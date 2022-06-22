Умер Пьер Нарцисс. Певцу было 45 лет

Уроженцу Камеруна было 45 лет. В Москве он приехал учиться на журналиста Фото: Борис КУДРЯВОВ

22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. У девушки фамилия матери — бывшей жены музыканта.

— Спасибо, папа, тебе за все, — написала дочка. — Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет. Я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях.

По информации kp.ru, поп-исполнителю проводили операцию на почки. Хирургическое вмешательство оказалось фатальным.

Уроженцу Камеруна было 45 лет. В Москве он приехал учиться на журналиста. Окончил МГУ, сыграл эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник». Известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главный хит — «Шоколадный заяц».