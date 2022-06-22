Пьер Нарцисс никогда не обижался на «шоколадного зайца»

22 июня в Москве скончался музыкант и исполнитель Пьер Нарцисс. У выпускника «Фабрики звезд» остановилось сердце после операции на почки. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

22 июня в Москве скончался музыкант и исполнитель Пьер Нарцисс. У выпускника «Фабрики звезд» остановилось сердце после операции на почки.

Воспоминаниям о звезде с kp.ru поделился Алексей Яшин, солист группы Casual и президент футбольного клуба «Артист» — любительской команды из Москвы, состоящей из звезд шоу-бизнеса. Ранее Яшин вместе с Нарциссом играл за аналогичный клуб «Старко».

— Очень хороший человек был, открытый, добрый. Много турниров вместе сыграли. Я с его передач забил много голов, а он — с моих. Помню ездили в Красноармейск играть с женской сборной России по футболу. Мы вели 3:0 — я забыл и Пьер. Хотели, чтобы девчонки не расстроились, сравняли счет. Они нам два мяча только смогли забить…, — вспоминает Алексей Яшин в разговоре с kp.ru.

Пьер играл в амплуа нападающего. Футболом он увлекся еще в детстве у себя на родине в Камеруне.

— Ему лишний вес мешал всегда. Но футболом он горел. Это вторая его страсть — после музыки, — добавил собеседник.

Несмотря на то, что Нарцисса большинство знают, как артиста одной песни «Шоколадный заяц», ему это не докучало.

— Мы его так называли, он не обижался! Всегда пели этот трек в раздевалке, подкалывали его.

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