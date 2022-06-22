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Экономика22 июня 2022 8:10

Телеведущая Анна Калашникова о сотрудничестве с «Комсомольской правдой»: «Мы много лет дружим»

Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме
Павел ЧЕРНЫШОВ
На форум Анна Калашникова приезжает уже 10 лет.

На форум Анна Калашникова приезжает уже 10 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский международный экономический форум – крупнейшее бизнес-событие в России. На форум приезжают самые известные бизнесмены и политики. Тем удивительнее было здесь встретить певицу и телеведущую Анну Калашникову, которая посетила открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда».

Гостья отметила, что у нее очень теплые отношения с медиахолдингом «Комсомольская правда», которые начались с репортажей, потом были эфиры на «Радио «Комсомольская правда». Неоднократно на мероприятиях «КП» выступала членом жюри. В том числе в «Кулинарном поединке», где несколько лет подряд «тестируют вкуснятину». Проводила в качестве ведущей премию «50 легендарных брендов».

- Мы с «Комсомолкой» много лет дружим, и надеюсь, что наша дружба будет продолжаться, - отметила певица.

На форум Анна Калашникова приезжает уже 10 лет. Старается не пропускать: «Если не совпадает с гастролями, то я здесь». В этом году форум совпал с ее днем рождения – встретила и на следующий день прилетела Петербург.

- Повестка рабочая, как не странно, - Анна смеется. – Я же не только певица, актриса и телеведущая. Начинала-то я с бизнеса. И продолжаю им заниматься. В прошлом у меня были свои магазины, сейчас пиар-агентство. На форуме пройдет несколько закрытых мероприятий, где я исполню свои песни и выступлю как ведущая.

Экономические форумы в РоссииБИЗНЕС-ПРЕССПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2022