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Звезды22 июня 2022 9:25

Последнее видео Пьера Нарцисса перед смертью: "Вот так, брат, лежу"

Опубликовано последнее видео Пьера Нарцисса перед смертью
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Скончавшемуся шоумену было 45 лет. В Москву он приехал из Камеруна. Учился на журналиста

Скончавшемуся шоумену было 45 лет. В Москву он приехал из Камеруна. Учился на журналиста

Фото: Евгения ГУСЕВА

В распоряжении kp.ru оказалось последнее видео артиста Пьера Нарцисса. Музыкант скончался в ночь с 21 на 22 июня в подмосковной клинике. Туда артист лег, чтобы пройти курс капельниц. Он жаловался на подагру и страдал от астмы. При этом активно занимался спортом и готовился выйти на бойцовский ринг.

На 22 июня у Пьера были запланированы съемки в поп-ММА «Наше дело». Этот промоушен делает зрелищные поединки с участием звезд по правилам смешанных боевых искусств.

Биться Нарциссу предстояло против комика Николая Лукинского. Именно для него он и записал свое последнее видео. Объяснял, почему запланированный поединок не состоится. В кадре артиста первым делом показывает перебинтованную руку.

— Вот так, брат. Вот так лежу. Это не шутка, я сам в шоке, что лежу в больнице, — говорит артист.

Скончавшемуся шоумену было 45 лет. В Москву он приехал из Камеруна. Учился на журналиста. Прославился во время второго сезона «Фабрики звезд». Его хит «Шоколадный заяц». Друзья так и называли Пьера/

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