Россиянка вышла замуж за богатого турка и после его ареста осталась с 21 ребенком на руках

К осени 2021 года у пары появился 21 младенец Фото: СОЦСЕТИ

100 малышей - столько наследников собирались завести 24-летняя Кристина Гагаркина и ее 57-летний супруг, именитый турецкий бизнесмен Галип Озтюрк.

К моменту их знакомства, которое случилось в Батуми, Кристина уже воспитывала маленькую дочку Вику. Но это обстоятельство, да и разница в возрасте (к слову, 23 года!) и менталитете, не смутили Галипа. Он сразу решил, что юная россиянка станет его женой.

Чтобы ускорить радость многодетного материнства, Озтюрк предложил молодой жене гениальный план: зачем ждать родов одного ребенка 9 месяцев, когда можно получить с десяток наследников благодаря суррогатным мам. Тем более, в Грузии эта услуга легализована. Каждая суррогатная мать обошлась паре 8 тыс. евро плюс расходы на медобслуживание, питание и лекарства.

В итоге к осени 2021 года у пары появился 21 младенец. Семейство расположилось в двухэтажных апартаментах с открытой террасой в Батуми. Первый этаж отдали детям под спальни, игровые и кухню, а второй - для Кристины и Галипа.

Пока Галип занимался отельным бизнесом в Грузии, Кристина вела блог о материнстве и параллельно руководила парой отелей. Сразу после свадьбы Озтюрк сделал супругу директором нескольких гостиниц, чтобы та научилась самостоятельно принимать сложные решения, а затем передала это умение детям.

Но, по законам жанра, любая идиллия в любой момент может рухнуть. В качестве злого волшебника в этой красивой истории любви выступила полиция Грузии.

«КУДА МНЕ БЕЖАТЬ?»

Бизнесмен был арестован грузинскими властями в конце мая в Батуми. Галипа задержали по обвинению в отмывании денег и подделке документов, сообщили в Минфине. Во время обыска штаб-квартиры компании Batumi G.O. следственная служба обнаружила крупную сумму наличных, психотропные вещества и 7,2 кг кокаина. Все это осложняет положение Озтюрка.

Суд Батуми отправил бизнесмена на два месяца в изолятор, пока продолжается следствие. Адвокаты попытались возразить, подчеркнув, что прокуратура выдвинула ложные обвинения, просили выпустить своего клиента под залог в 1 млн лари (18,7 млн руб). Однако против этого выступил прокурор, напомнив, что Галип может сбежать из страны.

- Я родился в грузинской деревне и люблю Грузию с детства. Я сделал свои первые инвестиции в Грузии. Мой дом в Грузии, куда мне бежать? Я готов сотрудничать, - попытался оправдаться Озтюрк, но суд оказался непреклонен

Семейное фото выходит с трудом: все малыши в кадр не помещаются! Фото: СОЦСЕТИ

ОТ ЯБЛОК К АВТОИМПЕРИИ

Галип родился на севере Турции, неподалеку от границы с Грузией, в бедной многодетной семье. В детстве он торговал яблоками, затем угощал чаем людей, стоящих в очереди. В 13 лет вместе с братом он отправился в Стамбул, где сначала работал в чайхане, а потом в маленькой чайной лавке на автобусной станции Топкапы. Там зародилась идея создать автобусную компанию, которая в 1992 году воплотилась в жизнь.

Поначалу компания Metro Tourism состояла только из трех автобусов и ездила по маршруту Стамбул-Анкара, но довольно быстро разрослась. Галип получил признание среди коллег, возглавил Федерацию водителей автобусов Турции. Автоимперия Озтюрка подмяла под себя 40 компаний и несколько крупнейших автовокзалов Стамбула.

Однако без темных пятен не обошлось. В 2003-м бизнесмена судили за создание преступной группировки, «ориентированной на получение прибыли». Через четыре года его обвинили в манипулировании Стамбульской фондовой биржей, затем задержали за принуждение другого бизнесмена подписать вексель на 2 млн лир. Но всякий раз Галип выходил сухим из воды.

Но в 2012 году суд отправил Озтюрка за многочисленные финансовые махинации и употребление кокаина в тюрьму. Чуть позднее бизнесмену припомнили грехи молодости. Его приговорили к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству, совершенному в 1996 году, которое было расценено как кровная месть. Но 2018 году Галипу удалось бежать из Турции в Грузию.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

На новом месте бизнесмен сконцентрировался на развитии компании Batumi G.O., контролирующей сеть отелей в Батуми, при этом оставшись лишь почетным председателем Metro Tourism. По данным СМИ, к 2020 году он инвестировал в экономику Грузии около $500 млн.

Все это время бизнес Галипа вызывал неподдельный интерес у грузинских журналистов-расследователей. Их турецкие коллеги в свою очередь писали, что в Грузии Озтюрк не отказался от темных делишек: одним из его партнеров значится Деркан Башер, который разыскивается Интерполом, в частности, за крышевание онлайн-тотализаторов. Вместе они приобрели в Батуми крупный торговый центр Metro City.

Сейчас Следственная служба Минфина расследует возможные факты подделки документов, уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Счета компании и бизнесмена временно арестованы.

«Я НЕ ВЫНОШУ ТИШИНУ»

В тот момент, пока Галип находится в грузинском изоляторе, его супруга продолжает вести хозяйство. В этом ей помогают 16 нянь, которые обходятся примерно в 96 тыс. долларов в год, пишет Daily Mail.

«Чувство одиночества не покидает меня даже при таком большом количестве близких людей вокруг. Я привыкла, что мой муж всегда дома, всегда рядом. Так как Галип последние годы работает исключительно из дома, то мы в течение дня постоянно проводили время вместе. По ночам, когда укладывали детей, болтали без умолку, - написала в соцсетях Кристина. - Сейчас мне как никогда сложно, я не выношу тишины, я не выношу его отсутствия, я не могу спать и просыпаться одна, не могу видеть его пустое рабочее место…»

Как скоро они смогут встретиться, решит суд. Предварительно, бизнесмен может отправиться за решетку на срок от 8 до 20 лет, в худшем случае - до конца своих дней.