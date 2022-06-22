Как не поправиться, если вы работаете из дома: Советы диетолога, которые действуют всегда

Завтрак, обед, ужин, дневной чай должны быть в одно время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог, д.м.н., преподаватель МГУ Зухра Павлова в книге «Обман веществ» дает простые советы для всех, кто работает из дома. Они, кстати, работают для всех

1. Начинайте утро со стакана теплой воды.

Ежедневно. Пейте теплую воду между приемами пищи, каждый час. А, чтобы не забывать об этом, заведите будильник.

2. Ешьте строго по запланированному графику.

Завтрак, обед, ужин, дневной чай должны быть в одно время (тут будильник тоже поможет). С учетом уменьшения физической активности постарайтесь хоть на 10% уменьшить привычный объем порции. 10% – это минус один укус бутерброда, ложка гарнира и т. д.

3. Тренируйтесь каждый день.

В интернете есть миллион видео, как этим заниматься. Если все же слишком сложно, три раза в день приседайте и отжимайтесь, сколько можете. Это прекрасная нагрузка на все группы мышц, не требующая специальных приспособлений и навыков. Начать можно хоть с одного раза. Отжиматься можно с колен. Или даже от стены. Чем больше вы потратите калорий, тем меньше запасете их на талии.

4. Тщательно пережевывайте пищу.

Правило, на которое никто не хочет обращать внимания. А зря! Те, кто все-таки прислушались и научились это делать (а поучиться придется), были удивлены и благодарны. Почему этому надо учиться? Потому что сейчас никто не жует больше, чем 4-5 раз. А надо 33. Попробуйте. Если вы не отвлечетесь на разговоры, телефоны, телевизоры и т. п., то, пережевав твердую пищу в кашицу, наедитесь к середине тарелки.

Гормоны насыщения вырабатываются примерно к 15-й минуте от начала еды.

Плюс пища, перетертая зубами в кашицу, не травмирует слизистую, и организм может извлечь из нее все полезное. То есть ценность еды возрастает.

5. Работая за компьютером, не берите с собой за стол никакой пищи.

Даже если она вам кажется абсолютно безвредной и некалорийной. Ничего, кроме воды. «Лишней» воды вы не выпьете.

Помните, что чем дольше вы сидите и меньше двигайтесь, тем ближе к вам может быть синдром ранней сидячей смерти.