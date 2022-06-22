Стало известно о последних днях Пьера Нарцисса: Лежал в больнице, но собирался биться на ринге

Пьер Нарцисс в день своей смерти собирался биться на боксерском ринге Фото: Борис КУДРЯВОВ

22 июня в одной из больниц Подмосковья скончался Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет. У артиста была операция на почки. После хирургического вмешательства — остановилось сердце. Как стало известно kp.ru, операция была «спонтанной».

22 июня Пьер Нарцисс был заявлен на съемки бойцовского проекта «Наше дело». Оппонентом артиста на ринге шоу должен был стать популярный комик Николай Лукинский. «Комсомолка» поговорила с ним о несостоявшемся бое.

— До слез! Такой парень хороший. О том, что Нарциссу плохо — нам стало известно несколько дней назад. Но никто не мог представить, что все серьезно. Он мне прислал видео: «Брат, я в больнице…». Он меня «братом» называл, а я к нему как к сыну относился. У меня зять чернокожий, нигериец. Мы с Пьером часто обменивались фото семьи. Хорошо дружили, — рассказал Лукинский kp.ru.

Собеседник добавил, что в больницу Пьер лег на курс капельниц. Хотел восстановить здоровье перед боем.

— Он говорил, что у него подагра и астма. Хотя две недели назад были с ним на пресс-конференции. Он нормально держался на публике. А мне рассказал [о болезни]. Я ему: «Как же ты будешь боксировать?». Он отмахнулся. Про больницу ничего не сказал.

Другой спортсмен — соратник Нарцисса по футбольному клубу «Старко» Алексей Яшин — рассказал kp.ru, что у музыканта был лишний вес.

— Животик был, но вообще Пьер очень накаченный. Африканская природа!