн т. В сравнении с общемировым показателем это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% по данным ООН, это значит, что 20 млн т украинский пшеницы — это 0,5%. (…) Что касается вывоза украинского зерна — мы не препятствуем этому. Существует несколько способов вывоза зерна. Первый — пожалуйста, можно вывозить через подконтрольные Украине порты черноморского бассейна, Одессы и близлежащие. Не мы же заминировали подходы к порту. Украина заминировала.(…) Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, пожалуйста, самый простой способ — через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывозом зерна с Украины не существует».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Арабская весна» начиналась в конце 2010 года и продолжалась до 2013, в разной степени охватив около 20 стран Ближнего Востока. Главный фактор протестных выступлений - социально-экономический кризис во всех этих странах, за исключением Ливии и Сирии, где причиной дестабилизации и разрушения государственности стали внешние силы. В Тунисе и Египте к массовым волнениям привели тяжелейшая экономическая ситуация, когда безработица среди молодежи доходила до 50 процентов, вызывающая коррупция властей, вопиющий разрыв между неимущими слоями населения и правящей верхушкой. Кризис в этих странах способствовал подъему исламистского движения.

Поддержка Западом «демократических преобразований» в арабских странах обернулась большими проблемами для безопасности всего мира. То, что навязывать свои модели демократии мусульманским странам - затея бесполезная и вредная, теперь, уйдя из Афганистана, признали даже США. Но раньше в ЕС из арабских стран, охваченных гражданскими войнами и засильем сторонников всякого рода «халифатов», хлынул поток мигрантов. Только в 2015 году въехало до 1,8 млн беженцев. Европейские города узнали, что такое воинствующий ислам. Число терактов, совершенных радикалами, резко возросло.