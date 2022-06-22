«В отношениях России и Латинской Америки исчезло высокомерие»

В ходе дискуссии участники обсудили практические проблемы нынешнего взаимодействия между странами России и Латинской Америки

Как не только не потерять, но и укрепить торгово-экономические связи России и Латинской Америки в условиях санкционного давления, обсудили во время профильного бизнес-диалога на Петербургском международном экономическом форуме.

В контекст глобальных перемен в мировом укладе вложил обсуждаемые вопросы член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

- Мир переходит к новому мирохозяйственному укладу, ядро которого уже сформировалось в Юго-Восточной Азии. И конечно, латиноамериканским странам нужно тоже принимать участие в формировании этого ядра, - отметил Глазьев. – Блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – прим. ред.) был бы тоже прекрасным ядром этого уклада. Фактически этот блок уже больше, чем весь западный мир по экономике, по населению, даже по научно-техническому потенциалу. Проблема в том, что объединение это неформальное, и пока не будет создан его официальный аппарат, дальше разговоров мы никуда не уйдем.

Сергей Глазьев отметил, что после введения антироссийских санкций в мире де-факто не осталось резервных валют, поскольку доллар и евро стали «токсичными» для России и ряда других стран. Это ставит страны нового мирового ядра перед необходимостью создания новой мировой расчетной валюты. Она могла бы быть создана на основе корзины валют ряда стран и биржевых товаров. Страны БРИКС в этом могли бы принять непосредственное участие.

В ходе дискуссии участники обсудили практические проблемы нынешнего взаимодействия между странами России и Латинской Америки. Так, директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стеркин одним из основных направлений сотрудничества назвал обеспечение продовольственной безопасности. Россия ежегодно поставляет около 10 млн тонн удобрений в Бразилию, и теперь эти объемы оказались под угрозой.

- Из иностранных судовладельцев сегодня в российские порты соглашаются заходиться лишь компании из Турции и Греции. Ставки фрахта выросли в два раза. Но даже если удалось зафрахтовать судно, то возникают проблемы с его страхованием. Страховые компании выдвигают все новые условия к российским грузоотправителям. Но главным лимитирующим фактором остаются банковские платежи. Даже если получатели груза оплатил его, не факт, что эти деньги дойдут до отправителя, - рассказал Стеркин.

Но даже в этих условиях российские поставщики удобрений продолжают работать с бразильскими контрагентами. Михаил Стеркин призвал ООН признать удобрения грузами гуманитарного характера и не применять к ним санкционных мер.

К слову, во время дискуссии было отмечено, что ни одна страна Латинской Америки, если не считать Багамских островов, не присоединилась к санкциям против России. А некоторые из них даже направили на Петербургский форум свои официальные делегации.

Министр финансов Никарагуа Иван Акоста Монтальван напомнил, что его страна на протяжении нескольких десятилетий осуждает гегемонистскую политику США. При этом он выразил сожаление, что товарооборот между Россией и странами Центральной Америки остается скудным.

- Латинской Америке необходимо совершить разворот к Азии. Наши страны являются важным экспортером продуктов питания. Россия в свою очередь могла бы увеличить инвестиции в Центральную Америку. Это растущий рынок. По степени прироста населения мы уступаем только Африке, - отметил Акоста Монтальван.

Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин подчеркнул, что «у россиян и латиноамериканцев схожая скорость менталитетов».

- Для нас это самоценное направление внешней политики. Исторически в Латинской Америке живут наши добрые друзья, с которыми мы строили и будем строить равноправные отношения, - заявил дипломат.

Ведущий круглого стола, известный телеведущий Сергей Брилев, подводя итог обсуждению, отметил: ситуация этого года может сыграть на руку и сблизить Россию с Латинской Америкой.

- По крайней мере, в российском отношении к Латинской Америке исчезло высокомерие. Теперь стало ясно – что вместе можно и нужно работать, - сказал Брилев.