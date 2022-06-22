Военно-морской атташе посольства США на улицах Москвы показывает средний палец

В социальных сетях появились фотографии, где военно-морской атташе посольства США в Москве и капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл показывает средний палец.

В социальных сетях появились фотографии, где военно-морской атташе посольства США в Москве и капитан первого ранга Дэйл Сэмуэл показывает средний палец. То из окна машины, то верхом на велосипеде сотрудник иностранной дипмиссии нагло демонстрирует свое неуважение к окружающим.

На кадрах он специально останавливается у столба, чтобы снять на камеру телефона свой средний палец рядом с наклеенным на столбе символом специальной военной операции - «Z».

Средний американец по натуре всегда был в меру быдловат: громко разговаривает в общественных местах игнорируя окружающих, может закинуть свои ноги в обуви на стол перед собеседником. А Дэйл Сэмюэл, хоть и дипломатический работник, но бывший американский военный. Какой с такого может быть спрос?

На кадрах он специально останавливается у столба, чтобы снять на камеру телефона свой средний палец рядом с наклеенным на столбе символом специальной военной операции - «Z».

Понять, что в голове у этого американского вояки сложно. Можно подумать, что Дэйл Сэмуэл решил: раз США открыто торгует оружием с украинскими националистами, а он еще так вольготно катается по Москве, то граждане России вполне заслуживают его презрения.

Поведение американского атташе уже заметили в МИД России. Снимки в сети шутливым стихом в своем канале ТГ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Законы для Госдепа не написаны: Послы жгут мосты, Пока всех не выгонят из Москвы, пускают в ход пальцы, асфальт и столбы».

Обычно за подобные действия иностранных дипломатов просто выдворяют. Но в данном случае американский дипломат еще и нарушил российское законодательство, а его действия попадают под статью Уголовного кодекса России 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Однако, военному атташе США за такое поведение может грозить лишь депортация. Но выгонят ли его?

Российский политолог Сергей Марков предположил, что поведение этого американца можно оценить однозначно: «Он не представляет угрозы безопасности России. Он умственно неполноценный. Что еще можно от него ожидать?».

Жители Москвы по этому поводу тоже высказываются однозначно: «Его борьба», «Присобачить бы ему этот палец столбу стальным хомутом и оставить так на сутки!», «Вопрос: а если ему в морду в этот момент зарядить - это дипломатический скандал или нет? У него ведь нет на велосипеде дипномеров».

Понять, что в голове у этого американского вояки сложно.

Вряди известным жестом Сэмуэл решил подчеркнуть свою солидарность с засыпающим за рулем велосипеда президентом США Джо Байденом, скорее всего он решил показать, что находится под неусыпным наблюдением российских спецслужб. И в таком случае, он действительно не представляет угрозы безопасности.

Пусть дальше катается. Москвичи теперь знают, как выглядит то самое, что лучше объезжать на дорогах и тротуарах Москвы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пока мы гадали, что же случилось с военно-морским атташе посольства США в Москве Дэйлом Сэмуэлом, Департамент городского имущества столицы заявил, что сразу десяти зданиям Посольства США в Москве присвоены новые адреса.

- В связи с переименованием безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка, в площадь Донецкой Народной Республики, были переадресованы девять зданий посольства США, находящиеся на этом участке. Новое наименование было присвоено городской межведомственной комиссией. Старые адреса объектов были аннулированы, - заявили в столичном Департаменте городского имущества.

Теперь посольство США получило официальный адрес: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.

Фактически, целый квартал на Садовом кольце в Москве, где работают и живут американские дипломаты отныне будет носить имя - ДНР.

- Информация об изменении адреса у зданий посольства США внесена в Адресный реестр города и Федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров, - сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Максим Гаман.

А может Дэйла Сэмуэла просто забыли предупредить о смене адреса, и пока техническую часть работы по переадресации объектов выполняло Московское БТИ его навигатор просто не мог найти посольство?

Теперь, куда бы не ездили американские дипломаты, работающие в России, вечером они будут возвращаться домой к семьям, которые живут в квартале ДНР...