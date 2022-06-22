Германия не хочет воевать за Прибалтику

Решение Олафа Шольца не посылать в Литву немецкую бригаду выглядит вполне логичным Фото: REUTERS

Литовские власти очень недовольны канцлером Германии Олафом Шольцем. Ну как же - обманул несчастных и беззащитных балтийских союзников по НАТО! Во время визита в Вильнюс в начале июня Шольц заявил журналистам, что Берлин будет двигаться «в направлении размещения надежной боевой бригады» в Литве. Там сильно обрадовались, ожидая, что «спасать страну от российского вторжения» прибудут несколько тысяч немецких военнослужащих. Но, как сообщил в своем свежем номере американский журнал Politico, помощники канцлера пояснили, что его не так поняли. Германия переведет в Литву только штаб подразделения - аж 50 человек личного состава. И все!

Между тем, Politico напоминает, что вдоль польско-литовской границы проходит так называемый Сувалкский коридор, названный по имени находящегося неподалеку польского города Сувалки. Полоса территории длиной около ста километров - кратчайший путь из Белоруссии в Калиниградскую область. «Последним напоминанием о том, по какому тонкому канату идет Литва в отношениях с Москвой, стало недавнее решение Вильнюса заблокировать в рамках санкций транзит по железной дороге определенных товаров в Калининград, включая уголь, металлы и строительные материалы», - пишет журнал, полагая, что Россия может решиться прорубить сухопутный транспортный проход в свой эксклав по сувалкинскому направлению. Если этот сценарий воплотится в жизнь, страны Прибалтики окажутся отрезаны от остальных союзников по НАТО.

Politico указывает, что в этом случае должна вступить в силу статья 5 Вашингтонского договора, предусматривающая совместную оборону стран Североатлантического альянса при нападении на одного из его членов. Но это в теории. Потому что не ясно, насколько охотно Вашингтон и НАТО пошли бы на риск Армагеддона из-за участка практически безлюдных сельскохозяйственных угодий, о существовании которого мало кто из их граждан даже знает, - говорится в публикации.

Сейчас НАТО располагает четырьмя боевыми группами численностью 1000 человек, размещенными во всех балтийских странах, однако тамошние лидеры утверждают, что для сдерживания России потребуется гораздо больше. «Это так называемые силы самообороны, но с таким же успехом вы можете назвать это самоубийственной миссией», - цитирует журнал экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса.

В этом контексте решение Олафа Шольца не посылать в Литву немецкую бригаду выглядит вполне логичным.

- Прибалтика в принципе не защищаема, будь там хоть десятки тысяч натовских солдат, - сказал «КП» политолог Александр Носович, специализирующийся на проблемах трех балтийских стран. - Малая территория, отсутствие развитой логистической системы, которая позволила бы оперативно перебросить подкрепления из той же Польши, действительно в случае конфликта превращают иностранные войска там в заложников. Послав в Литву 50 штабистов, Шольц обозначил намерение Берлина и дальше оказывать политическую поддержку прибалтийским союзникам. Но направлять туда многотысячное воинское соединение со всей амуницией и техникой было бы не только дорого, но и бесполезно - погоду оно не сделает.