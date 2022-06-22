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22 июня 2022 9:50

Друг Пьера Нарцисса о смерти 45-летнего артиста: «Он поднабрал вес больше 100 кг, но на здоровье не жаловался»

Президент футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов познакомился с темнокожим артистом задолго до его славы на «Фабрике звезд»
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
За «Старко» Пьер Нарцисс последние раз выступал года полтора назад

За «Старко» Пьер Нарцисс последние раз выступал года полтора назад

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Друзья рассуждают о причинах смерти известного камерунско-российского певца Пьера Нарцисса. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было всего 45 лет. Как стало известно kp.ru, выпускник «Фабрики звезд-2» скончался из-за осложнения после операции на почки.

К слову, Пьера Нарцисса многие знали не только как музыканта, но и как большого фаната футбола - он много лет выступал за сборную артистов.

- Конечно, для нас это полный шок, - прокомментировал kp.ru новости о смерти Пьера президент ФК «Старко», в котором выступают музыканты, актеры и политики, Юрий Давыдов. - Лично для меня Пьер всегда был олицетворением физического здоровья. Сильный мужик. Просто кровь с молоком!

По словам Давыдова, за «Старко» Пьер Нарцисс последние раз выступал года полтора назад (во время пандемии выставочных матчей стало гораздо меньше). Выходил на поле в игре против сборной российских олимпийских чемпионов из разных видов спорта.

- Нормально сыграл тогда. И в целом Пьер - очень добрым парнем был, хорошим другом и музыкантом.

- Говорят, в последние годы он сильно набрал вес?

- Ну естественно, что лет 20 назад Пьер был постройнее. Его рост - примерно метр восемьдесят два. Весом был уже больше 100 килограммов. Но чисто визуально он не выглядел толстяком, был таким крепким, сильным мужиком.

Юрий Давыдов вспоминает, что познакомился с Нарциссом задолго до его фурора на «Фабрике звезд», которую продюсировал Максим Фадеев («Шоколадного зайца» написал именно он). В «Старко» он появился еще в конце 1990-х, а звездой «Фабрики» африканец стал в 2003-м.

- Он тогда выступал в одном дуэте, который неплохо котировался по московским клубам, - говорит Давыдов. - Я такой случай вспомнил сейчас - он как раз говорит, насколько непосредственным и добрым человеком был Пьер. Это было году в 1997-м. (Пьеру Нарциссу на тот момент всего около двадцати лет, - Авт.). Наша команда артистов приехала в Тбилиси, чтобы сыграть в футбол с местными коллегами. В Грузии тогда только закончилась война. Было видно, что город, мягко говоря, не в порядке. Но грузины есть грузины - в каком-то ресторане они собрали шикарный банкет человек на пятьдесят. Сидим, кушаем, выпиваем. И тут один из организаторов берет слово и начинает говорить красивый и, как полагается, очень длинный тост, начиная еще со своих пращуров. Ну, мы-то к такому уже люди привычные. А Пьер слышит грузинский тост первый раз. И он так внимательно его слушает, и так слова человека его трогают, что он уже чуть не плачет. В конце тостующий говорит: «Самое главное, чтобы вы у нас в Тбилиси чувствовали себя, как дома!». И тут к нему кидается растроганный Пьер Нарцисс со словами: «Боря, я сейчас как будто снова в Африке оказался!» Звучало, конечно, двусмысленно. Но Пьер это же от души сказал. Посмеялись, конечно. Отличный был парень!

Напомним, Пьер Нарцисс - уроженец Камеруна. Музыкой начал заниматься еще на родине. В середине 1990-х приехал в Подмосковье, где сумела устроиться одна из его сестер. Начал ходить по кастингам и даже получил эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Первой и единственной супругой Пьера стала россиянка Валерия Калачева, родившая от музыканта дочь (девочке сейчас 16 лет). В 2017 году пара рассталась.

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