Друг Пьера Нарцисса о смерти 45-летнего артиста: «Он поднабрал вес больше 100 кг, но на здоровье не жаловался»

За «Старко» Пьер Нарцисс последние раз выступал года полтора назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Друзья рассуждают о причинах смерти известного камерунско-российского певца Пьера Нарцисса. Исполнителю хита «Шоколадный заяц» было всего 45 лет. Как стало известно kp.ru, выпускник «Фабрики звезд-2» скончался из-за осложнения после операции на почки.

К слову, Пьера Нарцисса многие знали не только как музыканта, но и как большого фаната футбола - он много лет выступал за сборную артистов.

- Конечно, для нас это полный шок, - прокомментировал kp.ru новости о смерти Пьера президент ФК «Старко», в котором выступают музыканты, актеры и политики, Юрий Давыдов. - Лично для меня Пьер всегда был олицетворением физического здоровья. Сильный мужик. Просто кровь с молоком!

По словам Давыдова, за «Старко» Пьер Нарцисс последние раз выступал года полтора назад (во время пандемии выставочных матчей стало гораздо меньше). Выходил на поле в игре против сборной российских олимпийских чемпионов из разных видов спорта.

- Нормально сыграл тогда. И в целом Пьер - очень добрым парнем был, хорошим другом и музыкантом.

- Говорят, в последние годы он сильно набрал вес?

- Ну естественно, что лет 20 назад Пьер был постройнее. Его рост - примерно метр восемьдесят два. Весом был уже больше 100 килограммов. Но чисто визуально он не выглядел толстяком, был таким крепким, сильным мужиком.

Юрий Давыдов вспоминает, что познакомился с Нарциссом задолго до его фурора на «Фабрике звезд», которую продюсировал Максим Фадеев («Шоколадного зайца» написал именно он). В «Старко» он появился еще в конце 1990-х, а звездой «Фабрики» африканец стал в 2003-м.

- Он тогда выступал в одном дуэте, который неплохо котировался по московским клубам, - говорит Давыдов. - Я такой случай вспомнил сейчас - он как раз говорит, насколько непосредственным и добрым человеком был Пьер. Это было году в 1997-м. (Пьеру Нарциссу на тот момент всего около двадцати лет, - Авт.). Наша команда артистов приехала в Тбилиси, чтобы сыграть в футбол с местными коллегами. В Грузии тогда только закончилась война. Было видно, что город, мягко говоря, не в порядке. Но грузины есть грузины - в каком-то ресторане они собрали шикарный банкет человек на пятьдесят. Сидим, кушаем, выпиваем. И тут один из организаторов берет слово и начинает говорить красивый и, как полагается, очень длинный тост, начиная еще со своих пращуров. Ну, мы-то к такому уже люди привычные. А Пьер слышит грузинский тост первый раз. И он так внимательно его слушает, и так слова человека его трогают, что он уже чуть не плачет. В конце тостующий говорит: «Самое главное, чтобы вы у нас в Тбилиси чувствовали себя, как дома!». И тут к нему кидается растроганный Пьер Нарцисс со словами: «Боря, я сейчас как будто снова в Африке оказался!» Звучало, конечно, двусмысленно. Но Пьер это же от души сказал. Посмеялись, конечно. Отличный был парень!

Напомним, Пьер Нарцисс - уроженец Камеруна. Музыкой начал заниматься еще на родине. В середине 1990-х приехал в Подмосковье, где сумела устроиться одна из его сестер. Начал ходить по кастингам и даже получил эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Первой и единственной супругой Пьера стала россиянка Валерия Калачева, родившая от музыканта дочь (девочке сейчас 16 лет). В 2017 году пара рассталась.

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