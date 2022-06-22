Рыдающая вдова Пьера Нарцисса попросила о помощи

Жена звезды Валерия Калачева была на связи с мужем, ждала от него звонка, как только закончится действие наркоза. Но дождалась самого страшного известия от медиков. Фото: Мила СТРИЖ

Новость о смерти "шоколадного зайца" Пьера Нарцисса, которую в соцсетях сообщила семья артиста, шокировала его друзей и поклонников. В свои 45 выпускник "Фабрики звезд-2" выглядел по-прежнему крепким и энергичным, на здоровье не жаловался, вел активный образ жизни. Но, как оказалось, долгие годы музыкант игнорировал скверное самочувствие и диагнозы "астма" и "почечная недостаточность".

Пьер Нарцисс скончался 21 июня около 23:15 после неудачной операции на сердце. Оказалось, что певец обратился к врачам из-за почек, но в процессе обследования медики выявили сердечную недостаточность, решили поставить клапан. Однако, сердце артиста не выдержало общего наркоза...

Бывшая жена звезды Валерия Калачева была на связи с мужем, ждала от него звонка, как только закончится действие наркоза. Но дождалась самого страшного известия от медиков.

- Нарциссик, как же так! Очень тяжело это понять и принять, - написала вдова пронзительный пост в соцсетях. - Благодарю за проведенное вместе время на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью. Твой вклад в миллионы человечески улыбок огромен. Бесконечные аплодисменты тебе.

Поддержать семью в комментариях пришли сотни друзей, коллег и поклонников. Кто-то из них отметил, что никакие слова не помогут в этом горе, однако Валерия не согласилась.

- Нет утешения, нет лекарства от этой боли. Но наши добрые слова и прошения о нем у Всевышнего помогут ему, - ответила вдова Пьера Нарцисса, призвав людей помолиться. - Важно каждое слово. Помолимся вместе. Боже, дай сил, терпения, бесстрашия, утешения справиться с этим горем.

Когда состоится прощание с артистом, пока неизвестно. Близкие до сих пор не могут осознать, что все случилось на самом деле.

- Шок, боль, горе. Не верю. Все как в бреду. Как в страшном сне, - призналась рыдающая вдова.